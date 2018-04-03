Наглядное вероломство: США сами разоблачили главную ложь НАТО

Первый и последний президент СССР действительно получил в свое время от Запада четкие и многократные заверения, что НАТО не будет расширяться на Восток.

Обнародованные архивом Совета национальной безопасности США документы свидетельствуют: западные лидеры все-таки обещали президенту СССР, что Североатлантический альянс не будет расширяться за счет бывших стран социалистического содружества. Но эти обещания, поясняет еженедельник «Звезда», никто не собирался соблюдать, а потому они не были оформлены в виде юридически обязывающих соглашений. Ныне военный блок — у наших границ. Системы ПРО и войска США в сопредельных странах — наглядное свидетельство вероломства наших «партнеров» из «цивилизованных» стран.

Миллиарды инчей западного коварства

Сегодня Россия вынуждена отвечать на куда более опасные и реальные военные угрозы, возникшие на ее рубежах, включая передовой эшелон американской системы ПРО, развертываемый в Восточной Европе. Пойдя на уступки в период объединения Германии и «строительства общеевропейского дома», Россия получила взамен кукиш, притаившийся в карманах господ Рейгана, Буша, Коля и иже с ними…

Дело в том, что в самом конце прошлого года архив Совета национальной безопасности США, расположенный в университете имени Джорджа Вашингтона, рассекретил документы поистине исторической значимости. И они в очередной раз раскрывают цинизм и ложь западных лидеров. Из этих американских бумаг следует, что первый и последний президент СССР действительно получил от Запада четкие и многократные заверения, что НАТО не будет расширяться на Восток. Характерно, что эта сенсация обойдена вниманием мирового мейнстрима и понятно, почему.

Два исследователя — Светлана Савранская и Том Брэлтон, — которые анализировали эти бумаги, делают вывод, что между западными лидерами имелся сговор, они в один голос обещали гарантии безопасности СССР. А действия президента СССР Михаила Горбачева базировались «на подписанных документах и на ошибочных письменных сообщениях, которыми обменивались на самом высоком уровне».

Когда Владимир Путин на Мюнхенской конференции в 2007 году спрашивал об этом своих «партнеров», он, возможно, еще не имел под рукой документов СНБ, поэтому он лишь процитировал генерального секретаря НАТО Манфреда Вернера, который 17 мая 1990 года в Брюсселе заявил: «Сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ, дает Советскому Союзу твердые гарантии безопасности».

«Что стало с теми заверениями, которые давались нам западными партнерами после роспуска Варшавского Договора? Где теперь эти заявления? Где сейчас эти гарантии?» — спросил Владимир Путин аудиторию Мюнхенской конференции, сплошь состоявшую из высшего европейского и американского руководства, получив в ответ лишь неодобрительный гул зала.

Присутствовавшие, кажется, забыли, что уже в 1997 году НАТО предложила войти в свой состав Венгрии Польше и существовавшей тогда Чехословакии. И это несмотря на то, что 9 февраля 1990 года госсекретарь США Джеймс Бейкер , обращаясь к Михаилу Горбачеву, произнес историческую фразу: «НАТО не расширится на Восток ни на инч». Как известно, «инч» — английская мера длины, примерно равная 2,54 см, которая в данном контексте характеризует поистине английское коварство, поскольку сейчас войска и вооружение НАТО продвинулись на Восток уже не на один миллиард сантиметров.

Маргарет Тэтчер и Немало инчей в длину составляет и список лжецов, если судить по материалам архива университета Джорджа Вашингтона . В нем присутствуют и президент Джордж Буш-старший , и министр иностранных дел Германии Геншер, и канцлер Коль, и президент Франции Миттеран, и премьер-министры Великобритании Джон Мейджор … Все они убеждали Горбачева согласиться на объединение Германии и вывод советских войск из этой страны, уверяя, что на этом НАТО и остановится, а СССР будет обеспечена полная безопасность. Первый и последний президент СССР мог бы им отказать — он располагал правом вето в соответствии с послевоенными соглашениями. Без его согласия единая Германия была бы невозможна. Но он доверял своим партнерам по переговорам, поверил, как теперь выясняется, пустым заверениям, и поэтому не требовал юридического оформления геополитической «сделки века». Но, как следует из бумаг СНБ США, президенту СССР заведомо лгали.

Говорили одно, а делали — другое

Вот что сказала Горбачеву Маргарет Тэтчер 23 сентября 1989 года: «Англия и Западная Европа не заинтересованы в объединении Германии. На словах в коммюнике о встречах НАТО может быть записано иначе, но на это не стоит обращать внимание. Объединения Германии мы не хотим. Оно привело бы к изменению послевоенных границ, а этого мы не можем допустить, поскольку такое развитие подорвало бы стабильность всей международной обстановки и было бы чревато угрозой для нашей безопасности. Точно также мы не заинтересованы в дестабилизации Восточной Европы и развале Варшавского Договора. Могу сказать, что такова же и позиция президента США. Он направил мне телеграмму, в которой прямо просил передать Вам, что США не предпримут ничего такого, что поставило бы под угрозу интересы безопасности Советского Союза или было бы воспринято советским обществом как угроза».

Ну и где эти обещания, еще раз хочется спросить?

Свидетельства заведомой лжи можно найти и в записях других участников переговоров. Например, посла Великобритании в России Родрика Брейтуэйта, который зафиксировал разговор между Джоном Мейджором и Михаилом Горбачевым 5 марта 1991 года, когда первый сказал второму: «Я думаю, что ваши подозрения насчет роли НАТО в создавшейся ситуации — результат недоразумения. Мы не думаем об усилении НАТО, мы координируем усилия, чтобы улучшить отношения между Европейским союзом и НАТО».

По воспоминаниям госсекретаря США Роберта Гейтса , советского лидера «побуждали верить» обещаниям, «в то время как в большой спешке и в секрете готовилось расширение НАТО на Восток».

Впрочем, как следует из обнародованных документов, на Западе противоборствовали две точки зрения на судьбу Европы и СССР. Одна группа (и ее, видимо, наиболее четко олицетворял президент США Буш-старший) предлагала не педалировать советский крах, в том числе и из страха непредсказуемых последствий (например, судьбы ядерных вооружений). Сторонники этой точки зрения предпочитали позволить вступить в альянс только объединенной Германии — и не двигаться дальше. Другая группа стремилась по максимуму использовать создавшееся соотношение сил, стимулировать развал СССР и стремительное приближение НАТО к российским границам.

Но различие между этими двумя точками зрения было, по сути, незначительным. Оно заключалось только в темпах реализации одного и того же плана. «Умеренные» были убеждены, что Советский Союз не рухнет так быстро, как это случилось в конце 1991 года. Они были готовы ждать дольше, но делали бы то же, что и вашингтонские ястребы хотели сделать немедленно.

Результат этого надувательства нам хорошо известен. Советские войска стремительно покинули Германию, произошло поглощение ФРГ ГДР, ликвидирована Организация Варшавского Договора, подписан невыгодный для нас Договор о сокращении ракет средней дальности и так далее. Но главное, что агрессивный блок НАТО придвинулся вплотную к российским границам, поглотив некогда дружественные нам страны.

Западные партнеры убеждают нас в том, что это не опасно, что НАТО вовсе не угрожает России, а лишь обеспечивает безопасность своих членов. Но можно ли в это верить после того исторического обмана, после украинского госпереворота, на фоне гибридной войны, развязанной против России?

ПРО партнерство во имя войны

К тому же западные «партнеры» продолжали лгать и после ухода Горбачева и развала СССР. Они также цинично надували президента демократической России Бориса Ельцина , когда внушали ему, что программа НАТО «Партнерство во имя мира» является безобидной альтернативой расширению НАТО на Восток.

Рассекреченные документы свидетельствуют, что в разговоре 22 октября 1993 года в Москве государственный секретарь США Уоррен Кристофер заверил Ельцина, что «Партнерство во имя мира» открывает двери для участия России вместе со всеми европейскими странами и вовсе не предполагает принятия новых членов в НАТО, на что Ельцин отреагировал: «Это гениально!» Фактически, как следует из других документов, русских намеренно вводили в заблуждение.

«Партнеры» вешали лапшу на уши Ельцину и его министру иностранных дел Козыреву вплоть до президентских выборов 1996 года, хотя еще до них готовился план расширения НАТО за счет Венгрии, Польши и Чехословакии, что и произошло в 1997 году. И даже после этого Россия продолжала настаивать (в чем-то наивно полагаясь на «понимание» Запада) на создании общеевропейской системы коллективной безопасности.

На встрече Бориса Ельцина с президентом США Биллом Клинтоном в июне 1995 года в Галифаксе российский президент рассыпался в любезностях: «Я сам и российское руководство не сомневаются в нашем партнерстве. Мы построим партнерство на основе нашей дружбы, вашей и моей, и мы сделаем это ради мира во всем мире. Мы должны придерживаться нашей позиции, которая заключается в том, что не должно быть быстрого расширения НАТО, важно, чтобы ОБСЕ была основным механизмом для разработки нового порядка безопасности в Европе. Конечно, НАТО тоже является важным фактором стабильности, но НАТО должна превратиться в политическую организацию».

Какую «безопасность» они нам готовили, понятно сейчас даже ребенку.