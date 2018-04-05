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Пивовары оценили падение производства и продаж пива в России в 35% за 10 лет
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Пивовары оценили падение производства и продаж пива в России в 35% за 10 лет 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Объемы производства и продаж пива в России сократились на 35% за последние 10 лет, сообщил журналистам председатель Совета Союза российских пивоваров Андрей Губка в ходе пресс-конференции.
«На протяжении последних 10 лет с отраслью происходили изменения, которые так или иначе отражались в том числе и на объемах производства. То, что происходило с отраслью, позитивным назвать нельзя. Более 35% падения отрасли за последние 10 лет. В принципе в 2016 году были определенные надежды на замедление и сокращение этих тенденций, но 2017 год, скажем так, продолжил тенденцию», — сказал он.
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 Ещё 4 источника 
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