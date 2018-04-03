Свердловский депутат-эсер Евгений Лобов сложил полномочия

Евгений Лобов подал заявление на сложение полномочий в марте, мандатная комиссия Заксобранию рекомендовала прекратить полномочия досрочно. В итоге за проект постановления проголосовало 44 депутата, 1 проголосовал против. Лобов объяснил свой уход желанием заниматься бизнесом и больше проводить времени с семьей.

справедливороссов. «Для меня Заксобрание — место, наполненное силой и внутренней красотой, оно стало таким благодаря людям: депутатам. Это совершенно разные люди, но все что объединяет — люди успешные, амбициозные и все вы оказали на меня влияние», — отметил Лобов. Он поблагодарил избирателей, Александра Буркова

«Надеюсь, что коррупция снизится а нашей стране до разумных пределов, что это изменится ещё при нашей жизни», — подытожил он.