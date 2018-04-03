В России могут ввести запрет на пропаганду криминальной субкультуры

Роскомнадзор может получить право во внесудебном порядке блокировать сайты, популяризирующие криминальный образ жизни. Сейчас такие сайты действуют на законных основаниях.

Автор инициативы, сенатор Антон Беляков отмечает, что в России на законодательном уровне не допускается пропаганда суицида, наркотиков и экстремизма. Но вместе с тем, формально отсутствует запрет на пропаганду криминальной субкультуры.

«Популяризация преступного образа жизни имеет отнюдь не меньшую степень общественной опасности, а сама криминальная субкультура напрямую связана с экстремизмом, рэкетом и другими нарушениями законности и правопорядка», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Влиянию идеологии преступного мира больше всего подвержены дети и подростки. В России существует неформальное молодёжное сообщество АУЕ (аббревиатура расшифровывается как «арестантский уклад един»), члены которого пропагандируют среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия, требуют соблюдения «воровского кодекса», собирают деньги на «общак», устанавливают свою структуру власти. Преступные сообщества создают и другие группы в социальных сетях, на которые подписаны сотни тысяч пользователей. И этот вопрос никак не регулируется законодательством.

Законопроект о запрете пропаганды криминальной субкультуры будет рассмотрен 3 апреля на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Антон Беляков предлагает внести в законы «О средствах массовой информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» поправки, дающие Роскомнадзору право во внесудебном порядке блокировать сайты, контент которых формирует представление о привлекательности криминального образа жизни.