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В России могут ввести запрет на пропаганду криминальной субкультуры
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В России могут ввести запрет на пропаганду криминальной субкультуры 

Парламентская газета 21 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Роскомнадзор может получить право во внесудебном порядке блокировать сайты, популяризирующие криминальный образ жизни. Сейчас такие сайты действуют на законных основаниях.
Автор инициативы, сенатор Антон Беляков отмечает, что в России на законодательном уровне не допускается пропаганда суицида, наркотиков и экстремизма. Но вместе с тем, формально отсутствует запрет на пропаганду криминальной субкультуры.
«Популяризация преступного образа жизни имеет отнюдь не меньшую степень общественной опасности, а сама криминальная субкультура напрямую связана с экстремизмом, рэкетом и другими нарушениями законности и правопорядка», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Влиянию идеологии преступного мира больше всего подвержены дети и подростки. В России существует неформальное молодёжное сообщество АУЕ (аббревиатура расшифровывается как «арестантский уклад един»), члены которого пропагандируют среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия, требуют соблюдения «воровского кодекса», собирают деньги на «общак», устанавливают свою структуру власти. Преступные сообщества создают и другие группы в социальных сетях, на которые подписаны сотни тысяч пользователей. И этот вопрос никак не регулируется законодательством.
Законопроект о запрете пропаганды криминальной субкультуры будет рассмотрен 3 апреля на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
Антон Беляков предлагает внести в законы «О средствах массовой информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» поправки, дающие Роскомнадзору право во внесудебном порядке блокировать сайты, контент которых формирует представление о привлекательности криминального образа жизни.
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