Apple всё упустила. Беспроводная зарядка AirPower никому не нужна

Apple всё упустила. Беспроводная зарядка AirPower никому не нужнаБольше полугода назад Фил Шиллер показывал нам прекрасное беспроводное будущее, в виде зарядной станции AirPower для всех i-гаджетов.

Помните, как это было красиво на слайдах: iPhone X, AirPods и Apple Watch лежат себе рядышком друг с другом и заряжаются.

В тему: Я не могу привыкнуть к беспроводной зарядке iPhone.

Amazing, да.

Только вот нужна ли эта штука хоть кому-нибудь сейчас?

Всё уже есть, дешевле и практичнее

Ориентировочная цена на беспроводной Apple-док ожидается в районе 15 000 рублей.

Пятнадцать тысяч рублей за кусок пластика белого цвета. Давайте я расскажу, как можно потратить эти деньги с умом:

купить беспроводную док-станцию для iPhone (от 700 до 1 500 руб. на AliExpress)

купить кучу Lightning-кабелей для всего остального, которых хватит до конца жизни (от 118 руб. на AliExpress)

убедиться, что осталось еще как минимум тысяч 5 рублей

Или другой вариант:

купить универсальную беспроводную зарядку «2 в 1», для одновременной зарядки iPhone и Apple Watch (от 4 000 до 6 000 руб. на AliExpress)

заряжать AirPods комплектным кабелем, как и раньше

убедиться, что беспроводное будущее уже наступило, а в кармане ещё осталась приличная сумма денег

PROFIT!

Честно, ждать AirPower — глупо

Apple с завидной регулярностью совершает глупые поступки, на которые мы смотрим с недоумением. Чего стоит только новый iPad для учебных заведений, с одним вопиющим косяком.

И мифическая беспроводная i-зарядка имеет все шансы на позорный триумф, потому что нет никакого оправдания столь затянувшемуся релизу устройства, аналоги которого уже несколько лет продаются практически на каждом углу и в каждом интернет-магазине.

И не просто продаются, а нормально работают и стоят адекватных денег.

У нас в редакции валяются несколько беспроводных зарядок. Ни одна из них не прижилась, потому что заряжать смартфон с помощью кабеля надёжнее и удобнее, ИМХО.

Разумеется, если AirPower всё-таки поступит в продажу, её даже кто-то купит. Это же будет супер-девайс, с логотипом яблока, статусная вещь. Но таких людей лично я не знаю — даже Главред Никита не горит желанием отдать кучу денег за ещё одну беспроводную зарядку.

А вы готовы ждать ещё неизвестно сколько времени, чтобы купить обычный аксессуар втридорога?

Apple, хватит показывать концепты своих идей. Многие из них реально уже никому не нужны, и AirPower во главе этого fail-списка.