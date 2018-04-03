«Миллионы людей спасет тот, кто переведет американские коды по пожарам на русский язык»

«Я в России строил всю жизнь, сделал множество СТУ (Специальные технические условия) на противопожарные системы торговых центров, примерно на 22 центра. Везде — „консультационные договоры“ от полутора миллионов рублей и выше, обычно в районе четырех миллионов. Везде свои консультанты, которые зачастую являются родственниками главы местного МЧС , без которых никак не получить подпись. Но при этом нигде нет трубы с напором воды из города. Дают ржавую соплю 102 мм, из которой кое-как льется вода. Из-за этого необходимо строить огромные бассейны для запасов воды для спринклерных и дренчерных систем пожаротушения (дренчер создает непроходимую для огня стену воды, спринклер ее разбрызгивает кругом). Инвесторы всеми силами и средствами в том числе денежными стараются эти системы исключить. Главный вопрос в ходе проектирования пожарных систем „как избавиться от спринклерной системы“? Между тем, именно эта система, когда с потолка потоком льется вода (а не сигнализация), делает пожар практически невозможным. Инженеры изгаляются изо всех сил уменьшая расход воды, придумали системы тонкодисперсного распыления под высоким давлением, создание тумана из воды. Но ничего это толком не работает, льющийся водопад не заменишь ничем. По статистике NFPA, подавляющее большинство пожаров в мире тушатся одной-двумя сработавшими над огнем спринклерными головками.

Нормы в России соблюсти невозможно, они часто противоречат друг другу. Количество датчиков все стараются минимизировать, системы поставить подешевле. Экспертиза проекта везде за взятки, экспертов там толковых нет, поскольку им платят копейки. На небоскребы норм нет. На большие торговые центры норм нет. На стеклянные кровли, на генераторы и хранилища дизельного топлива внутри дата-центров, на временную электрику и пожаротушение во время строительства — нет. Вы понимаете, эти люди просто не могут, не умеют написать технические правила, которые есть во всем мире, если это не Зимбабве или Малави

Все инспекции — это просто вымогательство денег, а не проверки. Когда у тебя большой торговый центр, чекисты присылают своего штатного сотрудника на 30% акций. Ты ему платишь, он отдает наверх, тот снова наверх, и так до самого конца. То же самое во всех надзорных органах, в центрах сертификации, в экспертизах, в ГИБДД МВД — везде. Это — насквозь гнилая система, и построили ее по образцу воровских общаков, надежно себя зарекомендовавших. Безжалостный тупой алгоритм вовлекает всех в круговорот теневых „услуг“, размер экономики которого давно сравнялся и превзошел „белую“ экономику России. Масштабы ее влияния на страну изучают в лучших американских университетах Лиги Плюща, издают учебники. Вы вообще, понимаете, что они со студентами, которые завтра станут элитой, сейчас препарируют ваши тамбовские ОПГ?

США система пожаротушения строится вдоль улиц отдельно от систем водопровода. В ней давление 6 атмосфер, 84 PSI, расход воды 20 тонн в минуту, специальные толстостенные трубы 7», открытые гидранты для подключения пожарных рукавов и заправки пожарных машин. Первое что видишь возле школы своих детей, и возле своего дома — огромный красный или желтый гидрант на газоне между тротуаром и дорогой.

Нормы строжайшие, не обойти, не перепрыгнуть. Редкое здание не оборудовано спринклерной системой, а уж тем более то, где люди собираются толпами, такого вообще ни разу не видел. Пожарные помпы спринклерных систем работают от автономных дизельных двигателей со своими танками с горючим, поскольку при пожаре первым делом электрика в здании вырубается. Если нет дизельных помп, стоят ATS и генераторы на все основные системы здания. Противопожарная защита питающих силовых кабелей выдерживает два часа в огне. В светильниках указателей выходов ставят батареи, поэтому они всегда светятся. В каждой комнате есть минимум один никогда не отключаемый обычный светильник, в нем тоже стоит своя аварийная батарея. Ситуация, когда в помещении во время пожара становится темно, исключена нормами проектирования. В любом проекте жирной пунктирной линией показаны пути эвакуации людей, и расстояние до выхода, которое жёстко нормируется, его нельзя обойти.

Почти все электроцепи в жилых домах с 2017 года оснащаются микропроцессорной защитой AFCI, которая «чувствует» горящую дугу короткого замыкания, и отключает электропитание. Эти микропроцессоры внедряются все больше с каждой ревизией кода NFPA NEC. Не по одному на электрощит, а на каждую цепь, по 20-40 штук в одном щите. Очень жесткие нормы по автоматическим системам вентиляторов дымоудаления, которые при пожаре выбрасывают ядовитые газы на улицу. В ресторанах над плитами — стандартные системы Ansul, они выключают при пожаре контакторы электрики, включают мощные вытяжки дыма, стартуют спринклерную систему, заливают все водой и врубают ревуны сирен, чтобы все убегали. Внутри каждой розетки стены пожарного отсека приклеиваются специальные красные противопожарные маты в форме коробочки, чтобы огонь через розетку не прошел. То же самое вокруг встраиваемых светильников в потолке.

Пенные системы для тушения горючего способны за одну минуту наполнить ангар пеной до самой кровли. Специальные яркие мигалки-маяки установлены повсюду на стенах для глухих людей, которые не слышат сирен. Установлены кнопки открывания автоматических дверей для людей на колясках. Идеальная исполнительная документация на здания хранится в электронных архивах, в BlueBeam, SharePoint. Ответственность по страховкам многомиллионная, в долларах, и по людям и по имуществу. Тулеев обещал по миллиону рублей за погибшего. Это — жалкие 15 тысяч долларов, его гребаные очки стоят, наверное, дороже.

Страховые компании повсеместно требуют Third Party Inspections. Отзыв лицензии — на раз-два. Никаких липовых контор-прокладок за 30 тысяч рублей. Если отозвали лицензию, это — конец бизнеса и банкротство. Эксперты в Экспертизе все с личными лицензиями профессиональных инженеров, на которую учиться надо после института еще пять лет, сдавая два дичайших по сложности экзамена.

Миллионы людей спасет тот, кто переведет на русский язык все коды США по борьбе с пожарами, начиная с NFPA 70, National Electric Code, который с 1893 года каждые два года оптимизируют и дополняют тысячи профессиональных инженеров, NFPA 13 «Спринклерные системы» и NFPA 25 «Инспекция, тестирование и эксплуатация водяных систем защиты от огня». Может, наконец, займутся делом на кафедрах английского языка в многочисленных политехах страны, где будущих инженеров готовят. Дайте каждому своему студенту по странице, пусть сделает за вечер, заодно и думать начнет.

Люди в МЧС, у которых еще есть мозги, проверьте, в каких зданиях нет спринклерных систем и систем удаления дыма, сделайте с этим хоть что-то. Нанесите их на карту, опубликуйте, сделайте рейтинг опасности пребывания по понятной десятибалльной шкале. Школы, театры, вокзалы, университетские корпуса, торговлю, церкви, больницы, танцевальные клубы. Химические и нефтяные заводы, переработку. Там танки с аммиаком размером с дом стоят, в зоне трех километров ничего живого не останется в случае аварии. Сделайте обязательными отчеты об инфракрасной съемке электрощитов раз в год и о балансировке фаз, для особо чувствительных, essential систем госпиталей, аэропортов, опасных производств — измерение гармоник, паразитных потерь и нагрузки в нейтралях.

Опубликуйте вебсайт и одну книгу со всеми вашими кодами в одном месте, обновляйте ее раз в два года, переведите на английский язык, инициируйте ее обсуждение с вашими коллегами из других стран. Сделайте обязательными доклады и отчеты ваших специалистов и руководителей на международных выставках по противопожарным технологиям для обмена передовым опытом. Отправьте ваших инженеров на три года работать в самых современных компаниях-подрядчиках по всему миру, заставьте их проходить обучение и сдавать экзамены на Professional Engineer of Fire Protection (PE Exam), организуйте трансфер технологий, кодов, материалов, методик сертификации, методов проектирования, регулярного тестирования работоспособности и штрафов за отсутствие таковой. Да хотя бы тупо купите и переведите на русский язык штук триста современных проектов разных зданий, чертежи и спецификации из Германии Англии , США, Франции . Или киньте клич, вам их русские инженеры пришлют из разных стран бесплатно. Это же so easy.

Найдите способ проложить трубы с водой под высоким давлением и дать их подключить ко всем зданиям с людьми внутри. Даже если для этого вам потребуется пятьдесят или семьдесят лет. Планируйте как китайцы, на столетие вперед. Вы же можете проложить никому не нужные газопроводы между странами, я же говорю о 40 трубах в основных городах по 200 км в каждом, может, меньше. Не берите за это денег с людей, продайте пару виолончелей Ролдугина, не убудет у него.

Проверьте, кто был арендатором в этом гребаном кино в «Зимней вишне». У них должен быть согласованный вашими людьми проект. Посмотрите, в нем вообще система дымоудаления есть или нет?

Но боюсь, нужно не с норм начинать, а с отстранения от кормушки мафиозных, коррумпированных руководителей и сотрудников. Затем — разработать новый кодекс этики, в первую очередь, профессиональной. А уж затем решать инженерные вопросы городов, спринклеров, бассейнов, сигнализации, падающих от старости самолетов и вертолетов, и тонущих на Волге теплоходов. И тогда вам нужны будем мы, потомственные инженеры-ботаники, что всегда мечтали послужить своему народу.

Земля пухом маленьким человечкам. Как больно их родителям, это невозможно себе представить. Нам очень, очень больно вместе с вами. Но знаете, какая эмоция изменяет все вокруг к лучшему? Это — ярость».

Мнение автора было изложено на его странице в Facebook.