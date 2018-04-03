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А. Хрипун: Около 400 не сделавших прививки москвичей заболели гриппом в этом эпидсезоне
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А. Хрипун: Около 400 не сделавших прививки москвичей заболели гриппом в этом эпидсезоне 

Агентство «Москва» 28 минут назад
Около 400 случаев гриппа зафиксировано в Москве в эпидсезоне 2017-2018 гг., все заболевшие не прошли вакцинацию. Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
«Беспрецедентный уровень вакцинации в Москве был достигнут осенью 2017 г. — 6,8 млн человек, более 55% граждан в Москве были вакцинированы. Это намного превышает показатель долевой вакцинации по популяции в других российских регионах. Сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями в сезоне 2017-2018 гг. Москва проходит без эпидемии гриппа. Сейчас уже апрель, мы очень надеемся на то, что мы так и завершим этот сезон подъема заболеваемости ОРВИ», — сказал А. Хрипун.
Глава департамента уточнил, что всего в Москве в этом эпидсезоне было зафиксировано около 400 случаев гриппа среди горожан, не сделавших прививки. «Случаи гриппа в Москве зафиксированы — это около 400 человек, но ни один из них не был вакцинирован. Были тяжелые формы, но мы не потеряли ни одного заболевшего, в Москве не было случаев смерти пациентов от гриппа», — отметил А. Хрипун.
Он добавил, что в эпидсезон 2018-2019 гг. возле станций метро и МЦК вновь будут размещены мобильные пункты добровольной вакцинации.
«Мы обязательно продолжим этот опыт. Возможно, мы расширим территорию мобильных пунктов или придумаем новые формы. Основная идея этой акции и других в том, что мы сами идем к пациенту, туда, где находится большое сосредоточение людей», — сказал А. Хрипун.
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