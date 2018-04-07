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Пучдемон хочет обратно в Бельгию
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Пучдемон хочет обратно в Бельгию 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, который в настоящее время находится в Германии, заявил, что надеется вернуться в Бельгию, как только будет улажен вопрос с его освобождением под залог. «Мой план — оставаться в Берлине, конечно. Это мое место пребывания, пока этот процесс не кончится», — приводит его слова "Интерфакс".
В минувший четверг, 5 апреля, суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн освободил Пучдемона под залог на время, пока будет решаться вопрос о его экстрадиции. Согласно решению суда, обвинения в мятеже, выдвинутые испанской стороны, не могут служить основанием для экстрадиции. Однако Пучдемон может быть выдан Испании по обвинению в незаконном присвоении государственных средств.
Пучдемон был задержан в Германии на границе с Данией в конце марта. В Испании его обвиняют в сепаратизме и в организации незаконного референдума о самоопределении, а также в незаконном присвоении госсредств. В том же месяце судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона и ряда других каталонских политиков, находящихся за пределами страны.
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