Год назад в метро Санкт‐Петербурга произошел теракт. Как сейчас живут родственники жертв и пострадавшие

3 апреля 2017 года в метро Санкт‐Петербурга террорист Акбаржон Джалилов привел в действие спрятанную у него в рюкзаке бомбу. Помимо самого смертника во взрыве погибли 15 человек, 102 получили ранения. Спустя год после трагедии «360» узнал, как живут люди, потерявшие близких, и пострадавшие во время теракта.

Двадцатилетний Максим приехал на учебу из Казахстана . Он учился на третьем курсе Санкт-Петербургского государственного экономического университета по специальности «Информационные системы и технологии». 3 апреля 2017 года ушел с четвертой пары и поехал домой. Он стал одной из жертв теракта 3 апреля.

Его одноклассница Даниэлла Агеева рассказала «360», что с Максимом они были лучшими друзьями еще со школьной скамьи.

С его смертью я вряд ли когда-нибудь свыкнусь, но мне как-то удалось быстро и достаточно легко это принять. Что и изменилось, так это то, что я стала лучше понимать ценность, непредсказуемость и скоротечность человеческой жизни. Произойти может что угодно и с кем угодно

— Даниэлла Агеева.

После теракта в метро девушка стала глубже сопереживать трагедиям с массовыми смертями. Хотя и подчеркнула, что никогда особо сильно не реагировала на общественные трагедии и не отличалась особой впечатлительностью.

«Первые два дня было страшно. Потом я просто осознала, что теракты случаются редко и попасть в эпицентр — шанс на миллион, если не больше. Поэтому я быстро расслабилась. Сейчас спокойно использую любой вид общественного транспорта», — добавила Агеева.

Девушка добавила, что внимательно отслеживала сообщения о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Она выразила огромное сожаление, что безопасность посетителей комплекса была обеспечена на таком низком уровне. «Я могу представить себе, что испытывают люди, потерявшие близких. После потери Максима. Поэтому сопереживать в каком-то смысле стало проще», — заключила она.

Ирина Медянцева была создателем авторских игрушек. Люди, видевшие ее работы, отмечали идущие от них тепло и доброту. В день теракта Ирина провожала дочь Алену, живущую в Нижнем Новгороде. В момент взрыва женщина закрыла собой дочь и скончалась в машине скорой помощи. Алене удалось выжить. Двоюродная племянница погибшей Мария Левкина рассказала «360», что 3 апреля стало в их семье «грустной памятной датой».

Этот год был тяжелым для семьи. Потому что надо было учиться жить заново. Мы, конечно, не такие близкие родственники, как дочки или муж Ирины. [Дочь Медянцевой] Юля продолжает кукольное дело матери, у нее прекрасно получается

— Мария Левкина.

По словам Левкиной, с момента смерти Ирины прошло несколько выставок ее работ. Все они имели большой успех и были хорошо освещены прессой, хотя раньше проходили более камерно.

«А трагедия, к сожалению, привлекла интерес к такому мастерству. Стали поступать просьбы о продаже кукол Ирины. Но дети и муж приняли решение, что все ее работы останутся семье на память. Они будут выставляться, но продавать их не будут», — рассказала родственница.

Фото: соцсети

В вагоне террорист-смертник Акбаржон Джалилов сидел напротив выпускницы «Политеха» Эвелины Антоновой. Она возвращалась с собеседования. Взрывная волна обожгла лицо и дыхательные пути девушки, а ее тело засыпало осколками. Один из них срезал нос Эвелины.

«Ручки в повязке из-за ожогов, на теле много колото-резаных повреждений. Кушает через трубочку, так как сама пережевывать пищу пока не может», — рассказывала ее тетя в интервью сайту «Комсомольская правда».

За год девушка перенесла несколько тяжелейших операций: вынимали осколки, вставляли и меняли пластины и трубки. Лечение и реабилитация длятся до сих пор. А на людях Эвелина появляется в маске и перчатках.

«Семья потихоньку пытается наладить свою жизнь, как было до всех этих ужасных событий. Эва вместе с родными ходит в кино, кафе, торговые центры. Конечно, люди сразу обращают внимание на девушку с маской на лице и перчатками на руках. Кто знает ее историю, улыбается, кто не знает, удивляется. Но, кажется, она к этому уже привыкла», — добавила тетя.

В момент взрыва Наталья сидела неподалеку от террориста. Взрывная волна выбила у нее из руки телефон и ударила по ушам. Позднее контузия прошла, но женщина почти перестала слышать одним ухом. Кроме того, после теракта у нее начались аритмия, проблемы с сердцем, скачки давления, заикание и панические атаки. Последние, кстати, нередко начинаются даже в наземном транспорте и даже дома.

Недавно думала, что умру. Была дома, и такая паническая атака случилась, боялась, что сердце не выдержит. Пришлось вызвать скорую. В голове постоянно тупая боль и сильное заикание. Это называется логоневроз

— Наталья Кириллова.

3 апреля Анна ехала к косметологу. При взрыве девушка получила открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы, осколочные ранения и впала в кому на две недели. Операции шли одна за другой.

«Первые четыре месяца я лежала в больнице. Потом отпустили домой. Приезжала на осмотр или лечиться», — рассказала девушка.

Несколько дней назад она опять побывала в госпитале. Перелом руки оказался слишком сложным, кости срастались около года. Впереди Анну ждут пластические операции — нужно убирать шрамы с тела. Но 1 сентября, как и год назад, девушка пришла в университет.

Я не зацикливаюсь на прошлом и отношусь ко всему с юмором и позитивом, поэтому неплохо справляюсь. Не вижу ничего страшного в метро. Уже много раз ездила. Год прошел очень быстро и плодотворно. Я оканчиваю колледж по специальности «юрист». И обязательно получу высшее образование!

— Анна Селезнева.