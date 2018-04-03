Красноярский край в числе отстающих по уровню выполнения капремонта

Красноярский край попал в число отстающих регионов по уровню выполнения программ капремонта за 2017 год. К такому неутешительному выводу пришли эксперты центра ОНФ.

При составлении рейтинга использовались отчеты, размещенные на официальном портале «Реформа ЖКХ». Регионы оценивались по четырем критериям: процент выполнения 30-летних программ капремонта, собираемость взносов, эффективность их использования, а также исполнение годовых планов.

Красноярский край занял в рейтинге 64 место. Из 120 тыс. запланированных работ по факту выполнено лишь 758, то есть 1%.

«Мониторинг показал, что выполнение программы капремонта в крае находится под угрозой серьезного отставания. Одной из важных проблем является проблема взыскания задолженности взносов на капитальный ремонт», — рассказал руководитель региональной рабочей группы Александр Пузанов

Так, в период с 2014 года по 2017 задолженность по собираемости средств собственников за капремонт в Красноярском крае составила 2 млрд 366 млн руб. Чтобы взыскать задолженность, фонду капитального ремонта необходимо выиграть ориентировочно более 300 тыс. судебных исков, срок давности которых составляет три года.