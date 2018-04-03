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В Италии выступили против высылки российских дипломатов
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В Италии выступили против высылки российских дипломатов 

ТК «Звезда» 19 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Победившая на выборах в итальянский парламент коалиция «Вперед, Италия!» уже давно выступает за сближение с нашей страной.
Правые политические силы Италии, победившие на выборах в местный парламент и представляющие в нем теперь большинство, выступили против высылки из страны российских дипломатов. Об этом со ссылкой на заявления политиков из правой коалиции пишут «Известия».
На прошлой неделе, напомним, уходящий состав правительства Италии в знак «солидарности» с Великобританией, которая обвинила в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей Москву, выслал двух российских дипломатов. Данный шаг правые назвали незаконным и заявили, что будут выступать за отмену антироссийского решения, не дожидаясь формирования нового кабинета министров.
Победившая на выборах в итальянский парламент коалиция «Вперед, Италия!» уже давно выступает за сближение с нашей страной. Еще до выборов ее члены критиковали антироссийские санкции и с приходом к власти обещали их отменить. Политики подсчитали, за время введенных ограничений итальянская экономика потеряла более семи миллиардов евро и свыше 300 тысяч рабочих мест.
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