Ещё
Во Фрунзенском и Красноперекопском районах очищают скатные крыши
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя

Во Фрунзенском и Красноперекопском районах очищают скатные крыши 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Как сообщают в пресс-службе мэрии Ярославля, коммунальные службы перешли в интенсивный режим работы из-за перепадов температур. В зоне риска оказываются жители домов со скатными крышами. Их очщают в первую очередь.
В двух районах таких зданий 164 и 165. На участках работаю по два гидроподъемника и 20 рабочих. За день им удается очистить от 10 до 30 крыш во Фрунзенском и Красноперекопском районах.
«На сегодняшний день таких опасных крыш осталось по 5-10 в каждом из этих районов», -рассказал Игорь Соколовский, заместитель главы территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов по благоустройству.
АиФ: последние новости
Сети виртуальной любви. Можно ли в интернете найти свою вторую половину Виктория Скрипаль опубликовала открытое письмо в социальных сетях Со 2 по 8 апреля в Ярославле отремонтируют 315 ям
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ150
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев478
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»56
Гребенщиков удивил признанием о Крыме35
ЧФ будет бороться с «украинским пиратством»209
Видео
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение