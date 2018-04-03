Во Фрунзенском и Красноперекопском районах очищают скатные крыши

Как сообщают в пресс-службе мэрии Ярославля, коммунальные службы перешли в интенсивный режим работы из-за перепадов температур. В зоне риска оказываются жители домов со скатными крышами. Их очщают в первую очередь.

В двух районах таких зданий 164 и 165. На участках работаю по два гидроподъемника и 20 рабочих. За день им удается очистить от 10 до 30 крыш во Фрунзенском и Красноперекопском районах.