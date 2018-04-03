Андрей Травников потребовал ускорить подготовку аукционов для ремонта дорог

Плановое совещание министров пришлось начинать не с еженедельных отчетов, а с проблем в реализации программы «Безопасные и качественные дороги». Как оказалось, на бумаге не все гладко. На календаре уже апрель, а контракты до сих пор не заключены на 11 объектах. Причем в одном случае даже не проходили торги.

Евгений Раков. — Мы сейчас плотно работаем с соответствующей организацией, необходимо наладить эту работу, чтобы она проходила в постоянном режиме. Думаю, нам нужно эти работы выделить в отельный график, чтобы плотно работать с муниципальными образованиями, не сорвать срок размещения контракта, — сообщил исполняющий обязанности заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

— Если не помогает ВКС, выборочно приглашайте на очные встречи с документами и разбирайте, в чем сложности, — порекомендовал Андрей Травников

Проблема серьезная, учитывая, что сами работы должны начать уже в мае. Главы районов успокаивают, говорят, договоренности достигнуты, к ремонту должны приступить вовремя. Однако заключение контрактов предполагается лишь на середину апреля. Такой обстановкой руководитель региона всерьез обеспокоен.

— Совещание по реализации этого проекта проводит премьер-министр Российской Федерации . Соответственно, если мы будем в числе отстающих, надежды на получение дополнительных средств у нас не будет, поэтому, уважаемые коллеги, просьба и свои объекты держать на контроле и не подводить регион, — заявил временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Чтобы работать на опережение, минтранс предлагает планировать объекты заранее. Тогда у руководителей будет больше времени на составление документации, проведение торгов и заключение контрактов.

Следующий вопрос — образование. 2 апреля — первый день последней четверти. Но для школьников села Бобровка в Сузунском районе каникулы продлили. Результаты комиссии показали — состояние школы опасно для жизни. Поэтому пока на уроки ребята будут ходить в местный Дом культуры.

— На сегодняшний день перевозится вся необходимая школьная мебель в места обучения школьников, кроме того, определены столовые напротив Дома культуры, в шаговой доступности, для организации питания детей. Готовим документы на КЧС, думаю, в кратчайшие сроки первый вариант у нас будет готов, — сообщил исполняющий обязанности министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук

Чтобы впредь избежать подобных ситуаций, Андрей Травников поручил проверить все сельские школы на состояние аварийности и решать вопросы, не дожидаясь полного обрушения.

— В средствах массовой информации был сюжет, просьба обратить внимание на школу в селе Новая Чебула Болотнинского района. Там тоже непростая ситуация с состоянием здания, с подъездной дорогой, с соблюдением температурного режима в помещениях, причем как я оцениваю ситуацию, исходя из информации, которую увидел из сюжета, для первоочередных мероприятий затраты требуются небольшие, а потом уже можно планово приступать к ремонту всего здания, — обозначил задачу руководитель региона Андрей Травников.

Продолжают в регионе проверять крупные торговые и развлекательные центры. Всего таких зданий насчитывается около 150. На сегодняшний день нашли 26 нарушений в десяти зданиях. Большинство из них организационные — например, аварийные выходы завалены, дает сбои пожарная сигнализация. Руководитель региона поручил профильному министерству обязать предпринимателей провести тренировки по эвакуации. Об их результатах доложат в самые ближайшие дни.