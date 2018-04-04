НБД-Банк подвел первые итоги работы «МФЦ для бизнеса»

Напомним, что первый в Нижнем Новгороде многофункциональный центр, предоставляющий услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, был открыт в феврале 2018 года на улице Рождественской, дом 24. НБД-Банк поддержал инициативу правительства области и заключил соглашение, результатом которого стало открытие окна «МФЦ для бизнеса» в головном офисе банка.

«НБД-Банк уделяет особое внимание повышению качества услуг и доступности кредитования для своих клиентов. На сегодня мы первый банк в регионе, который открыл окно «МФЦ для бизнеса» на своей территории, тем самым сократив кредитный цикл и время, затрачиваемое на подготовку необходимого пакета документов. За время работы сервиса предприниматели оценили его удобство и доступность. Мы можем с уверенностью сказать, что «МФЦ для бизнеса» — востребованная услуга среди клиентов НБД-Банка», — отмечает начальник Управления корпоративных финансов и клиентов ПАО «НБД-Банк» Евгений Максаков.