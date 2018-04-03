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Въезд на Бугазскую косу планируют ограничить
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Въезд на Бугазскую косу планируют ограничить 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вопрос проезда на Бугазскую косу, которая находится рядом со станицей Благовещенской в Анапе обсудили глава курорта Юрий Поляков и министр курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Христофор Константиниди. Мэр рассказал, что для организации парковки выделен участок земли в районе пяти гектаров, где будет организована парковка.
В декабре прошлого года появилась информация, что в 2018 году посетители Бугазской косы в Анапе не смогут въехать на территорию на автомобиле. Это планируется запретить администрация города.
Поляков поручил к сезону-2018 установить на косе спасательные посты. Кроме этого он призвал контролирующие и природоохранные ведомства обозначить свою позицию по вопросу об ограничении доступа автомобилей на пляжные территории.
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