Наскальные рисунки народов Сибири. «В погоне за небесным лосем»

Когда в Европе бушевало тёмное средневековье, сибиряки мирно смотрели на небо, на нынешнюю Большую Медведицу, и видели в ковше ноги лося, которые не доел медведь. Корреспондент « АиФ в Кузбассе» рассказывает о чертах сибирского характера.

У речки долгой

Те ноги лося отрезал небесный охотник, ведь на небе у священного зверя их шесть! И поймать его не под силу никому. Поэтому небесный охотник отсекает лосю лишние ноги и отправляет его на землю, чтобы люди могли питаться его мясом и жить.

Люди хотели уподобиться небесному охотнику и тоже отсекали ноги лосю. Раздробляли их камнями, варили в котлах, нарезали мясо каменными же отщепами и пировали. Так продолжалось тысячи лет.

Охотники с бронзовыми ножами, с отличными луками, копьями, с сытыми собаками всё равно приходили в марте пировать на то же место, что и их предки, пользовались каменными орудиями и варили мясо, чтобы «избавить» добытого лося от его священности. Как это делали их предки за тысячи лет до них. В Сибири жизнь текла неспешно, как вода в Томи, в том месте, где она поворачивает и течёт не как все сибиркие реки с юга на север, а с с севера на юг. Это место находится на другой стороне от села Новороманово, у речки Долгой.

Сибирская религия

Там же, у речки Долгой 51 год назад кузбасские учёные обнаружили рисунки древних людей. Новоромановская писаница — самая большая, самая плотно исписанная и рисунки здесь одни из самых древних. Самые поздние рисунки сибиряки оставили нам в VI-VII веках нашей эры. Самые ранние появились здесь за 2,5 тыс. лет до нашей эры. А всего несколько лет назад учёных здесь ждало одно потрясающее открытие. Оказалось, что рисунки на скалах — это не просто древнее творчество. Сегодня учёные полагают, что рисунки лосей, люди в лодках, изображения других животных и солнца тесно связаны с жизнью и ритуалами древних сибиряков. И место у речки Долгой было ключевым.

На площади всего в 150 кв м (всего лишь с пару трёхкомнатных квартир!) учёные нашли 10 тысяч артефактов начиная с неолита и до позднего средневековья (всего 800 лет назад!)

«Когда мы это нашли, мы поняли, что люди здесь не только жили, но и совершали свои ритуалы, — рассказывает старший научный сотрудник лаборатории археологии института экологии человека СОРАН Алексей Марочкин . — Здесь были площадки по производству каменных и бронзовых орудий и другие следы присутствия древних людей. Но совсем недавно нашли камень, а вокруг него 700 раздробленных костей без признаков разделки металлом или воздействия огня. Кости — только трубчатые. Это сразу навело на мысли о ритуале». А в процессе изучения всех данных, стали появляться ниточки, ведущие к легендам северных народов о шестиногом небесном лосе и небесном же охотнике.

«Мы выяснили, что все кости вокруг ритуального камня это кости лося, и принадлежат они минимум трём-пяти особям, продолжает Алексей Марочкин. — Вокруг лежали каменные отщепы и валуны. Но версию о том, что это остатки пиршества каменного века, мы уже отсекли, потому что нашли горшки со следами выварки мяса. Думается, что здесь были охотники от эпохи бронзы до эпохи раннего железа».

Обжитое место

Март –традиционное время охоты на лося. Все лоси на Новоромановской писанице — мартовские, без рогов. Очертания похожи, некоторые живые, некоторые мёртвые — с прорисованными костями. Как и на всех остальных писаницах. Но создавали эти каменные полотнища, конечно, разные художники.

На протяжении тысяч лет Томь неизменно несёт свои воды к Оби . И наша 700-километровая Большая Река (так переводится название Тоом) на протяжении этих тысяч лет была транспортной магистралью для народов севера. Люди шли на юг и покрывали скалы рисунками. Потом возвращались обратно, потом снова на юг.

Крутая 1, Крутая 2, Новоромановская, Висящий Камень — это список писаниц в окрестностях речки Долгой, в том месте, где она впадает в Томь, а Томь течёт с севера на юг. На правом берегу Долгой есть остатка жилища бронзового века, построенного 3,5 тыс. лет ему. На высоте — останки городища на 40 жилищ, три кургана-могильника. В окрестностях этого места есть 400-летняя деревушка Пача. Всё это показывает, что люди жили здесь всегда.

Археологи с радостью пробираются сквозь «русский материал» (так учёные называют остатки нашей жизнедеятельности), чтобы разгадать тайны древних сибиряков.