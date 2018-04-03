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Школьники увидели работу рельсобалочного стана ЧМК
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Школьники увидели работу рельсобалочного стана ЧМК 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») организовал экскурсии на промышленное производство для школьников в рамках профориентационной работы. Первыми работу рельсобалочного стана и его природоохранных систем в действии увидели девятиклассники школы №91.
Ребята ознакомились с процессом производства нового вида металлопродукции ЧМК, который начали недавно выпускать на рельсобалочном стане — зетового профиля для вагоностроительных предприятий. Также девятиклассники увидели работу комплекса природоохранных систем, которыми оснащен рельсобалочный стан. Здесь действует замкнутый цикл водоснабжения и высокоэффективное аспирационное оборудование.
Экскурсии старшеклассников на производственную площадку ЧМК начал проводить в этом году впервые. До начала летних каникул комбинат организует ещё пять подобных экскурсий для учащихся школ Металлургического района.
Производственная линия рельсобалочного стана выбрана для посещения не случайно. Новый стан ЧМК — одно из крупнейших отечественных производств фасонного проката: балочных профилей и рельсов. Линия полностью автоматизирована, работает с использованием уникальной установки закалки металлопроката и передовых природоохранных технологий. Металлопродукция поставляется в адрес РЖД для развития железнодорожной инфраструктуры страны, заводам металлоконструкций, вагоностроительным и другим предприятиям.
«Экскурсии для старшеклассников — новшество в профориентационной работе нашего предприятия. Показывая современное металлургическое производство, мы помогаем ребятам с выбором будущей профессии и демонстрируем, насколько сегодня важно для комбината использование эффективных экологических технологий», — отметил директор по персоналу и социальным программам Денис Сазонтов.
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