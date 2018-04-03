Биография Владимира Носика 

Актер, народный артист России Владимир Бенедиктович Носик родился 3 апреля 1948 года в Москве в семье рабочего, этнического поляка Бенедикта Носека. Позже фамилия трансформировалась в Носик. Перед войной родители Владимира переехали из Украины в Москву.
Старший брат — актер, народный артист России Валерий Носик (1940-1995).
Владимир Носик учился в школе рабочей молодежи, затем в профессионально-техническом училище на токаря, работал на заводе.
После службы в армии Владимир решил пойти по стопам старшего брата, который окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК).
В 1966 году Владимир Носик поступил во ВГИК на курс Бориса Бабочкина.
После окончания вуза в 1970 году был принят в штат Театра-студии киноактера, где служил на протяжении 24 лет. Участвовал в постановках как по мировой классике ("Дурочка" Лопе де Вега, «Чудо святого Антония» Мориса Метерлинка, «Комедия ошибок» Уильяма Шекспира, «За мертвыми душами» по Николаю Гоголю), так и по произведениям советской литературы ("Директор" Юрия Нагибина, «Таня» Алексея Арбузова, «Тень» Евгения Шварца).
С 1995 года Владимир Носик работает в Государственном академическом Малом театре. Среди ролей, исполненных им — Прокопович ("Пир победителей" Александра Солженицина), господин Фаль ("Преступная мать, или Второй Тартюф" Пьера Бомарше), Басманов-старший и Василий Блаженный ("Князь Серебряный" по Алексею Толстому), Сказочник ("Снежная королева" по Евгению Шварцу), Корпелов ("Трудовой хлеб" Александра Островского), Вольф ("Воскресение" по Льву Толстому), Стенбокк ("Король Густав Васа" Августа Стриндберга), Бамбасек ("Старый добрый ансамбль" Иржи Губача) и множество других.
В настоящее время Владимир Носик играет в спектаклях «Три сестры» Антона Чехова (Чебутыкин), «Лес» Александра Островского (Бодаев), «Власть тьмы» Льва Толстого (Петр), «Маскарад» Михаила Лермонтова (Шприх), «Недоросль» Дениса Фонвизина (Цыфиркин), «Золушка» Евгения Шварца (Волшебник), «Ревизор» Николая Гоголя (Осип, Шпекин), «Визит старой дамы» Фридриха Дюрренматта (Учитель).
Помимо репертуарного театра актер работал и в антрепризе.
В кино Владимир Носик дебютировал в 1966 году в маленькой роли в киноповести Игоря Добролюбова «Иду искать».
Среди известных киноработ Владимира Носика: «Жили три холостяка» (1973), «Когда наступает сентябрь» (1975), «По улицам комод водили…» (1978), «О бедном гусаре замолвите слово» (1980), «Тайна записной книжки» (1981), «Звездная командировка» (1982), «Шутки в сторону» (1984), «Самая обаятельная и привлекательная» (1985), «Зонтик для новобрачных» (1986), «Лиловый шар» (1987), «Гу-га» (1989), «Американский дедушка» (1993), «Лицо французской национальности» (2000) и др.
Актер часто принимает участие в съемках сериалов: «С новым счастьем!» (1999), «Транзит для дьявола» (1999), «Главные роли» (2002), «Земский доктор» (2010), «Закрытая школа» (2011-2012), «Партия для чемпионки» (2013), «Дорога домой» (2014) и др.
Среди последних киноработ Носика: «Бегущая от любви» (2015), «Обратная сторона Луны 2» (2015), «Принцесса с севера» (2015), «Сельский учитель» (2015), «Вера» (2017), «Три сестры» (2017) и «Каникулы президента» (2018).
Народный артист РФ (2016).
Владимир Носик женат. Сын Тимофей — выпускник экономического факультета ВГИКа —пропал без вести в Кармадонском ущелье вместе со съемочной группой Сергея Бодрова 20 сентября 2002 года. Дочери близнецы Екатерина и Дарья — актрисы.