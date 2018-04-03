Биография Владимира Носика

Старший брат — актер, народный артист России Валерий Носик (1940-1995).

Владимир Носик учился в школе рабочей молодежи, затем в профессионально-техническом училище на токаря, работал на заводе.

После службы в армии Владимир решил пойти по стопам старшего брата, который окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК).

В 1966 году Владимир Носик поступил во ВГИК на курс Бориса Бабочкина

Помимо репертуарного театра актер работал и в антрепризе.

В кино Владимир Носик дебютировал в 1966 году в маленькой роли в киноповести Игоря Добролюбова «Иду искать».

Среди известных киноработ Владимира Носика: «Жили три холостяка» (1973), «Когда наступает сентябрь» (1975), «По улицам комод водили…» (1978), «О бедном гусаре замолвите слово» (1980), «Тайна записной книжки» (1981), «Звездная командировка» (1982), «Шутки в сторону» (1984), «Самая обаятельная и привлекательная» (1985), «Зонтик для новобрачных» (1986), «Лиловый шар» (1987), «Гу-га» (1989), «Американский дедушка» (1993), «Лицо французской национальности» (2000) и др.

Актер часто принимает участие в съемках сериалов: «С новым счастьем!» (1999), «Транзит для дьявола» (1999), «Главные роли» (2002), «Земский доктор» (2010), «Закрытая школа» (2011-2012), «Партия для чемпионки» (2013), «Дорога домой» (2014) и др.

Среди последних киноработ Носика: «Бегущая от любви» (2015), «Обратная сторона Луны 2» (2015), «Принцесса с севера» (2015), «Сельский учитель» (2015), «Вера» (2017), «Три сестры» (2017) и «Каникулы президента» (2018).

Народный артист РФ (2016).