Ещё
«Лермонтовский ГОК» завершит наладку нового оборудования в апреле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Лермонтовский ГОК» завершит наладку нового оборудования в апреле 

АиФ-Владивосток 40 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
«Лермонтовский ГОК» в приморском поселке Светлогорье продолжает работу по наладке нового оборудования. К 25 апреля комбинат планирует возобновить работу на новой технике.
Предприятие, добывающее вольфрамовый концентрат, с начала года отгрузило заказчикам 51 тонну продукции — стопроцентного металла.
С осени 2017 года «Лермонтовский ГОК» работает в стабильном режиме. В прошлом году предприятие получило субсидию из краевого бюджета — 250 миллионов рублей на восстановление производственной деятельности. На эти средства закуплено новое оборудование и расходные материалы, часть оборудования уже установлена в цехах комбината.
В феврале 2018 года «Лермонтовский ГОК» планово приостановил работу, как и планировалось, в течение трех месяцев на комбинате будет полностью налажено новое оборудование. Возобновить производство удастся немного раньше намеченного срока — уже к 25 апреля.
Как сообщил директор «Лермонтовского ГОКа» Юрий Данилов, в штате предприятия сегодня 216 человек. Заработная плата всем сотрудникам выплачивается стабильно и в установленные сроки, также работники получают все положенные выплаты — отпускные, больничные и другие. Так, 29 марта коллектив получил аванс за март, остальная часть зарплаты будет выдана 13 апреля.
Напомним, сегодня посёлок Светлогорье является монопрофильным. Основное предприятие здесь — «Лермонтовский ГОК». На протяжении последних лет, начиная с 2003 года, комбинат испытывал серьёзные проблемы вплоть до остановки производства. Работа на предприятии была вновь запущена в ноябре прошлого года. Сегодня предприятие имеет стабильный заказ.
В октябре прошлого года комбинат посетил врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. После этого глава региона встретился с генеральным директором ЗАО «Компания „Вольфрам“ Михаилом Горбачевым. Эта компания — крупнейшая на российском рынке. Стороны договорились о реализации инвестиционного проекта в посёлке Светлогорье. Планируется, что средства инвестора будут направлены на оснащение ГОКа мощностями для глубокого обогащения вольфрамсодержащей руды.
АиФ-Владивосток: последние новости
Андрей Тарасенко проведет рабочий день в Уссурийске Строители завершили бурение опор моста через реку Кроуновка Строительство дороги Владивосток – Находка идет по графику
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдена причина пожара в ТЦ в Кемерово61
«Русские заплатят»86
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев272
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России584
ЧФ готов бороться с «украинским пиратством»131
Видео
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
Радар новейшего ЗРК С-500 показали на видео
Оружие Армия
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение