«Лермонтовский ГОК» завершит наладку нового оборудования в апреле 

«Лермонтовский ГОК» в приморском поселке Светлогорье продолжает работу по наладке нового оборудования. К 25 апреля комбинат планирует возобновить работу на новой технике.
Предприятие, добывающее вольфрамовый концентрат, с начала года отгрузило заказчикам 51 тонну продукции — стопроцентного металла.
С осени 2017 года «Лермонтовский ГОК» работает в стабильном режиме. В прошлом году предприятие получило субсидию из краевого бюджета — 250 миллионов рублей на восстановление производственной деятельности. На эти средства закуплено новое оборудование и расходные материалы, часть оборудования уже установлена в цехах комбината.
В феврале 2018 года «Лермонтовский ГОК» планово приостановил работу, как и планировалось, в течение трех месяцев на комбинате будет полностью налажено новое оборудование. Возобновить производство удастся немного раньше намеченного срока — уже к 25 апреля.
Как сообщил директор «Лермонтовского ГОКа» Юрий Данилов, в штате предприятия сегодня 216 человек. Заработная плата всем сотрудникам выплачивается стабильно и в установленные сроки, также работники получают все положенные выплаты — отпускные, больничные и другие. Так, 29 марта коллектив получил аванс за март, остальная часть зарплаты будет выдана 13 апреля.
Напомним, сегодня посёлок Светлогорье является монопрофильным. Основное предприятие здесь — «Лермонтовский ГОК». На протяжении последних лет, начиная с 2003 года, комбинат испытывал серьёзные проблемы вплоть до остановки производства. Работа на предприятии была вновь запущена в ноябре прошлого года. Сегодня предприятие имеет стабильный заказ.
В октябре прошлого года комбинат посетил врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. После этого глава региона встретился с генеральным директором ЗАО «Компания „Вольфрам“ Михаилом Горбачевым. Эта компания — крупнейшая на российском рынке. Стороны договорились о реализации инвестиционного проекта в посёлке Светлогорье. Планируется, что средства инвестора будут направлены на оснащение ГОКа мощностями для глубокого обогащения вольфрамсодержащей руды.