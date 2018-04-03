«Лермонтовский ГОК» завершит наладку нового оборудования в апреле

«Лермонтовский ГОК» в приморском поселке Светлогорье продолжает работу по наладке нового оборудования. К 25 апреля комбинат планирует возобновить работу на новой технике.

Предприятие, добывающее вольфрамовый концентрат, с начала года отгрузило заказчикам 51 тонну продукции — стопроцентного металла.

С осени 2017 года «Лермонтовский ГОК» работает в стабильном режиме. В прошлом году предприятие получило субсидию из краевого бюджета — 250 миллионов рублей на восстановление производственной деятельности. На эти средства закуплено новое оборудование и расходные материалы, часть оборудования уже установлена в цехах комбината.

В феврале 2018 года «Лермонтовский ГОК» планово приостановил работу, как и планировалось, в течение трех месяцев на комбинате будет полностью налажено новое оборудование. Возобновить производство удастся немного раньше намеченного срока — уже к 25 апреля.

Как сообщил директор «Лермонтовского ГОКа» Юрий Данилов , в штате предприятия сегодня 216 человек. Заработная плата всем сотрудникам выплачивается стабильно и в установленные сроки, также работники получают все положенные выплаты — отпускные, больничные и другие. Так, 29 марта коллектив получил аванс за март, остальная часть зарплаты будет выдана 13 апреля.

Напомним, сегодня посёлок Светлогорье является монопрофильным. Основное предприятие здесь — «Лермонтовский ГОК». На протяжении последних лет, начиная с 2003 года, комбинат испытывал серьёзные проблемы вплоть до остановки производства. Работа на предприятии была вновь запущена в ноябре прошлого года. Сегодня предприятие имеет стабильный заказ.