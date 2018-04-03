Ещё
Кто выключил свет? Жителей Заволжского района снова погрузили во тьму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кто выключил свет? Жителей Заволжского района снова погрузили во тьму 

76.ru 51 минуту назад
Фото: 76.ru
Только обрадовались заволжане, что мэр Ярославля включил на их улице свет, как всё пропало. Жители посёлков Маяковского и Полесье не понимают, куда делось освещение с улицы Красноборской, за которое они боролись 17 лет.
— В конце декабря, наконец, случилось чудо — на улице появилось освещение. Но это продлилось недолго, — сокрушается Сергей Бобылев. — Между подрядчиком, который монтировал освещение, и мэрией возникли несогласия. В конечном итоге для нас их недоговорённости обернулись в полную тьму.
История у жителей этой улицы — не позавидуешь. Сперва 15 лет ждали, чтобы здесь хотя бы сделали дорогу и тротуары — к началу этой зимы ярославцев услышали, дорогу отсыпали щебнем, выровняли ямы и установили такие долгожданные опоры под освещение. Но затем что-то пошло не так, освещение подключить не удавалось из-за проблем с проведением аукциона на эти работы. Но мэр Владимир Слепцов нашёл выход, как дать людям свет, против решения градоначальника выступила прокуратура.
76.ru отправит запросы в мэрию и прокуратуру, чтобы разобраться, почему ярославцы вновь живут во тьме.
76.ru: последние новости
Потеря потерь: почему в Ярославле отключили радио «Серебряный дождь» Отравленную дочь российского разведчика хотят перевезти из Англии в Ярославль Боимся «Зимней вишни»: ярославцы просят закрыть все бары в подвалах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдена причина пожара в ТЦ в Кемерово63
«Русские заплатят»87
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев274
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России585
ЧФ готов бороться с «украинским пиратством»132
Видео
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
Радар новейшего ЗРК С-500 показали на видео
Оружие Армия
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение