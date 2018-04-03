Наталья Подольская: В глазах женщины всегда написано, когда ее можно домогаться

Такой фешен оказался не по нраву певице Наталье Подольской, которую корреспонденты Sobesednik.ru встретили на модном показе.

— Внешность — это часть моей работы, — говорит 35-летняя Наталья. — Поэтому я стараюсь держать в норме как физическую форму, так и волосяной покров.

К так называемому бодипозитиву относят еще и выход на модные подиумы моделей «плюс сайз», одним словом — пышечек. Эту тенденцию Подольская тоже не поддержала.

— Я не хочу обидеть женщин, которые страдают излишним весом, — объясняет звезда. — Но лично мне нравится смотреть на стройных моделей.

Также Подольскую удивляет тот факт, что многие актрисы сейчас очень любят рассказывать о том, что их когда-то домогались режиссеры. Наталья уверена: если женщина не захочет, чтобы ее склоняли к интиму, этого и не произойдет!

— Меня никто никогда не домогался, — продолжает певица. — Видимо, я так одеваюсь! А еще мне кажется, что в глазах женщины всегда написано, когда ее можно домогаться, а когда нет!

От темы взрослых модных тенденций разговор с Натальей неожиданно перетек к детям. Подольская рассказала, что своего двухлетнего сына Артемия к моде пока что не приучает, одевает малыша очень скромно.

— В основном, когда мы гуляем на улице, на Тёме три слоя одежды, — улыбается артистка. — Самая дорогая вещь у нас — это кроссовки известной спортивной фирмы. У меня иногда бывают, конечно, приступы купить ему что-то, я это делаю, но потом это все у нас залеживается. Благо у меня есть подруги, у которых родились дети вслед за Тёмой. Вот им я все и передариваю. А вообще, у меня же мальчик, ему много вещей не нужно. Вот если б была девочка, тут надо было бы потрудиться!