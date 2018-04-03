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Медведев отметил уникальность форума в Южно-Сахалинске
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Медведев отметил уникальность форума в Южно-Сахалинске 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей IV Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока», отметив уникальность форума в контексте обсуждения важнейших вопросов региона.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас в Южно-Сахалинске на IV Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока», — говорится в телеграмме на сайте правительства.
Медведев назвал форум «уникальной дискуссионной площадкой, где обсуждаются важнейшие для Дальнего Востока вопросы, связанные с демографией». Как отметил глава правительства, на конференции обсуждаются такие вопросы, как качественная медицинская помощь, повышение рождаемости, развитие социальной и культурной инфраструктуры.
"В рамках насыщенной деловой программы конференции ведущие эксперты, представители органов власти и общественных организаций обсудят лучшие практики, обменяются опытом. Уверен, подготовленные вами предложения и рекомендации будут реализованы в интересных масштабных проектах", — отметил премьер.
Четвертая всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока» проходит 3-4 апреля. Ее организаторами выступают Минвостокразвития, правительство Сахалинской области и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Конференция собрала более 200 участников, в числе которых представители региональных и федеральных властей, работодателей Дальнего Востока, эксперты в области демографии.
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