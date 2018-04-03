Медведев отметил уникальность форума в Южно-Сахалинске

"Уважаемые друзья! Приветствую вас в Южно-Сахалинске на IV Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока», — говорится в телеграмме на сайте правительства.

Медведев назвал форум «уникальной дискуссионной площадкой, где обсуждаются важнейшие для Дальнего Востока вопросы, связанные с демографией». Как отметил глава правительства, на конференции обсуждаются такие вопросы, как качественная медицинская помощь, повышение рождаемости, развитие социальной и культурной инфраструктуры.

"В рамках насыщенной деловой программы конференции ведущие эксперты, представители органов власти и общественных организаций обсудят лучшие практики, обменяются опытом. Уверен, подготовленные вами предложения и рекомендации будут реализованы в интересных масштабных проектах", — отметил премьер.