В России предложили упростить переезд на Дальний Восток для соотечественников

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке предложило упростить процесс получения гражданства и господдержки для соотечественников. Об этом RT сообщил генеральный директор агентства Валентин Тимаков . «Мы предлагаем создать доступный интернет-ресурс, с помощью которого можно было бы подать документы, а также проверить, хватает ли их и не содержат ли они технических ошибок. Сейчас это очень серьёзная проблема, которая отталкивает желающих переехать», — сказал он.

Он добавил, что многим соотечественникам приходится «по десять раз» приезжать в консульство или во временные рабочие группы для подачи документов.

Также Тимаков заявил, что предлагается максимально упростить процесс получения российского гражданства для соотечественников.

Ранее полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил подготовить план по развитию Дальнего Востока.

Подробнее — в материале RT.