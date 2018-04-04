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В России предложили упростить переезд на Дальний Восток для соотечественников
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В России предложили упростить переезд на Дальний Восток для соотечественников 

RT на русском 1 час назад
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке предложило упростить процесс получения гражданства и господдержки для соотечественников. Об этом RT сообщил генеральный директор агентства Валентин Тимаков. «Мы предлагаем создать доступный интернет-ресурс, с помощью которого можно было бы подать документы, а также проверить, хватает ли их и не содержат ли они технических ошибок. Сейчас это очень серьёзная проблема, которая отталкивает желающих переехать», — сказал он.
Он добавил, что многим соотечественникам приходится «по десять раз» приезжать в консульство или во временные рабочие группы для подачи документов.
Также Тимаков заявил, что предлагается максимально упростить процесс получения российского гражданства для соотечественников.
Ранее полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил подготовить план по развитию Дальнего Востока.
Подробнее — в материале RT.
RT на русском: последние новости
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