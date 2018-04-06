Дайджест российских СМИ — 6 апреля

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КОММЕРСАНТ

— Американский посол остался без переводчика — Посольство США Москве покинули 60 дипломатов — Рано утром в четверг посольство США в Москве покинули 60 американских дипломатов, высланных из России в ответ на аналогичные меры, принятые Вашингтоном.

— План нетерпимости к неофициальным товарам — Правительство утвердило мероприятия по борьбе с незаконным оборотом продукции — Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал план мероприятий по борьбе с незаконным оборотом товаров — Белый дом намерен довольно жестко расчищать рынки от контрафакта и фальсификата.

— Uber повезет с полисом — Агрегатор такси выйдет на рынок страхования — Онлайн-сервис вызова такси Uber ведет переговоры с "Ингосстрахом" Allianz о страховании жизни и здоровья пассажиров и водителей на время поездки.

ФАС поставит регионы на антимонопольный курс — Чиновников обяжут заняться конкуренцией в принудительном порядке — Власти регионов придают недостаточно внимания вопросам развития конкуренции, заявил вчера Владимир Путин на заседании Госсовета.

— Капвложения требуют обоснования — Бюджетные инвестиции свыше 1,5 млрд руб. проверят и перепроверят — Правительство одобрило идею ввести для государственных вложений в строительство объектов дороже 1,5 млрд руб. новую процедуру — обоснование инвестиций.

— Торговля США прирастает дефицитом — Мониторинг мировой экономики — Торговый дефицит США в феврале оказался рекордно высоким, составив $57,6 млрд, сообщает Бюро экономического анализа (статистическое агентство Министерства торговли США).

— Основы приграничной политики ждет обновление — Владимир Путин обсудит защиту рубежей с Совбезом — Сегодня президент Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности РФ, на котором обсудят проект «Основ государственной пограничной политики».

Аману Тулееву готовят пост — Об экс-губернаторе Сергею Цивилеву напомнили президент и единороссы — Президент Владимир Путин встретился с врио главы Кемеровской области Сергеем Цивилевым, которого назначил на этот пост 1 апреля. Президент отметил «положительные качества» господина Цивилева, которые он проявил в «различных местах».

— «Посмотрим, еще борьба будет длинная» — Юрий Дмитриев остается на ограниченной свободе — Карельский историк, краевед и глава местного отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев, известный исследованиями истории массовых расстрелов в период сталинского террора, оправдан Петрозаводским городским судом по обвинениям в изготовлении порнографии и развратных действиях.

— Блокировку в сети порочащих сведений принимают в ускоренном режиме — Думская оппозиция предлагает включить в проект заборы и лифты — Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий судебным приставам ограничивать доступ к интернет-ресурсам за отказ удалять сведения, порочащие честь и достоинство гражданина.

— Копеечные микросхемы для ГЛОНАСС привели к многомиллионному делу — Подозреваемых в мошенничестве пока нет — Как стало известно «Ъ», СКР начал расследование крупного хищения средств Минобороны , выделенных для создания наземного сегмента комплекса ГЛОНАСС.

— Москвичи отходят от партийной линии — Как праймериз в Москве влияют на судьбу столичных лидеров КПРФ "Яблока" — За два месяца до объявления кампании по выборам мэра Москвы у оппозиционных партий нет очевидных кандидатов на этот пост.

— К украденной недвижимости приплюсовали кредит — В отношении осужденных за хищение комплекса зданий у ОАО «Квант-Н» начато новое расследование — Как стало известно «Ъ», двое уже осужденных фигурантов уголовного дела о хищении комплекса зданий у ОАО «Квант-Н», ранее работавшего в интересах космической промышленности, стали фигурантами нового расследования.

— «Практика складывается неоднозначная» — Конституционный суд решит, что считать доказательством пьянства за рулем — Могут ли служить свидетельством опьянения водителя лишь результаты освидетельствования, или суд вправе решить, что человек за рулем был пьян, и на основании других доказательств.

Юлии Скрипаль протянули руку Москвы — Официальное мнение — Посольство РФ в Лондоне предложило консульскую помощь Юлии Скрипаль — дочери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля , которая 4 марта вместе с отцом стала жертвой покушения с использованием нервно-паралитического вещества.

— Чем сердце успокоится — Егора Масколенко спасет имплантация кардиостимулятора — Егор живет с мамой и бабушкой в Барнауле , ему скоро исполнится два года. Веселый, любопытный, жизнерадостный мальчишка — по виду и не скажешь, что у него проблемы со здоровьем.

— Помочь нельзя отказать — Адресная помощь — основа помощи программной — На всероссийской конференции «Адресная помощь: перспективы и правила», организованной порталом «Милосердие.ru» в Москве, собрались 150 представителей фандрайзинговых, корпоративных и частных благотворительных фондов из 15 регионов страны.

— Награда российскому ученому — Борис Афанасьев вошел в число лучших трансплантологов Европы — В Лиссабоне Португалия ) состоялся 44-й конгресс Европейского общества по трансплантации костного мозга. Премия за достижения в клинической медицине впервые вручена российскому ученому — директору петербургского НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой профессору Борису Афанасьеву.

— Включительный случай — Банки, аффилированные с Пробизнесбанком , вернулись в реестр кредиторов — В российской арбитражной практике произошел случай, подобного которому юристы не помнят: кредиторам, чьи требования были исключены из реестра на основании аффилированности с обанкротившимся банком, удалось вернуться в реестр.

— «Автоспеццентру» не помогли чужие рецепты — Пришедший из «Рольфа» руководитель не задержался в дилерском холдинге — Как стало известно «Ъ», Виталий Павловский , пришедший на пост главы автодилерской группы «Автоспеццентр» (АСЦ) из «Рольфа» лишь в декабре 2017 года, с 4 апреля покинул пост вместе с частью приведенной им команды.

— «У нас, к счастью, один кредитор» — Экс-глава ГК «Автоспеццентр» Виталий Павловский — О ситуации в одном из крупнейших автодилерских холдингов РФ, долгах компании и предложениях по реформе бизнеса в последнем интервью в этой должности «Ъ» рассказал бывший глава «Автоспеццентра» (АСЦ) Виталий Павловский.

— Онлайн-кинотеатры растеряли посетителей — Пользователи мобильного интернета уходят в YouTube и Rutube — Пользователи мобильных устройств стали реже смотреть видео в онлайн-кинотеатрах, выяснил "Вымпелком"

— На инфраструктуру в долг не дают — Концессионеры и инвесторы подвели итоги года — Рынок инфраструктурных облигаций отстает от общего тренда развития российского рынка корпоративного долга на несколько лет.

— Госпенсионные фонды — НПФ госбанков выигрывают на привлечении — Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка и «ВТБ Пенсионный фонд» — два НПФ, принадлежащих госбанкам, сравнялись по тратам на привлечение новых клиентов.

— «Вымпелком» настроили на 5G — ГКРЧ может выделить частоты оператору — «Вымпелком» может получить частоты для развертывания тестовой сети 5G уже в апреле. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует выделить оператору диапазон 25,25–29,5 ГГц.

— Офисы пришли в движение — Две компании Геннадия Тимченко сэкономят на аренде — Самую крупную сделку по аренде офисов в этом году заключили сразу две структуры Геннадия Тимченко. «Стройтранснефтегаз» и "Стройтрансгаз" сняли совокупно 21,5 тыс. кв. м: первая компания — в бизнес-центре «Верейская III» на западе Москвы, вторая — в «Квадрате» в том же районе столицы.

— От AstraZeneca уходит оригинал — Фармкомпания спорит из-за дженерика — Англо-шведская фармкомпания AstraZeneca во второй раз пытается добиться ареста упаковок противоопухолевого дженерика российской «Нативы», зарегистрированного во время действия патента на оригинальный препарат.

— Салоны ждут демобилизации — Как сотовые операторы меняют формат торговли — Экономический кризис для сотовых операторов закончился в 2017 году, после которого их выручка вернулась к росту. Этому помогло сокращение абонентских баз сотовых операторов и оптимизация сетей салонов связи.

— «Мы постепенно приходим к бизнес-модели Европы и США» — Арвидас Алутис, гендиректор розничной сети «Ростелекома» — О тенденциях на рынке мобильной розницы и оптимизации затрат «Ъ» рассказал гендиректор компании «Ростелеком — Розничные системы»Арвидас Алутис.

www.vedomosti.ru — Одна из крупнейших IT-компаний России подала в суд на Центробанк — «Ланит» оспаривает отказ ЦБ от договора на разработку перспективной платежной системы — Одна из крупнейших IT-компаний, «Ланит», подала иск к Центробанку: тот отказался от договора с компанией, по которому та должна была разработать Перспективную платежную систему (ППС) для Банка России.

— Единороссы послушают Медведева без Турчака — Генсек «Единой России» не приедет на отчет о работе ее председателя — Фракция «Единой России» в Госдуме по инициативе председателя партии — премьера Дмитрия Медведева — проведет в пятницу на площадке корпоративного университета Сбербанка расширенное заседание с участием членов федерального правительства.

— ГРУ опасается военных конфликтов в Азии — Их вероятность повышается из-за радикального изменения политики США — Российская военная разведка оценивает новые документы США в сфере обороны как свидетельство радикального изменения американской политики во всем мире и в Азии в частности.

— Правозащитник почти оправдан — Петрозаводский горсуд в четверг оправдал руководителя карельского отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева по статьям о развратных действиях (ст. 135 УК) и изготовлении детской порнографии (п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК).

— Федеральная палата адвокатов выступила за тайну переписки адвоката с подзащитным — Читать переписку с защитником администрация СИЗО должна только по решению суда — Законопроект о конфиденциальности общения адвокатов и их подзащитных в СИЗО подготовлен Федеральной палатой адвокатов (ФПА).

— ЦБ сможет заходить в офисы компаний и собирать документы — Это поможет ему бороться с инсайдерской торговлей и манипулированием на фондовом рынке — Правительство предлагает дать Центробанку право беспрепятственно проникать в помещения компаний, чтобы проверить, соблюдают ли те закон о противодействии инсайдерской информации.

Росимущество требует у госкомпаний половину прибыли — Ведомство направило им письмо об уровне дивидендов — Росимущество, по данным ТАСС и «Интерфакса», послало полусотне госкомпаний ежегодное письмо о подготовке к годовым собраниям акционеров, в котором рекомендовало направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли ("Ведомости" ознакомились с ним).

— ФАС предлагает доверить малому бизнесу покраску государственных заборов — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает государству закупать некоторые услуги исключительно у малого бизнеса — и создать в системе госзакупок реестр таких услуг, заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев (цитаты по "Интерфаксу" ): заборы должен красить МСП, клининг и т. п., а такие работы часто выполняют крупные поставщики.

— Оборонная промышленность требует налоговых льгот — Речь идет о нулевом пороге при вхождении в налоговые режимы территорий опережающего развития — Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) могут получить особые налоговые льготы — нулевой порог при вхождении в налоговые режимы территорий опережающего развития (ТОР) и особых экономических зон (ОЭЗ), сказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев

— Рост экспорта зерна из России помог Чикагской бирже — Новый фьючерс на причерноморскую пшеницу оказался популярен среди сырьевых трейдеров и спекулянтов — Превращение Черноморского региона в ведущего мирового экспортера зерна помогло сделать популярным фьючерсный контракт на причерноморскую пшеницу, который в ноябре 2017 г. предложила Чикагская товарная биржа (CME).

— Рост российского авторынка продолжается уже целый год — Но докризисного уровня в 2018 году он не достигнет — Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) впервые дал прогноз продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 2018 г. : российский рынок вырастет на 9,7% до 1,75 млн машин.

— «Альфа-групп» получила контроль над торговыми центрами DVI Group и Norman Asset — Их рыночная стоимость может составлять более 20 млрд руб. — «Альфа-групп» контролирует почти все активы девелопера DVI Group, сообщили «Ведомостям» два консультанта, работавших с ней.

— Чем полезна малому бизнесу регистрация без офиса — Открывать компании можно будет по адресам почтовых отделений — Минэкономразвития предлагает послабление для малого и среднего бизнеса. Оно разрабатывает законопроект, который разрешит предпринимателям открывать новые компании, не имея офиса. В качестве адреса они смогут указывать ближайшее почтовое отделение.

— Какой малый бизнес сомнителен для банков — Для оценки подозрительных клиентов они используют новые критерии — СМИ пестрят сообщениями, что полмиллиона компаний уже получили отказ от банков в обслуживании (попав в «список 550-п»). Фактически это означает, что с этим компаниями откажутся работать и другие банки.

www.rg.ru — Отдача налогов — Глава Росреестра : По поручению президента готовят законы — содержать дачи станет дешевле — Важные и весьма обнадеживающие для граждан новации готовятся в правительстве. Они в итоге позволят сделать более справедливыми и легкими налоги на дома, квартиры, дачи.

— Кто возьмет билетов пачку — Минфин может изменить схему продаж облигаций для населения — Минфин планирует расширить круг потенциальных покупателей облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н), привлекая молодых клиентов.

— Сезонное обострение — ФАС рассказала о причинах роста цен на бензин — В апреле стоимость литра автобензина на заправках может немного вырасти, однако в этом нет ничего необычного: наступает период высокого спроса.

— Еще шампанского? — КС РФ начал рассмотрение дела о медосвидетельствовании водителей на алкоголь — Пусть лучше уйдет от наказания виновный, чем пострадает невиновный. Справедливость этого постулата предстоит подтвердить или опровергнуть Конституционному суду РФ, разбирая дело о ДТП со смертельным исходом.

— Борьба за рынок — Владимир Путин призвал все уровни власти предпринять меры для повышения конкуренции — Без повышения конкуренции невозможно решить стоящие перед страной задачи, заявил Владимир Путин. Как изжить бюрократическое мышление, которое мешает развитию конкуренции в России, обсудил Госсовет под руководством главы государства.

— Защиту расширят — Минюст упростит адвокатам работу по бесплатной помощи людям — Минюст России подготовил документ об упрощении отчетности об оказании бесплатной юридической помощи. По мнению экспертов, это увеличит количество адвокатов, работающих по специальным государственным программам помощи неимущим.

— За клевету ответят — Сайты с порочащей информацией заблокируют за сутки — Госдума приняла в первом чтении законопроект, который призван защитить граждан от распространения в Интернете клеветы. Сайты с порочащей информацией должны будут блокироваться в течение суток.

— В ответе за качество — Кабинет министров подготовил план борьбы с незаконной промышленной продукцией — Правительство подготовило перечень шагов, чтобы очистить рынок от небезопасной поддельной промышленной продукции.

— Каникулы по правилам — Госдума вводит дополнительные меры для обеспечения безопасности летнего отдыха детей — Более 5 млн 300 тыс. ребят со всей страны летом уезжают в детские лагеря, идут в турпоходы или отдыхают иными способами без присмотра родителей.

— Суд удаляется на реформирование — Владимир Путин внес в Госдуму три законопроекта, направленных на совершенствование судебной системы — повышение открытости и прозрачности правосудия.

— Кто покушается на нашу природу — Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что выросла доля экологических преступлений — На протяжении последних семи лет доля преступлений в области природопользования практически не снижалась. А в минувшем году их количество возросло на 3 процента.

— Свет в конце дороги — Беспилотники выпустят на трассы — Дороги должны прощать водителям ошибки и подсказывать, как поступить. Как добиться еще большего снижения смертности в авариях обсуждали на конференции «Безопасная дорога», которая прошла в Калуге

— Аукцион для малыша — Доля закупок у малого и среднего бизнеса растет — В I квартале 2018 года выросло число госзакупок у представителей малого и среднего предпринимательства (МСП).

— Это вам не щепки — Поступления в бюджет от использования лесов могут значительно вырасти — Доходы от использования лесов в 2018 году могут вырасти на 6,6 миллиарда рублей, а в 2019м — на 9,6 миллиарда, а в 2020м — на 14,1 миллиарда рублей.

— Опасная мягкая сила — Военные из 95 стран мира обсудили в Москве современные угрозы — В четверг завершилась 7-я Московская конференция по международной безопасности. В этом году участие в ее работе приняло рекордное количество гостей — более 850 делегатов из 95 стран мира и восьми международных организаций.

— Почтальонам готовят хорошее общество — Акционирование «Почты России» планируется закончить к началу 2019 года — К началу 2019 года «Почту России» ждет преобразование из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в непубличное акционерное общество. Законопроект об акционировании «Почты России» внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов.

— Возвращение в пещеру — В России планируют развивать спелеотуризм — Российским и иностранным туристам предложат отдохнуть в пещерах и заброшенных рудниках. Минприроды Русское географическое общество намерены поддержать развитие спелеотуризма.

— Не слушай маму — Чаще всего люди выбирают профессию по совету родителей — Люди выбирают профессию, чаще всего руководствуясь не своими желаниями, склонностями и способностями.

— До табака нет дела — Обязательную маркировку сигарет могут отложить — Минздрав предложил сдвинуть на год введение обязательной маркировки табака в ожидании результатов действующего эксперимента. Он начался в России с 15 января и должен завершиться 31 декабря этого года.

— Если добровольно встать на учет — Самозанятые не будут платить налоги до 2020 года — Правительство внесло в Госдуму законопроекты о постановке на учет самозанятых граждан и о продлении на 2019 год налоговых каникул для них.

— Большая перемена — Для учеников проведут открытые уроки по здоровому образу жизни — Министр образования и науки Ольга Васильева и министр здравоохранения Вероника Скворцова накануне Всемирного дня здоровья приняли участие в торжественном запуске серии открытых уроков для школьников по здоровому образу жизни. Церемония прошла в московской школе N 1253.

— Корысти ради — СК закончил дело дочери, убившей мать, братьев и сестру из-за наследства — 5 апреля Следственный комитет по Московской области объявил о завершении расследования дикого по своей сути уголовного дела. 24-летняя Дарья Переверзева обвиняется в организации убийства всей своей семьи из корыстных побуждений.

— Открыли дело — Органами предварительного следствия МВД России расследовано около полумиллиона преступлений — Сотни тысяч уголовных дел по преступлениям, которые могли нанести непоправимый ущерб не только экономике страны, но и сделать нищими обычных и так небогатых людей, довели до суда и справедливых приговоров дознаватели и следователи МВД России.

— Очень страшное кино — Телевизор третий раз за год убивает ребенка — Следователи из подмосковных Мытищ разбираются в обстоятельствах гибели маленького ребенка из-за падения на него телевизора. Это уже третья подобная трагедия с начала года.

— Продается бункер — В Литве выставят на торги подземный комплекс времен Второй мировой войны — Власти литовского города Неринга намерены продать в частные руки сеть военных бункеров времен Второй мировой войны. Этот подземный комплекс, расположенный в местечке Алкснинес, был частью зенитной батареи, построенной немцами в 1939 году для обороны воздушного пространства Мемеля.

— Ждем на Кубке Президента — Британский бизнесмен и спортивный руководитель уверен: Тереза Мэй Борис Джонсон не смогут поссорить два наших народа — С седовласым Майклом Уинном-Паркером мы познакомились в 2014-м на первом розыгрыше Кубка Президента по самбо в Лондоне. С тех пор видимся на этих турнирах с президентом Ассоциации самбо стран Содружества наций каждый год.

— Стрелял в затылок — Украинская власть встала на защиту убийцы милиционеров из «Беркута» — 5 апреля генеральная прокуратура Украины (ГПУ) отказалась от предъявления обвинений в умышленном убийстве и отозвала из суда ходатайство об аресте уроженца Львова , активного участника «евромайдана», боевика карательного батальона Ивана Бубенчика.

— Все не так смешно — Отношения России и Запада пребывают в фантасмагорическом состоянии. Мир настолько изменился, что у нас даже «нормальная» «холодная война» не получается, настолько все перепутано и переплетено.

— Шаткий компромисс — Французский парламент сократят на треть — Во Франции решили провести корректировку институтов политической власти, на чем еще в начале своего президентского срока настаивал новый глава государства Эмманюэль Макрон

— Соседи обиделись на Трампа — Президент США приказал перебросить нацгвардию на границу с Мексикой — В отношениях между Вашингтоном и Мехико разгорелся скандал после того, как президент США Дональд Трамп распорядился разместить на границе с Мексикой бойцов национальной гвардии для борьбы с нелегалами и наркотрафиком.

— Мы открыты миру — Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о достижениях страны и планах на будущее — В преддверии выборов главы государства президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью «Российской газете» и ТАСС

— Подвезут к мячу — В городе для гостей ЧM-2018 по футболу приготовили около сотни дополнительных автобусов-шаттлов — Автобусы отвезут болельщиков на стадион из аэропорта, железнодорожного вокзала и с перехватывающей парковки в северной части города.

— Доигрались? — Ночной пожар уничтожил гипермаркет детских товаров — В ночь на 5 апреля в Тюмени дотла сгорел гипермаркет детских товаров. Справиться с огнем, распространившимся на площади свыше трех тысяч квадратных метров, пожарные сумели лишь к четырем часам утра.

— Ладошка накормит — Школьные буфеты перейдут на оплату с помощью биометрии — Учеников пензенских школ избавят от необходимости носить с собой деньги или электронные карты для оплаты завтраков и обедов. Чтобы рассчитаться в буфете учебного учреждения, теперь достаточно приложить ладонь к считывающему устройству.

— Не сами по себе — Масштаб помощи пострадавшим в трагедии уже называют беспрецедентным — На следующий же день после трагедии на кемеровских улицах — небывалые потоки людей. Возникает народный мемориал, который все время — в человеческом кольце.

— Красим яйца, печем куличи — Как столица готовится к православной Пасхе — Москва готовится к празднику Пасхи. Уже в субботу, 7 апреля, на столичных улицах и площадях, в городских парках — всего 38 площадок, стартует фестиваль «Пасхальный дар».

— Победа любви. Но другой — Владимир Легойда : Чтобы люди нашли Церковь, Церковь должна искать Христа — В воскресенье — православная Пасха. Как жила Русская православная церковь последний год, над чем плакала, с кем радовалась, о чем спорила, «РГ» сегодня традиционно рассказывает глава синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

— Человек без шрама — Профессор Святослав Сысолятин: Современная эндоскопия может избавить пациента от следов операции на лице — Почему эндоскопические операции челюстно-лицевой хирургии не входят в систему ОМС и почему так непросто найти специалистов, владеющих этой техникой? На вопросы обозревателя «РГ» отвечает профессор кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии РУДН , доктор медицинских наук Святослав Сысолятин.

— Сливки не снимать — Молочный коктейль опасен для сердца? — Ученые выяснили, что даже один сладкий молочный коктейль на основе цельного молока, взбитых сливок и мороженого может быть опасен для сердца.

— На футбол! — Виртуальная реальность поможет после инсульта — Созданный самарскими учеными уникальный тренажер вертикализации, который позволяет в короткие сроки ставить на ноги больных после инсульта, запускают в серийное производство.

— Наночастицы будут уничтожать опасные для человека бактерии — Российские ученые создали наночастицы, способные избирательно уничтожать опасные бактерии и проникать в раковые опухоли. При этом здоровые клетки организма практически не страдают.

www.izvestia.ru — «Киев вымещает злость на мирных и безоружных людях» — Глава Крыма Сергей Аксенов о захвате Украиной российского рыболовецкого судна «Норд» — Москва предпримет все необходимые меры для возвращения экипажа российского рыболовецкого судна «Норд», задержанного Украиной.

— Предубеждения не дают прийти к консенсусу — Ученые создали математическую модель формирования общественного мнения в соцсетях — Ученые из Института проблем управления (ИПУ) РАН и университетов Делфта, Турина и Калифорнии создали математическую модель обсуждения различных проблем в соцсетях.

— Гостиницы поймали на попытках включить экскурсии в стоимость номеров — Роспотребнадзор выявил, как отельеры обходят ограничения цен на время ЧМ — Некоторые гостиницы продолжают завышать цены на время ЧМ, прикрываясь тем, что предоставляют комплекс услуг. Они включают в стоимость номера бильярд, посещение музеев либо продают размещение сразу на несколько суток.

— Лучшая химзащита — это нападение — Британская версия «дела Скрипалей» обрастает противоречивыми деталями — Москва надеется, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не пойдет на поводу у Лондона и будет руководствоваться лишь фактами в деле об отравлении агента британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери.

— «Единая Россия» присмотрелась к президентскому электорату — Граждан, которые выступили за самовыдвижение Владимира Путина, привлекут к участию в партийных праймериз — «Единая Россия» проведет внутрипартийные праймериз с участием граждан, которые выступили за самовыдвижение Владимира Путина на прошедших президентских выборах.

— «Мы находимся в гуще высокотехнологичного развития» — Как геймеры помогают ВПК и почему генетика необходима для сохранения суверенитета страны — Глава НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и директор Института системного программирования им. В. П. Иванникова РАН (ИСП РАН) Арутюн Аветисян побеседовали о локомотивах развития компьютерной индустрии, цифровой экономике и национальной технологической безопасности.

— Волонтерам расширят полномочия — В Госдуме обсуждают возможность привлечения добровольцев к неквалифицированным работам по сохранению объектов культурного наследия — Добровольцев можно будет привлекать к проведению неквалифицированных работ по сохранению объектов культурного наследия — воинских захоронений, храмов, усадеб и других памятников, включенных в госреестр.

— Нормандский неформат — Говорить о «нормандском формате» без участия России некорректно, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов — Любые переговоры по украинской проблеме на высшем уровне не могут называться «нормандским форматом» без участия России, а говорить о подобной встрече в усеченном составе некорректно.

— С-400 для Эрдогана — Как современное российское оружие завоевывает новые рынки — Турция в срочном порядке покупает российские зенитные ракетные системы С-400. О том, как развивалась история этого невероятного контракта, и о положении С-400 на мировом рынке оружия — в материале iz.ru.

— Крымское предупреждение — Европейских политиков вынуждают отказаться от участия в Ялтинском форуме — На ряд политиков из стран Евросоюза, власти которых выразили «солидарность» с Великобританией по «делу Скрипаля», оказывается давление в связи с их планами посетить Крым.

— Пожарную сигнализацию проверят раз в квартал — В России впервые утвержден стандарт по тестированию систем оповещения и тушения — Российские организации будут обязаны ежеквартально тестировать пожарную сигнализацию и дважды в год — работоспособность автоматических систем тушения и противодымной защиты.

Рима. — Плавучий замок — Как устроена повседневная жизнь на корабле размером с Empire State Building — Самый большой в мире круизный лайнер совершил свой первый инаугурационный рейс. Symphony of the Seas вышел из Барселоны 31 марта и через шесть дней вернулся обратно, посетив за это время порты Неаполя

— Все дороги ведут к чемпионату — К мундиалю будут отремонтированы федеральные трассы между принимающими матчи городами — К ЧМ-2018 по футболу федеральные трассы, соединяющие между собой города-организаторы, отремонтируют. Как рассказали в Росавтодоре, в рамках подготовки к играм на трассе «Волга» проведут капремонт, на участках других дорог поменяют верхнее покрытие.

— Систему обнаружения субмарин спрятали в обычный контейнер — ВМФ испытывает компактную гидроакустическую станцию — Для ВМФ России разработана компактная система поиска субмарин противника. Оборудование для обработки информации и места операторов размещаются в практически автономном модуле с габаритами стандартного морского контейнера.

— Венецианский синдром — Почему на Байкале не рады китайским туристам — Жители поселка Листвянка на берегу Байкала уже несколько месяцев воюют с китайскими инвесторами и туристами. Петиция с требованием законодательно урегулировать права покупки и использования байкальской земли, а фактически запретить покупать ее инвесторам из КНР набрала больше 100 тыс. подписей. Население Листвянки — менее 2 тыс. человек.

— Экспорт продовольствия подскочил больше чем на 20% — Основными покупателями российских продуктов стали Египет , Турция и Китай — Экспорт продуктов питания и сельскохозяйственного сырья в прошлом году составил $20,7 млрд, что на 21,1% больше показателя 2016 года, сказано в докладе Минсельхоза , с которым ознакомились «Известия».

— Недовольных медпомощью стало больше почти на четверть — Основной массив жалоб в Росздравнадзор касается качества услуг в поликлиниках и больницах — Россияне стали чаще жаловаться на низкое качество и недоступность медицинских услуг. В 2017 году в Росздравнадзор поступило на 22% больше обращений, чем годом ранее.

— Коньяк проверят на изотопы — Росстандарт намерен предъявить новые требования к алкогольному рынку — Для того чтобы убрать с рынка фальсифицированный коньяк, необходимо создать отдельный ГОСТ на методику исследования спирта в напитке, при этом менять сам стандарт на коньяк не нужно, уверены специалисты Росстандарта.

— В России разрабатывают систему связи для студенческих спутников — Она должна заменить дорогостоящее оборудование иностранного производства — Российская компания, которая помогла детям из образовательного центра «Сириус» собрать знаменитый «президентский наноспутник», разрабатывает высокоскоростной радиопередатчик для студенческих и школьных космических аппаратов (КА).

— Корветы-невидимки оснастят флотилией роботов — Отряды дронов сделают стелс-корабли многофункциональными — Российские «корветы-невидимки» вооружат боевыми дронами — подводными, надводными и воздушными. Это позволит максимально дистанцировать корабли проекта 20386 от непосредственного контакта с противником.

— У дисбатов сменится охрана — «Дизели» поручат военным полицейским — В нынешнем году дисциплинарные батальоны (на армейском сленге — «дизели») будут переданы в подчинение военной полиции. Это решение уже утверждено постановлением правительства РФ.

www.rbcdaily.ru — Чистосердечное послание — Создатель компании «Аналитика и безопасность» признался в изготовлении компромата на российскую элиту — Экс-глава службы безопасности Березовского Сергей Соколов написал письмо из «Лефортово»: он признается в исполнении заказов по фальсификации компромата против руководителей "Тольяттиазота" и спикера Госдумы Вячеслава Володина

— Диалог малых дел — Эксперты проанализировали будущее отношений между Москвой и Лондоном — Полноценный политический диалог между Россией и Великобританией еще долго будет невозможен, однако преодолеть нарастающее недоверие и отчуждение могут точечные контакты по вопросам безопасности, полагают эксперты двух стран.

— Запрет на звонки и руль вместо ареста — Госдума одобрила введение новой меры пресечения свободы — Депутаты приняли в окончательном чтении закон, благодаря которому суды смогут запрещать подозреваемым и обвиняемым выходить во время следствия по вечерам из дома, пользоваться интернетом, управлять автомобилем, звонить по телефону.

— Олигархи слетаются на допрос — Власти США взяли показания у российских бизнесменов — Власти США допросили по делу о вмешательстве в американские выборы как минимум двух российских олигархов. По данным Flightradar, в марте в Нью-Йорке садились самолеты Романа Абрамовича , Виктора Вексельберга и Михаила Прохорова

— В погоне за среднемировым ростом — ЦСР назвал альтернативные способы ускорить развитие экономики — Чтобы ускорить рост экономики до темпов выше среднемировых, нужно добавить в нее почти 5 млн занятых и 40 трлн руб. дополнительных инвестиций за шесть лет — или же увеличить производительность, пишут Алексей Кудрин и эксперты ЦСР.

— Акционирование с уведомлением — В Госдуму внесли предложения о реорганизации «Почты России» — В Госдуму вновь внесен законопроект о преобразовании «Почты России» из ФГУПа в акционерное общество. Реформа предприятия позволит «Почте России» привлекать финансирование для развития.

— Дивиденды в обмен на инвестиции — ВТБ направит на выплату собственникам 61% прибыли — Банк ВТБ запланировал направить на дивиденды за 2017 год больше 50% чистой прибыли, запрашиваемой правительством, говорят источники РБК. Государство получит столько же, сколько за 2016 год, а миноритарии — в 2,7 раза больше.

— Малые попали в очистку и покраску — ФАС предложила ограничить виды работ, заказываемых государством у крупных предприятий — Часть услуг, которые заказывает государство, должен выполнять только малый бизнес, а крупные компании не должны претендовать на такие контракты, считает ФАС.

— Регулятор в погонах — КонтрольЦБ запросил больше полномочий по делам об инсайде — ЦБ будет иметь право на беспрепятственный доступ в помещения компаний и к их документам для борьбы с инсайдерскими махинациями, гласит законопроект правительства, направленный в Думу.

— «Цифровая революция делает нас все более одинаковыми» — Стив Возняк — о безопасном интернете, взаимодействии с искусственным интеллектом, бессмертии и криптовалютах — Сооснователь самой дорогой компании мира — Apple — и разработчик первого коммерчески успешного персонального компьютера объяснил РБК, почему люди не станут бессмертными, не превратятся в киборгов и не отдадут рабочие места роботам.

ВЭБ разработал план спасения агрохолдинга «Фабрика овощей» Н Е Д РА — Тепличные условия для банкрота — ВЭБ пытается спасти обанкротившийся агрокомплекс «Фабрика овощей», поставщика овощей для федеральных розничных сетей. Госкорпорация планирует создать совместное предприятие с «Теплицами Кубани» и привлечь инвестора из Швейцарии

— Минприроды пересмотрело санкции за срыв сроков исследований на месторождениях — Штрафы не берут в разведку — Минприроды под давлением нефтяников согласилось смягчить свою инициативу о 100-кратных штрафах за срыв сроков геологоразведки — из них будут вычитаться все понесенные обладателями лицензий затраты на поиск нефти и газа.