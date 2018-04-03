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В городе Свободный Амурской области вводят сертификаты здоровья для молодых семей
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В городе Свободный Амурской области вводят сертификаты здоровья для молодых семей 

ТАСС 1 час назад
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Киселева/. Сертификаты здоровья для молодых семей введут для улучшения демографической ситуации в городе Свободный Амурской области, который является городом повышенного внимания со стороны федеральных властей. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Выдача сертификатов для молодых семей — одна из мер демографического развития города Свободный, которую представят во вторник на Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» на Сахалине.
"Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке предложило [в городе Свободный] меры, предусматривающие введение сертификата здоровья молодых семей (документ для прохождения бесплатного обследования у психолога, репродуктолога, инфекциониста и других специалистов, — прим. ТАСС), который уже был запущен как пилотный в городе Благовещенске, а также тиражируется в Сахалинской области", — говорится в сообщении.
Также специалисты предлагают заняться профилактикой абортов, диспансеризацией.
Свободный — третий по численности населения город в Амурской области, находится в 150 км от Благовещенска. Вблизи города строят Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), в составе которого будет крупнейший в мире комплекс по переработке гелия, предусмотрено создание Амурского газохимического комплекса. На территории Свободного создали территорию опережающего развития — ТОР «Свободный». В 2017 году на Восточном экономическом форуме Владимир Путин заявил о необходимости разработать долгосрочный план социально-экономического развития города, документ амурскими властями был подготовлен и рассчитан до 2025 года.
Сейчас в Свободном проживают 53,6 тыс. человек, пять лет назад население было на 5 тыс. человек больше. Пик численности приходится на 1992 год — 81,3 тыс. человек.
Конференция по демографическому развитию
Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока» начала работу во вторник в Южно-Сахалинске. В течение двух дней регионы Дальнего Востока представят ней лучшие практики по развитию демографической политики.
Концепция демографической политики Дальнего Востока разработал Минвостокразвития России и утвердило правительством РФ. Концепция предполагает, что до 2025 года население Дальнего Востока должно увеличиться до 6,5 млн человек.
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