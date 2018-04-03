Ещё
Сербия может вступить в ОДКБ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя

Сербия может вступить в ОДКБ 

Вести.Ru 56 минут назад
Одна из фракций парламента Сербии подготовила резолюцию о вступлении страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В ближайшее время оппозиционная Сербская радикальная партия направит документ всем политическим силам страны.
В резолюции отмечается, что сербы не должны допустить углубления сотрудничества Белграда с НАТО — организацией, которая уничтожила бывшую Югославию и причастна к гибели более двух с половиной тысяч гражданского населения во время бомбардировок в 1999 году.
Авторы документа отмечают, что вопрос о вступлении в ОДКБ стал особенно актуален после ареста косовскими спецподразделениями руководителя канцелярии по Косово и Метохии при сербском кабинете министров Марко Джурича и обострения ситуации в регионе, сообщает телеканал «Россия 24».
Вести.Ru: последние новости
На границе в Домодедове перехвачена радиоактивная посылка из Узбекистана В горах Индии у столицы йогов найдено тело упавшего с высоты российского туриста В правительстве поощряют авиаполеты по РФ, минуя Москву
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ147
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев469
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»48
Гребенщиков удивил признанием о Крыме35
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России619
Видео
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение