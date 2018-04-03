Профессия: снайпер

Выстрел у винтовки Barret MRAD (компания «Баррет», США — прим. перев.) короткий и глухой, даром что боеприпасы к ней — едва ли не самые мощные среди всего стрелкового оружия норвежской армии.

Через секунду раздается стальной звон от мишени. Патрон Lapua.338 долетает до цели быстрее, но звуку, чтобы дойти обратно, нужно именно столько.

Звук этот раздается всякий раз, когда снайпер Телемаркского батальона нажимает на курок. До цели 211 метров. Но говорить ему, чтобы метил точно в середину — это то же самое, что упрашивать циркового акробата постоять на одной ноге.

Эта винтовка со скользящим затвором и магазином на десять патронов — одно из самых современных и точных орудий смерти. На службе у норвежских вооруженных сил она с 2016 года, и отзывы профессионалов о ней самые лестные.

После того, как четверка норвежских стрелков вернулась из Германии с победой в чемпионате снайперов НАТО , эту винтовку даже на страницах министерства обороны стали называть «лазерной».

У нее просто идеальная траектория для снайперской стрельбы. Уж если промажешь, то винить остается только себя — целиться надо было лучше.

Управление стрессом в бою Перед нами — трое профессиональных снайперов. Они принадлежат к закрытой касте, и во всей норвежской армии людей, носящих этот титул, можно пересчитать по пальцам.

Их задача — попадать точно в цель с большого расстояния. В том числе и в боевых условиях, в условиях нервной перегрузки. Солдаты, что так метко расстреливают мишени на стрельбище в Тернингмуэне, прошли Афганистан , и не раз.

Осведомляться, по сколько трупов у каждого на счету, как-то не с руки. Самые обычные парни, не очень-то воинственного вида.

Но не секрет, что норвежские солдаты в Афганистане не раз попадали под огонь.

«По собственному опыту могу сказать, что когда попадаешь в перестрелку с противником, надо, чтобы все как от зубов отскакивало», — говорит один.

Или если по-другому: надо сохранять спокойствие и целиться верно для решающего выстрела, даже когда вокруг свистят вражеские пули.

«Метко стрелять кого угодно можно научить. Мы же ищем людей с хорошей нервной системой, чтоб умели управлять стрессом и сохраняли ясную голову», — рассказывает лейтенант Александер Рисхувд (Alexander Rishovd), инструктор по снайперской стрельбе в Оружейной школе.

На подготовку профессионального снайпера уходит два года различных спецкурсов, не считая общевойсковой подготовки. По ходу отсеивается до 70% курсантов. Обучение делится на семь ступеней, четыре нижних —оперативная подготовка, а три высших — инструктаж.

Надо хорошо представлять себе специфику службы и иметь крепкую мотивацию. Профпригодность, мастерство, дисциплина и преданность делу очень важны. У кого этих качеств нет, быстро отваливаются. Кроме того, надо искренне любить свою профессию, рассказывают три снайпера.

Точность и дальнобойность

На стрельбище «лазерная винтовка» — настоящий зверь, не хуже HK-417 (компания «Хеклер и Кох», Германия, — прим. перев.), самой распространенной снайперской винтовки в норвежских войсках.

HK-417 — полуавтоматическая винтовка калибра 7.62, как и ее предшественница AG3, а MRAD стреляет специально разработанными патронами Lapua Magnum.338. Гильза у нее побольше, а сама пуля тяжелее и более обтекаемой формы, что дает более плоскую траекторию стрельбы.

HK-417 на расстоянии свыше 800 метров точность свою теряет, MRAD же вполне может потягаться с еще более мощной крупнокалиберной винтовкой Barret 12.7mm.

У нее дальность наивысшая, но точность стрельбы слегка хромает, потому что рассчитана она для уничтожения крупных целей наподобие транспортных средств. Она крупнее и тяжелее, и ее проще опознать по звуку выстрела, демаскируя снайпера.

Дальность MRAD вооруженные силы предпочитают не разглашать. Однако компания — гражданский импортер «Магне Ландрё» (Magne Landrø AS) информирует, что умелому стрелку ничего не стоит поразить цель с расстояния по меньшей мере в 1,5 тысячи метров.

Мне предлагают пострелять на пробу. Винтовка весит почти восемь килограммов, и стрелять из нее без упора практически невозможно. А при работе с упором вес, напротив, придает ей устойчивость. Старый добрый скользящий затвор вместо полуавтомата снижает шевеление и повышает точность стрельбы.

В прицел с 12-кратным увеличением мишень хорошо видно. Курок нажимается настолько ровно и плавно, что даже удивляешься, когда в плечо вдруг приходит отдача. С расстояния в 211 метров даже необстрелянному новичку под силу всаживать в мишень пулю за пулей — знай себе слушай, как накатывает эхо от выстрелов.

Звук выстрела даже можно назвать тихим. Беруши не нужны и на расстоянии всего в несколько метров. И это не случайно. Длинный глушитель гасит как звук выстрела, так и дульную вспышку.

Главное для выживания снайпера на территории противника — оставаться незамеченным как можно дольше. Поэтому важное требование к снайперам — освоить технику камуфляжа, чтобы максимально сливаться с ландшафтом. Кроме того, требуются терпение и выдержка, чтобы часами лежать на огневой позиции, выслеживая цель.

«Кроме того, возможность стрельбы с максимально дальнего расстояния дает очевидное преимущество в бою», — говорит один из снайперов, намекая на более чем километровую дальность MRAD.

«Задача наша — создать обстановку хаоса и беспокойства, ликвидируя ключевые фигуры. Когда все сделал правильно, успеваешь сделать несколько выстрелов, прежде чем тебя заметят. В этом и залог нашего выживания, ведь рассчитывать на подмогу не приходится», — добавляет он.

Миниатюрные дроны

Помимо стрелка и корректировщика огня в снайперском звене есть и третий человек. Изо всей троицы он вооружен легче всех. На маленькой лесной поляне он достает крошечный вертолетик, карманный в самом прямом смысле этого слова. Мини-дрон норвежской разработки, который весит 17 грамм, оборудован камерой, чье видео передается оператору за километр. «Черный шершень» (Black Hornet) уже принят на вооружение в Норвегии , США и Великобритании

«Он работает как лишняя пара глаз и дает нам обзор местности с воздуха», — рассказывает оператор, пока дожидается сигнала GPS.

Вот насекомый дрон расправил крылья и готов к полету. Несмотря на свои скромные размеры, он может передавать картинку на расстояние до полутора километров. Конструкция с автоматизированным управлением позволяет мини-дрону выдерживать порывы ветра до 10 метров в секунду.

«Он находит здания, личный состав противника и транспортные средства. Как правило, мы используем его для рекогносцировки перед началом операции», — рассказывает оператор.

Пока стрелок садится в засаду на опушке леса, наводчик достает телескоп и дальномер. Его задача — сообщить стрелку о цели и расстоянии до цели, чтобы тот еще раз все прикинул, прежде чем нажать на спусковой крючок.

А еще через несколько метров работает оператор — для прикрытия. Дрон взлетает метров на 30, и на мониторе на груди оператора появляется изображение. Чтобы снайпер мог сосредоточиться на своих задачах, он следит за местностью, чтобы никто не подкрался незамеченным.

«Не перечислить, где эту технику можно использовать», — говорит оператор.

Наблюдательность, выдержка и знание полевых дисциплин — ядро любого снайперского звена. Иногда за целые учения не успеваешь сделать ни единого выстрела. Но уж если берешься стрелять, попадать надо точно в цель, и никак иначе.

Психологическая устойчивость

Переход на MRAD начался еще во время службы норвежского контингента в Афганистане.

«Поздновато, конечно, немного, но все равно хорошо. Ради такого классного оружия можно было и подождать», — рассказывает главный инструктор по снайперской стрельбе капитан Алан Йенсен (Alan Jensen).

По его словам, выбор в пользу MRAD был сделан благодаря удобству, эргономике и точности — а это главные качества для снайперской винтовки.

«В отличие от тех же бомбардировок, снайперская стрельба дает минимальный риск сопутствующих потерь», — объясняет Йенсен.

Он не скрывает, что работа снайпера предъявляет особые требования к психике. Пехоте в каком-то смысле проще, потому что коллективная стрельба по общему противнику придает некое чувство товарищества. При снайперской стрельбе даже не всегда ясно, кто в кого стреляет.

«Снайпер несет тяжелый груз личной ответственности, когда в прицел видишь лицо того, в кого стреляешь. Мы даже проводим специальные занятия, чтобы автоматически выбирать цель и стрелять не думая. Это занятия на быстроту здорово помогают, когда сам попадаешь под огонь», — разъясняет он. — В Афганистане мы на своей шкуре убедились, насколько это важно. Тем, кому пришлось выполнять задачу снайпера без специальной подготовки, было гораздо труднее из-за груза ответственности«.

Легендарные снайперы

Симо Хяйхя (Simo Häyhä), Финляндия

В годы Зимней войны с СССР Хяйхя застрелил 505 солдат противника меньше чем за 100 дней. Примечательно, что Хяйхя стрелял из обычной винтовки Мосина безо всякого снайперского прицела. Хяйхя получил ранение в лицо, но выжил. В 2002 году он умер своей смертью в возрасте 96 лет.

2. Крис Кайл (Christ Kyle), спецназ США Крис Кайл (Christ Kyle), спецназ США Считается самым результативным снайпером США с послужным списком в 160 убитых солдат противника. Кайл отслужил в Ираке и вернулся на родину, но дома был застрелен бывшим собратом по оружию, страдающим посттравматическим стрессовым расстройством. Его жизнь описана в фильме «Американский снайпер» (American Sniper, 2015).

3. Людмила Павличенко, СССР

Снайпер Людмила Павличенко

Майор Павличенко считается наиболее результативной женщиной-снайпером в истории. В годы Второй мировой войны она уничтожила 309 солдат противника, из которых 36 снайперов. Павличенко добровольно ушла на фронт 24-летней студенткой сразу после нападения фашистской Германии в 1941 году и вошла в число немногих снайперов, прошедших всю войну.

4. Неизвестный британский капрал

По сообщению газеты «Телеграф» ( The Telegraph ), некий снайпер ликвидировал 173 боевика Талибана (запрещен в РФ — прим.ред.). Имя его не разглашается из соображений его же безопасности. Большая часть его послужного списка относится к 2007 году. Кроме того, что он самый эффективный снайпер из ныне живущих, он еще рекордсмен по количеству убитых за один день — 90.

4. Крэйг Харрисон (Craig Harrison), Великобритания

Этому капралу принадлежит рекорд дальности смертельного выстрела — 2 тысячи 475 метров. Установлен этот мрачный рекорд в Афганистане в 2009 году, что примечательно — патронами Lapua.338. (по некоторым данным, его рекорд был побит неназванным канадским капралом в 2017 году — прим. перев.)