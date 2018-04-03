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ФПИ: ИИ будет способен заменить человека-оператора через 10-15 лет
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ФПИ: ИИ будет способен заменить человека-оператора через 10-15 лет 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: Depositphotos / agsandrew
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Системы искусственного интеллекта будут способны заменить человека через 10-15 лет, когда произойдёт замена оператора по обработке данных на робота, заявил РИА Новости заместитель генерального директора — руководитель направления информационных исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Сергей Гарбук.
"Решая задачи создания прикладного искусственного интеллекта, мы говорим прежде всего о замене на техническую систему человека-оператора, обеспечивающего обработку информации с использованием своих естественных способностей, сформировавшихся в процессе эволюции и продолжающих развиваться на протяжении человеческой жизни. Системы искусственного интеллекта могут заменить человека в течение 10-15 лет", — сказал Гарбук.
Он отметил, что многое зависит от характера решаемых задач. В частности, уже сегодня могут быть созданы интеллектуальные системы, не уступающие человеку в решении конкретных прикладных задач. Так, искусственный интеллект уже догнал человека в задачах распознавания лиц, разговорной речи, выделения и распознавания объектов на изображениях со сложным фоном.
"В то же время сегодня мозг человека обладает явными преимуществами перед искусственным интеллектом. Еще до обучения человек-оператор обладает способностями, сформировавшимися, во-первых, эволюционно и полученными по наследству, а во-вторых, эти способности усовершенствуются также на протяжении его предшествующей жизни. Этот интеллектуальный опыт даёт возможность человеку обучаться быстрее", — добавил Гарбук.
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