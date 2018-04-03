Тайные резиденции семьи прокурора обнаружены в Испании

Прокуратура нарушений не выявила

При этом Генпрокуратура признала, что Сокольская с сентября 2011 года являлась учредителем акционерного общества «El Camino Del Bien Sl», зарегистрированного в 2009 году на острове Тенерифе. Но, согласно данным Генпрокуратуры, «в январе 2013 года Сокольская А. Д. безвозмездно передала названное общество третьему лицу. За период с 2009 по 2013 год акционерное общество не осуществляло какую-либо деятельность, а поэтому акционеры, в том числе Сокольская А. Д., не получали доход (прибыль)».

Незадекларированная недвижимость

Расследование Виктора Пономарева выявило, что не указанная в декларации недвижимость, а также доходы от нее в семействе Козлова-Сокольской все же имеются. Согласно сведениям из открытых источников государственных органов Королевства Испании, супруги в 2007 году приобрели целую коллекцию жилья в этой средиземноморской стране: во-первых, бунгало у моря в городе Арона площадью 109 кв. м. Во-вторых, квартиру в том же городе Арона площадью 94 кв. м в жилом комплексе «Лас-Виньяс». В-третьих, квартиру в городе Адехе площадью 94 кв. м в жилом массиве «Сан-Аухенио». И, наконец, коммерческое торговое помещение в городе Адехе площадью 46 кв. м.

При этом безвозмездная передача акционерного общества третьему лицу, о которой говорится в результатах проверки Генпрокуратуры, согласно данным открытого Реестра, происходила так: Сокольская переоформила «El Camino Del Bien Sl» на своего сына — Дмитрия Сокольского. По мнению Пономарева, она оставила компанию в своем фактическом пользовании. Кроме того, Дмитрию Сокольскому с момента его 18-летия, которое наступило в 2010 году, принадлежит гостиница в городе Адехе стоимостью более 800 тыс. евро.

Из открытых источников также следует, что акционерное общество, учредителем которого была Сокольская, в период ее присутствия в числе учредителей вело активную хозяйственную деятельность. На баланс общества учредители внесли более 80 тыс. евро, а доход компании составил более двух тысяч евро. При этом все указанные средства, как и их источники происхождения, не были задекларированы госпожой Сокольской.

Кроме того, по результатам изучения деклараций супругов Козлова и Сокольской в период с 2009 по 2013 года, размещенных соответственно на сайтах органов прокуратуры РФ и администрации Клинского муниципального района, выяснилось, что приобретенные в 2007 году четыре объекта недвижимости в Испании не были там отражены.

По данным испанского Реестра недвижимого имущества, в 2014 году супруги Козлов и Сокольская получили от продажи имущества — бунгало и квартиры, расположенных в городе Арона — как минимум 300 тыс. евро. Оба объекта приобрела Ольга Воловикова с обременением ипотекой в пользу банка на сумму 160 тыс. евро за бунгало и 140 тыс. евро за квартиру. Получение средств Сокольской и Козловым подтверждает нумерация записей в реестре недвижимого имущества: вслед за записью о продаже Сокольской и Козловым указанных объектов сразу же идет запись о покупке этих объектов Воловиковой.

Таким образом, согласно выводам Пономарева, супруги Козлов и Сокольская в разгар кампании по борьбе с коррупцией получили доход от продажи, однако не задекларировали его вопреки требованиям Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Необходимо отметить, что объекты недвижимости, расположенные на острове Тенерифе, были проданы в 2013 году — сразу же после поступления запроса в Генпрокуратуру. Объекты продали все той же Ольге Воловиковой и Дмитрию Мартынову . Пономарев не исключает, что недвижимость была продана формально.

Если верить этим данным, можно сделать вывод, что Сокольская в ходе проверки в 2013 году предоставила ложную информацию, также как и в 2014 году — в ходе избрания на пост главы Клинского района.

В подтверждение этих сведений Пономарев переслал в редакцию ПАСМИ сканы выписок из данных регистрационных органов Испании и их перевод на русский язык. Кроме того, он выразил готовность лично приехать в Москву и передать в компетентные органы оригиналы этих выписок.

Богатая прокурорская история

Ранее и Козлов и Сокольская уже оказывались в эпицентре коррупционных скандалов. Так, Александра Козлова подозревали в том, что, будучи прокурором города Пушкино , он получил в собственность участок земли в поселении Зеленоградское в обмен на отказ в возбуждении уголовного дела против главы поселка Людмилы Гастило. В 2011 году, когда Козлов уже занимал пост заместителя прокурора Москвы, по этому поводу проводил проверку СКР . Следователи подозревали, что в обмен за участок прокурор закрыл глаза на махинации с землей местного детского дома. Газета «Известия» тогда опубликовала документ, согласно которому участок, рыночная стоимость которого в то время составляла около 180 тысяч долларов США, достался прокурору за смешную сумму в 6 910 рублей.

В ходе другой проверки следователи изучили факт получения Козловым в бытность его пушкинским прокурором квартиры площадью 100 квадратных метров. Следствие предполагало, что он предоставил в районную администрацию фальшивую справку, что нуждается в жилье, хотя жилое помещение на территории Московской области в его собственности уже имелось. В результате прокурор получил служебную квартиру и впоследствии приватизировал ее, оформив на своих несовершеннолетних детей.

Тем не менее обе проверки окончились безрезультатно и не привели ни к уголовному преследованию Козлова, ни даже к неприятностям по службе.

Фамилия Александра Козлова также фигурировала в деле о рейдерских захватах нескольких зданий на Верхней Красносельской улице в Москве, которые ранее находились в собственности ЗАО «Навигатор». По поводу мошенничества с изготовлением подложных документов при купле-продаже зданий старший следователь по особо важным делам ГСУ при ГУВД Москвы возбудил уголовное дело. Но по инициативе заместителя прокурора Козлова дело закрыли, причем прокуратура проигнорировала даже заявление председателя Арбитражного суда Москвы Олега Свириденко . После этого депутат Госдумы Сергей Белоконев открыто утверждал, что прокурор Козлов оказывает содействие рейдерам.

Козлов также засветился в скандально известном деле о «крышевании» работниками прокуратуры нелегальных подмосковных казино. Козлов проходил по этому делу, но не стал его фигурантом. Так, его фамилию называл бывший начальник 15 управления Мособлпрокуратуры Дмитрий Урумов . По его словам, именно от Козлова летом 2010 года владелец сети нелегальных казино Иван Назаров узнал о готовящихся проверках подпольных казино со стороны МВД России. На тот момент Козлов был действующим заместителем прокурора Москвы. Согласно показаниям Урумова, вопрос с проверками был улажен за $75 тысяч.

Но и эта громкая история сошла с рук Козлову. Более того, он в 2015 году был назначен прокурором Тульской области

Что касается его жены Алены Сокольской, то она почти с начала своей карьеры входила в клан многолетнего главы Клинского района Александра Постриганя, руководившего районом в общей сложности 22 года. С именем Постриганя были связаны многочисленные коррупционные скандалы и случаи давления на местный бизнес.

Начав карьеру с позиции заведующей детским садом, Сокольская дослужилась до поста главы муниципального департамента образования, а в 2013 году была назначена заместителем руководителя администрации Клинского муниципального района — начальником Управления образования. Уже через год, в 2014 году, после того как Постриганя после многочисленных скандалов вынудили уйти в отставку, Сокольская стала главой Клинского муниципального района. После своего избрания главой района Алена Сокольская сделала своего предшественника Постриганя почетным гражданином Клинского района, а также назначила его своим советником.