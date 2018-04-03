Выгодная экология: как защитники природы зарабатывают миллионы

Глобальное потепление, загрязнение воды и воздуха, уничтожение краснокнижных животных — столь мрачную картину мира, находящегося буквально на грани гибели, рисуют природоохранные организации. Нужно признать, что они во многом правы. Экологическая ситуация на планете из года в год только ухудшается. За последние двести лет с лица Земли уже исчезли 900 тысяч видов растений и животных. Но далеко не всегда самоотверженные на первый взгляд усилия «зеленых» преследуют благие цели: с момента создания самой известной и влиятельной организации в сфере защиты окружающей среды все сильно изменилось.

Назло нефтяникам

В сентябре 2013 года активисты «Гринпис» добрались на ледоколе «Арктик Санрайз» до буровой платформы в Печорском море и попытались проникнуть на нее для того, чтобы провести акцию против загрязнения Арктики. Но все они были задержаны российскими пограничниками и экипажем самой платформы. Судно вместе с пассажирами арестовали и отправили в Мурманск

Изначально экологам, среди которых были и российские граждане, и иностранцы, вменялась довольно суровая стать Уголовного кодекса РФ — «пиратство». Однако после вмешательства голландского МИДа «зеленых» признали хулиганами, после чего амнистировали по случаю 20-летия принятия конституции России. При этом Следственный комитет российское правительство долго решало вопрос, откуда взять несколько миллионов рублей, чтобы расплатиться с портом Мурманск за швартовку арестованного ледокола.

Спустя полгода, в мае 2014-го, гринписовцы заблокировали в голландском порту Эймейден зафрахтованную российской нефтегазовой компанией буровую платформу. Оборудование планировали отбуксировать в порт Роттердам , затем погрузить на судно и транспортировать к месту бурения — месторождению в Печорском море. Но гринписовцы заявили, что платформа якобы не приспособлена для работы в подобных условиях, в связи с чем может нанести ущерб природе.

Буквально через несколько месяцев после этого нападкам активистов «Гринпис» подверглась американская Chevron, которая вела разведку газа в Румынии . Около 25 человек, создав живую цепь по периметру территории предприятия, заблокировали его работу. Причиной недовольства стал применяемый компанией метод добычи углеводородов, известный под названием гидроразрыв — в породу закачивают смесь из химических веществ и воды, что приводит к разрушению пласта. Экологи опасаются землетрясений, спровоцированных таким образом, и загрязнения подземных вод. Хотя такой метод уже многократно опробован и побочного действия на окружающую среду зафиксировано не было.

Еще через год «зеленые» изрядно насолили британо-нидерландской Shell : экологи заблокировали проход судна под мостом в Портленде. 13 человек на тросах повисли над рекой, мешая пройти ледоколу. Кроме того, проход перекрыли с помощью некоторого числа надувных лодок. Судно направлялось в Арктику для участия в программе по поиску нефти в Чукотском море.

Активисты «Гринпис» ежегодно проводят десятки подобных акций по всему миру. И не только они — не дремлют и другие экологические движения: Всемирный фонд защиты дикой природы (WWF), BirdLife International, «Зеленый крест» и многие другие поменьше.

Победа бюрократии

Плывущие в маленьких надувных лодках наперерез громадным ледоколам или прикованные к деревьям для защиты леса от варварской вырубки — экологи невольно вызывают сочувствие и поддержку у миллионов людей по всему миру. Им перечисляют деньги, ими восхищаются, про них снимают научно-популярные фильмы. Это не удивительно: мощные международные промышленные корпорации нередко забывают, что Земля на самом деле маленькая и круглая — вопросы экологии, как ни крути, касаются всех ее обитателей. На этом играют популяризаторы различных экологических движений. Но со времени основания «Гринпис» методы борьбы, структура и, возможно, конечные цели этой организации и подобных ей сильно изменились.

Один из основателей «Гринпис» Пол Уотсон , покинувший ее ряды, ранее признавался, что за сорок с лишним лет своего существования она превратилась в типичную бюрократическую структуру, власть в которой у экологов отняли юристы и экономисты. Он утверждает, что люди теперь вступают в нее только для того, чтобы избавиться от угрызений совести за загрязнение планеты. А из тех, кто стоял у истоков этой структуры, по словам Уотсона, никого не осталось.

«Гринпис», по мнению эколога, собирает миллионы долларов в основном для того, чтобы обеспечить собственную работоспособность. Только на борьбу с китобойным промыслом ежегодно поступает в организацию порядка 30 миллионов долларов пожертвований. При этом, как утверждает Уотсон, в организации лишь делают вид, что присутствуют в Антарктике, куда «даже не суют носа». «Они пытаются убедить людей, что они там постоянно присутствуют, и даже выкладывают постановочное видео, как их суда якобы мешают японским китобоям, хотя этим занимаются только мои корабли, а „Гринпис“ этого не делает уже много лет», — говорил он ВВС.

По словам сооснователя «Гринпис», порядка 70-80 процентов собираемых денег идет на содержание бюрократической машины, в которую превратилась самая известная и богатая экоорганизация в мире. В самой «Гринпис» Уотсона считают экологическим экстремистом, настаивая на том, что он был исключен из нее за свои радикальные взгляды и методы борьбы (например, забрасывание китобойных судов бутылками с кислотой).

Уотсон — не единственный основатель «Гринпис», не довольный тем, во что она превратилась. В частности, канадский эколог Патрик Мур , когда-то также покинувший ее ряды, изменил свое мнение относительно ядерной энергетики. Теперь он недоволен попытками бывших коллег помешать распространению атомных технологий, настаивая на необходимости их развития, наряду с возобновляемыми источниками энергии. Необоснованной и противоречивой считают многие ученые позицию «зеленых» относительно продуктов с ГМО. В 2016 году больше ста нобелевских лауреатов подписали обращение с призывом прекратить кампанию против генетически модифицированных организмов и признать пользу биотехнологий.

Впрочем, вне зависимости от позиции ученых и основателей «Гринпис», нельзя не признать, что эта организация давно перестала быть пристанищем бедных мечтателей-борцов за природу. Суммам, которые ежегодно «осваивают» экологи, многие благотворительные организации могут только позавидовать.

Причем, собирает организация больше, чем может потратить. В этой ситуации возникает естественная необходимость эти средства куда-то вкладывать, а не просто держать на депозитах. Правда, эффективному инвестированию гринписовцы, видимо, не обучены. Так, полным провалом закончилась попытка одного из менеджеров организации в 2013 году поспекулировать на валютном рынке. Заключенный контракт на покупку евро по фиксированному курсу на фоне укрепления этой валюты привел к потере 3,8 миллиарда евро. Неудачливый финансист не понес никакой ответственности, не считая того что лишился работы (аудит не выявил личной заинтересованности в этой операции). В «Гринпис» же просто извинились и пообещали постараться избежать подобных ситуаций в будущем.

Политическая сила

Существенные финансовые потоки, поступающие «Гринпис» и другие международные экологические организации от неравнодушных людей по всему миру, а также различных фондов, превратили их в мощную силу. Не удивительно, что многие заинтересованы в том, чтобы заручиться поддержкой таких структур, способных если не помешать, то создать значительные трудности даже крупнейшим корпорациям — таким как нефтегазовые гиганты Exxon Mobil , Shell, Chevron, «Роснефть» «Газпром» и другие.

Это не раз давало повод противникам международных борцов за экологию обвинить их в предвзятости и политической ангажированности. Именно поэтому, по словам Уотсона, он и покинул ряды когда-то основанной им организации: «Мы не занимались организацией митингов или давлением на политиков. Мы выходили в море и делали свое дело».

С одной стороны, избежать таких обвинений экологам по определению очень трудно — слишком многим они мешают. С другой, экологические движения волей-неволей формируют общественное мнение, а политический подтекст некоторых выступлений — очевиден. Много критики звучало в адрес другой всемирно известной организации — WWF, традиционно занимающей антироссийскую позицию. Активисты фонда, в частности, участвовали в политических протестах, связанных со строительством дороги через Химкинский лес, а также выступали против сотрудничества американской Exxon Mobil с «Роснефтью».

Никто пока не смог «поймать за руку» руководителей природозащитных организаций, что не удивительно — их защищают высококвалифицированные юристы.

Однако вопросов к деятельности эко-активистов возникает все больше. Не исключено, что еще через пару лет они даже переплюнут коррумпированных чиновников, политиков и глав транснациональных корпораций.