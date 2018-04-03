День 3 апреля в истории

85 лет назад (1933) в СССР была проведена первая в мире операция по пересадке почки человеку.

Эту операцию в Украинском институте переливания крови и неотложной хирургии (ныне — Институт общей и неотложной хирургии им. В. Т. Зайцева) провел хирург Юрий Вороной . Её принято считать началом современной трансплантологии.

Год назад (2017) в метро Санкт-Петербурга произошел теракт.

Взрыв прогремел в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. В результате теракта погибли 15 человек, ещё 102 — получили ранения разной степени тяжести.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных МВД РФ ФСБ , были арестованы 11 человек, которым были предъявлены обвинения в причастности к этому теракту.

182 года назад (1836) Николай I принял решение о постройке Царскосельской железной дороги.

Строительство, которым руководил австрийский инженер Франц Герстнер, началось в мае того же года. Торжественное открытие Царскосельской железной дороги состоялось в ноябре 1837 года. На тот момент это была первая и единственная железная дорога общественного пользования в России , и шестая в мире. Первоначально она имела протяженность 26 километров и соединяла Санкт-Петербург и Царское Село, а позднее была продлена до Павловска.

304 года назад (1714) Пётр I подписал указ о единонаследии.

Указ «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» закрепил дворянскую собственность на землю и уравнял в правах владельцев поместий и вотчин. Согласно документу, отец мог передать своё недвижимое имущество только одному из своих сыновей или дочерей, при отсутствии детей — одному из своих родственников. Было запрещено продавать и закладывать недвижимое имущество. Движимым имуществом завещатель мог распорядиться по своему усмотрению.

В 1730 году из-за недовольства дворянства императрица Анна Иоанновна отменила указ о единонаследии.

43 года назад (1975) Бобби Фишер был лишен звания чемпиона мира по шахматам.

В 1972 году Бобби Фишер выиграл звание чемпиона мира по шахматам, победив в матче предыдущего чемпиона Бориса Спасского. Спустя три года должен был состояться очередной матч на первенство мира. Турнир претендентов на чемпионский титул выиграл советский шахматист Анатолий Карпов . Призовой фонд матча должен был составить беспрецедентную по тем временам сумму — 5 миллионов долларов.

Однако Фишер предоставил Международная федерация шахмат ( ФИДЕ ) список из 64 условий, при которых этот матч должен был проходить. Федерация приняла 63 из них, но один пункт (при счёте 9:9 чемпион должен был сохранить звание) ФИДЕ отказалась выполнять.

Бобби Фишер отказался от участия в матче, и 3 апреля 1975 года он был лишён титула. Чемпионский титул без боя достался Анатолию Карпову.

45 лет назад (1973) работник компании Motorola Мартин Купер совершил первый в мире звонок с мобильного телефона.

Этот день считается Днём рождения мобильного телефона. Купер позвонил своему знакомому Джоэлю Энгелия начальнику конкурирующий

компании Bell Laboratories.

Первый мобильный телефон — Motorola DynaTAC 8000Х — весил около 800 грамм и имел размеры 22,5х12,5х3,75 сантиметров. Заряда аккумулятора хватало всего на 20 минут разговора, а заряжать такой телефон нужно было около 10 часов.

45 лет назад (1973) объединенный съезд представителей торговых сетей США утвердил «Универсальный товарный код» (штрих-код) как новый стандарт маркировки товаров.

Первая покупка с использованием штрихкода была совершена в супермаркете города Трой в штате Огайо в июне 1974 года. Покупатель приобрёл упаковку жевательной резинки компании Wrigley.

53 года назад (1965) ВВС США произвели первый налет на Демократическую Республику Вьетнам

Так началась самая длительная бомбардировочная кампания американской авиации со времён Второй мировой войны. Особенно сильным бомбардировкам были подвергнуты мосты. Через год число погибших во Вьетнаме граждан США составило около 30 тысяч человек, и превысило количество жертв за всю корейскую войну.

70 лет назад (1948) началась реализация плана помощи послевоенной Европе (так называемого «плана Маршалла »).

Он был разработан государственным секретарём США Джорджем Маршаллом для стабилизации экономики европейских го­сударств. В июле 1947 года на совещании в Париже представители 16 стран Западной Европы обсудили размеры конкретной помощи, необходимой для каждого из них. На совещание приглашались также представители государств Восточной Европы, однако под давлением СССР они отказались от участия. Кроме социалистических стран Европы, в «Плане Маршалла» не участвовала Финляндия