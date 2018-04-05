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СМИ: из-за Анджелины Джоли может распасться еще один брак
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СМИ: из-за Анджелины Джоли может распасться еще один брак 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Зарубежные СМИ сообщают, что 42-летняя Анджелина Джоли больше не грустит по поводу развода с Брэдом Питтом. У нее теперь есть новое увлечение: 47-летний Итан Хоук, с которым актриса играла в фильме «Забирая жизни».
Инсайдеры заявляют, что старые друзья решили вспомнить любовные сцены, в которых они снимались 15 лет назад. И даже, возможно, претворить их в реальной жизни. Анджелина даже признавалась своим знакомым в том, что когда она получает сообщения Итана, у нее в животе «летают бабочки». Более того, актеры не только пишут друг другу милые письма, но и все чаще встречаются.
И все бы было прекрасно, если бы не существовала небольшая проблема: Итан женат почти 10 лет и имеет двух дочерей. И разумеется, его супруге, Райан Хоук, все это сильно не нравится. Однако Анджелину Джоли, как известно, не смущает наличие жен у ее возлюбленных. Журналисты считают, что Анджелина и Итан пока не «пересекли опасную границу». Но источник из близкого окружения актеров отмечает: «Итан восхищается красотой и сексуальностью Анджелины и просто засыпает ее комплиментами при каждом удобном случае».
Надо отметить, что в свое время Итан Хоук был женат на известной актрисе Уме Турман. У бывших супругов подрастают дочь и сын. Пользователи соцсетей поспешили отреагировать на эту новость: «Анджелина идет по головам, когда ей надо. И эта женщина говорит о духовных ценностях?» «Разрушает уже не первую семью. Просто змея» «Джоли — психически неуравновешенная. Она сама не знает, кто ей нужен» «Ухватилась за очередную жертву, чтобы насолить Брэду» «Бабочки у нее в животе порхают? А что сейчас порхает у жены Итана Хоука?». Тем временем, слухи о воссоединении Брэда Питта и Дженнифер Энистон могут стать реальностью. Западные СМИ утверждают, что неоднократно замечали бывших супругов, гуляющих вместе с Шайло, дочкой Брэда, и даже смогли их сфотографировать.
Это уже не первый раз, когда Анджелине Джоли приписывают новые романы. Возможно, это всего лишь желание ее поклонников снова увидеть ее счастливой?
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