Ледяная пещера, стеклянная «кора» и отель: что откроют в «Зарядье»

В «Зарядье» в течение этого года появится концертный зал, ледяная пещера, аттракцион «Полет над Россией », а в медиацентре пройдет выставка шедевров из Третьяковской галереи. Об этих и других сюрпризах, которые нам готовит парк, — в материале портала Москва 24.

Ледник в центре Москвы В северной части «Зарядья», в павильоне «Заповедное посольство» скоро появится уникальный арт-объект — ледяная пещера. Как рассказала порталу Москва 24 пресс-секретарь парка Карина Горобец, точные даты открытия пока неизвестны, но произойдет это в скором времени.

Арктический лабиринт создается из сотен труб из нержавеющей стали, которым придают форму арок и колонн, а затем прикрепляют к железобетонным конструкциям. По трубам запустили специальную охлаждающую жидкость, благодаря которой на их поверхности образуется иней, постепенно превращающийся в ледяную шапку (как в морозилке). Оборудование, подающее жидкость, установили под ледником.

Каждый день кристаллы прирастают, набирают объем, и пространство между трубами исчезает подо льдом. В итоге все это должно превратиться в единую снежную плоскость. А в завершении поверхность из инея и льда подсветят видеопроекторами и светодиодами, добавят звуковое сопровождение и перенесут посетителей на 15 минут в атмосферу Крайнего Севера.

В пещере будет держаться постоянная температура — минус пять градусов, так что прогуляться там в футболке не получится: либо гости должны будут сами утеплиться заранее, либо теплую экипировку им выдадут на входе. «Постоянная температура пещеры колеблется в пределах от минус 5 до минус 12 градусов. Перепад в павильоне и на улице летом будет существенным, поэтому посетителям будут выдавать теплую одежду. Здесь также нужно постоянно поддерживать влажность, чтобы намораживать лед. Если не увлажнять воздух, то и лед перестанет намораживаться », — пояснил ранее глава департамента строительства Андрей Бочкарев

Одновременно на территории арт-объекта смогут находиться лишь десять человек. «Аналогов искусственной ледяной пещеры нет нигде. Такого никто еще не делал», — добавил руководитель ведомства.

Директор парка «Зарядье» Павел Трехлеб рассказал также, что в пещере будет открыт айс-бар, в котором можно будет продегустировать напитки и закуски, характерные для северных регионов страны. А иногда пещера будет превращаться в образовательную площадку: сотрудники национальных заповедников и экологи смогут проводить мастер-классы и обмениваться опытом.

Пролетая над Россией Аттракцион «Полет над Россией», который появится в одном из павильонов медиацентра «Зарядья», также, по словам Горобец, откроется скоро.

Аттракцион задуман как виртуальный тур по природным заповедникам, горным вершинам, побережьям, памятникам культуры и историческим местам России. Три ряда кресел кинотеатра на 39 мест установят на специальную динамическую платформу, которая создаст эффект полета.

Зрители зависнут перед 12-метровым вогнутым экраном, создающим панорамное изображение, и будут смотреть видеофильм, сопровождающийся спецэффектами: они смогут ощутить порывы ветра, увидеть вспышки молнии, почувствовать тепло гейзера и даже стать свидетелем извержения вулкана.

"Сейчас аттракцион готовится. Его не будут делать слишком экстремальным, чтобы людям с ослабленным вестибулярным аппаратом не стало плохо, а также чтобы его смогли посетить дети и люди старшего возраста. Посетители пролетят над вулканами, озерами, реками, над Алтаем , Уралом, тайгой, Волгой, почувствуют запахи, ощутят прохладу", — пояснил Андрей Бочкарев. Весь сеанс будет длиться семь минут.

Выставка шедевров В начале сентября, ко Дню города в медиацентре откроется выставка картин из Третьяковской галереи. По словам Горобец, москвичам и гостям города покажут 60 произведений искусства. Шедевры русской живописи заменят экспонаты выставки «Русская Арктика», проходившей с сентября прошлого года. А вот какие именно картины временно переедут в «Зарядье», пока держат в секрете.

Идеальный звук в зале-трансформере Филармонию в парке «Зарядье» планируется открыть летом этого года. Московские власти приняли решение провести в ней Урбанистический форум 2018 года, о чем в начале марта сообщила журналистам заместитель главы департамента градостроительной политики Надежда Караванова

В здании площадью 23,6 тысячи квадратных метров разместятся два зала: большой на полторы тысячи зрителей и малый на 400 человек для репетиций и небольших постановок. Встроенные динамические механизмы большого зала, как бы вписанного внутрь холма, позволят ему менять конфигурацию. В зависимости от задачи меняется сцена, а также оркестровая яма и все ряды зрительного зала (например, партер может превратиться в пол сцены). По принципу трансформера в Москве уже создали сцену и оркестровую яму в московском театре «Геликон-опера», но трансформируемого зала там нет.

Проверкой акустики в помещениях концертного зала занимались специалисты со всего мира, среди которых и японский инженер Ясухита Тоёта. На его счету свыше 50 театрально-концертных залов по всему миру. Специально разработанная конструкция свода позволяет добиться безупречного звучания самых сложных музыкальных произведений. По замыслу Ясухиса Тоёта, кресла будут окружать сцену со всех сторон. Такое расположение позволит установить более прочную связь между музыкантами и слушателями.

В филармонии также разместят студию звукозаписи, буфет и зону отдыха с открытой террасой.

Сейчас строители ведут отделку внутренних помещений и монтируют инженерные коммуникации. А в прошлом году железобетонное здание накрыли стеклянным куполом — «корой». Он также накрыл сад, расположенный на крыше филармонии, и частично летний амфитеатр. Общая площадь стеклянной «коры» превышает 8,7 тысячи квадратных метров. Максимальная высота − свыше 161 метра.

Освещаться пространство под стеклянными ячейками будет солнечными батареями. Полторы сотни фотоэлементов, которые будут аккумулировать солнечную энергию, вмонтировали в конструкцию. Такие приемы единичны даже в мировой практике. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, фотоэлементы занимают не всю площадь стеклопакета, поэтому «кора» останется прозрачной.

Под куполом круглый год можно будет выращивать вечнозеленые растения субтропиков. Для этого там поддерживается особый климат, применяются системы создания тумана для увлажнения воздуха в жаркие дни, инфракрасного обогрева в прохладное время, а также фрамуги, которые автоматически открываются при достижении высокой температуры под «корой».

А через смотровое окно в куполе посетители смогут полюбоваться панорамным видом Кремля.

Фуги Баха В следующем году в большом концертном зале филармонии зазвучит орган, который построят по специальному проекту в Германии . Вообще уникальный музыкальный инструмент планируют установить летом этого года, но на его настройку уйдет еще год. «Орган установим уже после открытия филармонии. Это связано с тем, что его нужно монтировать в условиях, где нет никакой пыли. Он проектируется индивидуально под этот зал. Большую часть его запчастей изготовят в Швейцарии , еще часть — в Китае и других странах», — рассказала журналистам директор по проектированию гражданских объектов АО «Мосинжпроект» Галина Гордюшина . Она также добавила, что орган будет состоять из 78 регистров — ряд труб одинакового тембра.

Отель на историческом уровне А в конце 2019 года на пересечении Китайгородского проезда и улицы Варварки планируется завершить строительство пятизвездочной гостиницы. Площадь ее составит 54 тысячи квадратных метров, где разместят 148 номеров и 56 апартаментов.