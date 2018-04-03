Платформа, мини и опасное декольте: Анастасия Волочкова позирует с мамой и дочкой в самолете

Сегодня Анастасия Волочкова отправилась в путешествие с семьей. В полете звезду сопровождают мама и дочка. К отпуску артистка подготовилась заранее, появившись в салоне самолета во всей красе.

Балерина надела сарафан с опасным декольте и вырезом, подчеркнув длину своих ног обувью на высочайшем каблуке и массивной платформой.

Перед полетом Анастасия заглянула в любимый магазин и «накупила много красивого бельишка». Комментарии к последним записям балерина предусмотрительно отключила, чтобы не портить себе настроение из-за хейтеров.

Поклонники с нетерпением ждут новых фотографий.

Фото: instagram