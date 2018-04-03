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Платформа, мини и опасное декольте: Анастасия Волочкова позирует с мамой и дочкой в самолете
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Платформа, мини и опасное декольте: Анастасия Волочкова позирует с мамой и дочкой в самолете 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Сегодня Анастасия Волочкова отправилась в путешествие с семьей. В полете звезду сопровождают мама и дочка. К отпуску артистка подготовилась заранее, появившись в салоне самолета во всей красе.
Балерина надела сарафан с опасным декольте и вырезом, подчеркнув длину своих ног обувью на высочайшем каблуке и массивной платформой.
Перед полетом Анастасия заглянула в любимый магазин и «накупила много красивого бельишка». Комментарии к последним записям балерина предусмотрительно отключила, чтобы не портить себе настроение из-за хейтеров.
Поклонники с нетерпением ждут новых фотографий.
Фото: instagram
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