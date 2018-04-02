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Кабмин РФ утвердил план по созданию «системы одного окна» для разработчиков ПО
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Кабмин РФ утвердил план по созданию «системы одного окна» для разработчиков ПО 

Прайм 33 минуты назад
МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ утвердило план по созданию «системы одного окна» и упрощения международной сертификации для компаний, создающих испытательные лаборатории и ПО, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации распоряжения.
Документ утверждает «дорожную карту» по улучшению законодательства и устранению административных барьеров. Эти меры помогут реализовать национальную технологическую инициативу «Технет», суть которой заключается в развитии передовых производственных технологий.
"Систему одного окна" для компаний, создающих испытательные лаборатории и системы математического моделирования (включая ПО) планируется создать в маю 2019 года. Эта система поможет российским компаниям получать сертификаты соответствия, признаваемые за рубежом.
План также предусматривает разработку нацстандартов на государственные и муниципальные закупки для передовых производственных технологий к июлю следующего года. Эти стандарты создадут базу нормативно-технического регулирования технологий, лежащих в основе «интернета вещей», больших данных и искусственного интеллекта.
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