Черный хайп возьмут под контроль: Роскомнадзор обяжут бороться с фейками

Заблокировать веб-страницу с фейковой информацией в течение одного рабочего дня без лишней бюрократии сразу после запроса от судебных приставов. Такое право, возможно, появится у Роскомнадзора . Но если Госдума утвердит законопроект, предложенный депутатами от "Единой России" . Подразумевает максимально оперативное реагирование: во-первых, на размещение в Сети вбросов и ложных данных. Что особенно актуально после трагедии в Кемерове , когда счет этих вбросов шел на десятки. И, во-вторых, материалов «порочащих честь, достоинство или деловую репутацию физических и юридических лиц». В общем, за фейкометов, будь то СМИ, блогеры или просто те, кто нагнетают панику в соцсетях, предлагают взяться всерьез. Буквально пресекать ложь на корню, пока не разрослась. Впрочем, некоторые в том числе, в той же Думе уверены: этого мало. Мол, надо бы не только вычищать подобную грязь из Рунета. Но и наказывать людей с богатой фантазией, которые эту грязь там размещают, обсуждали на пресс-конференции в Москве , посвященной так называемому «черному хайпу». Надо ли блогерам-миллионикам пора переживать?

"Об особенностях исполнения требования об удалении доступных в сети Интернет сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию". Это название предлагаемого законопроекта.

Информационная бомба о сотнях погибших в пожаре торгового центра «Зимняя вишня» взорвалась в самый страшный момент. Когда пожарные расчеты еще тушили здание, в сети набирал обороты самый, наверное, ценичный фейк, который подхватили многие официальные СМИ. Деза очень быстро спровоцировала реальную панику.

"Посмотрите, тот же «Дождь» упомянул цифру 700 погибших. «Эхо», с оговорками, но тем не менее, — 500 погибших. Про блогеров, у которых за миллион просмотров, я даже не говорю. И понятно, что это технология определенных фейков, которая расшатывает общество", — считает член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров

Если зарегистрированные СМИ можно привлечь к ответственности за недостоверную информацию, выданную в эфир или напечатанную на страницах изданий, то как быть с многочисленными блогерами, которые имеют многомиллионную аудиторию. Они, по сути, никому ничем не обязаны. Как уверены специалисты, здесь необходимо принимать срочные меры на законодательном уровне, потому что даже прировняв топового блогера к СМИ, ничто не мешает последнему клепать фейки и не нести за это никакой ответственности.

"Что делать с независимыми блогерами, которые мало того что не имеют никаких лицензий, и, как правило, сами не хотят регистрироваться. Тут не очень понятно, потому что нет механизма контроля. Фактически они отвечают за не регистрацию в качестве СМИ, а там штрафы смешные просто", — отмечает адвокат Владисла Кочерин.

Несовершенство законодательства порождает еще одну сторону «черного хайпа»: фейк-ньюс, как оружие в информационной войне. В умелых руках любой фейк может вызвать массовую истерию, а некоторым блогерам только это и нужно, ведь им за это платят западные фонды. Ради хаоса никаких денег не жалко.

"И тут возникает логичный вопрос к нашим органам: а доколе мы это будем терпеть и почему мы не занимаемся разработкой этих людей с точки зрения осознанной подрывной деятельности на территории нашего государства. Сейчас стоит остро тема — как наказывать людей за распространение лжи, клеветы и пропаганды, которая привела потом к трагическим последствиям", — рассуждает главный реактор сетевого журнала PoliRussia.com Руслан Осташко

Как считают эксперты, в современных условиях необходимо быстро находить первоисточник, запустивший фейк-ньюс в Сеть. Это главная задача. Именно найдя оперативно стартовую площадку, можно не допустить распространения фейка в масштабах всей страны.

"Путь информации от точки инициации до федерального СМИ может занимать 2-3 часа. Это очень быстрый цикл, потому что одна точка инициации, а на нее репосты-ретвиты, репосты-ретвиты. Люди живые появляются в первом же часу, а потом, как появляется критическая масса живых пользователей, которые это видят, они сами начинают это распространять. И после этого мы видим в федеральных новостях: социальные Сети бурно обсуждают что-то. И как только одно СМИ это подцепило: все, в принципе фейкер уже победил", — разъясняет интернет-технолог и эксперт по репутации в Сети Никита Прохоров

Старинная поговорка о слове и воробье до сих пор остается актуальной, но сегодня приобретает и еще один смысл: находятся те, кто готов выпускать воробьев из клетки намеренно, ведь манипулировать общественным мнением при современных информационных медиа становиться проще простого. И с этим определенно надо что-то делать.