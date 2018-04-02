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Екатерина Андреева о дорогом секрете красоты: «Инвестиция в себя — самая выгодная»
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Екатерина Андреева о дорогом секрете красоты: «Инвестиция в себя — самая выгодная» 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Подписчицы блога телеведущей Екатерины Андреевой часто просят ее поделиться секретами красоты. В свои 56 звезда «Первого канала» выглядит как минимум на десять лет моложе своего возраста. Екатерина часто экспериментирует в области ухода за кожей лица и тела. Сегодня она опубликовала видео, в котором рассказала о золотых масках, которые полюбила не только она, но и ее муж.
«"Позолоти ручку" — больше не работает. Во-первых, скорее всего обманут. И это «самоварное золото» выльется в исчезновение ваших кошельков. Во-вторых, зачем мелочиться? Вкладывать надо по-крупному-в личико. И его золотить», — считает звезда.
«Инвестиция в себя — самая выгодная, беспроигрышная, безо всяких посредников в лице банкиров, гадалок и прочих — «не прячьте ваши денежки по банкам и углам». Все в себя, в любимую — и спорт и косметология и хорошая вода», — считает звезда.
Процедура понравилась и супругу Екатерины. «СПОНСОР ЭТОЙ ПУБЛИКАЦИИ МОЙ МУЖ — ЭТО ОН ЗАПЛАТИЛ ЗА ТО, ЧТО БЫ МНЕ РОТ ЗАКЛЕИЛИ», — шутит она.
Фото: instagram
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