Как интернет вещей может принести экономике России 2,8 трлн рублей

Такая динамика полностью изменит окружающую реальность как минимум в шести сегментах мировой экономики. «Электроэнергетика, телемедицина, сельское хозяйство, транспортная логистика, умный город и промышленность в пределах ближайших 10-15 лет изменятся сильнее всего», — считает Григорий Сидоров , директор Центра компетенций в области IoT PwC.

При этом по оценке Алексея Петунина , заместителя гендиректора SAP CIS, только в сельском хозяйстве эффект от применения IoT может составить более 4,8 триллиона рублей в годовом выражении.

— Одна из крупнейших сельскохозяйственных компаний в России уже использует мониторинг данных на всех этапах: от посева и выращивания культур до их сбора, а также для контроля за расходом горючего и химикатов. В компании приняли решение убрать человека из всех процессов, где это возможно, построив цифровую инфраструктуру, в управлении которой принимает участие нейросеть, — рассказал Петунин.

Беспилотные летательные аппараты (дроны) также востребованы в АПК. Дроны могут контролировать, например, местонахождение скота. Если животные начинают выходить за пределы отведенной им территории, дрон отсылает сигнал пастуху-объездчику. С помощью дронов можно также следить за состоянием полей, определяя по виду грунта и посевов, достаточно ли воды или удобрений. Именно эта технология помогла датским фермерам увеличить урожайность на 50 процентов, а Япония , например, уже много лет широко использует программное обеспечение для мониторинга сельхозугодий с помощью GPS-датчиков на технике и веб-камер на полях.

— В сельском хозяйстве многое зависит от климата. Более трех четвертей сельхозземель страны находится в зоне рискованного земледелия. Для них требуются специализированные агротехнологии и подходы, иначе любой год с неустойчивой погодой прямиком ведет к неурожаю. Минимизировать эти риски можно как раз за счет грамотного планирования, использования методов бережливого производства и точного земледелия — все они сегодня доступны в России, — говорит Петунин.

Экономический эффект от внедрения IoT в электроэнергетике к 2025 году может составить 532 миллиарда рублей, считают в PwC. Технологии Интернета вещей помогут, прежде всего, сократить энергокомпаниям свои эксплуатационные (потери в сетях, расход топлива, фонд оплаты труда) и сервисные издержки (оптимизация ремонтной деятельности), уверен Юрий Мельников , старший аналитик по электроэнергетике Энергетического центра бизнес-школы «Сколково».

Однако серьезным барьером является нормативное регулирование, в логике которого зачастую Интернет вещей, как и многие другие современные технологии, просто не существует.

— Машинист может управлять энергоблоками с помощью суперсовременной системы АСУТП и в то же время вручную раз в час записывать в толстый журнал показания температуры масла. IoT приводит к сокращению потребности в рабочей силе, но это никак не отражается на отраслевых нормативах численности персонала, созданных 20-40 лет назад, и новые электростанции в России строятся именно в расчете на представления тех лет, — подчеркивает Мельников.

50 миллиардов устройств в мире будет подключено к Интернету вещей к 2020 году

В транспортной логистике применение IoT может принести 542 миллиарда рублей до 2025 года. Однако, по мнению Михаила Блинкина , директора Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ , речь идет не столько об этой сфере, сколько о цифровом транспорте в целом.

— Около 30 лет в промышленной Москве все грузовые транспортные потребности города удовлетворяли 80 тысяч автомобилей. Сегодня в Москве только официально работает 400 тысяч грузовиков. В рамках «юберизации» грузовой логистики, когда я не держу собственный автопарк, мы можем вернуться если не к советским цифрам, то как максимум к 150 тысячам машин, — считает эксперт. Он уверен, что абсолютно то же самое произойдет с парком железнодорожных вагонов, у которых сейчас десятки тысяч собственников. А переход от личного автотранспорта к IT-сервисам такси и каршерингу позволит сократить количество персональных машин в 2-3 раза, это сэкономит огромные средства и улучшит экологическую ситуацию.

— За счет возможностей цифрового века вся экономика города будет работать гораздо лучше. Как только условия поставок товаров, например, обеспечиваются как часы, я меньше загружаю склады, экономлю время, доставка товаров станет дешевле, — резюмирует Блинкин.

В телемедицине, например, уже через 10-15 лет пациенту и врачу не надо будет тратить время сбор данных о пульсе, сердечном ритме, температуре. А в промышленности «цифра» серьезно ускорит вывод продукта в реальный мир и удешевит производство. Экономический эффект от внедрения «умных» технологий в различных отраслях по миру по разным оценкам может составить от 2 до 7 триллионов долларов, полагает Марат Нуриев , директор по решениям IoT Huawei в России:

— Особое место занимает концепция «умных городов», в которой технологии позволяют связать государство, бизнес и жителей города на базе новых моделей взаимодействия между собой. В будущем, с развитием инфокоммуникационных технологий, будет еще больше повышаться «интеллектуальность» окружения человека и внедрения систем искусственного интеллекта в повседневную жизнь. Это приведет к тому, что неодушевленные предметы окружающего мира будут иметь индивидуальное подключение к Сети и некоторую интеллектуальную составляющую, которая позволит «вещам» общаться между собой без постоянного участия человека, что, несомненно, упростит его жизнь.

В то же время расчеты об экономическом эффекте внедрения Интернета вещей все-таки «очень грубые», считает Ольга Чудинова, глава Института современной урбанистики:

— Технологии быстро устаревают. Мы не понимаем, что будет через 5 лет — возможно, экономика этих технологий снизится в 10 или даже 100 раз — и тогда влияние эффекта существенно повысится. При этом непонятна будущая цена на энергопотребление (если брать для примера эту сферу). Она может измениться в силу, например, применения других технологий — если те же солнечные батареи станут доступнее и будет использоваться энергия солнца, ветра. А может быть, появятся и другие технологии мониторинга. В результате экономический эффект может быть и больше.