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В регионе прорабатывают планы эвакуации на случай сильного паводка
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В регионе прорабатывают планы эвакуации на случай сильного паводка 

Волга Ньюс 35 минут назад
«Мы должны пофамильно знать граждан с ограниченными возможностями здоровья, преклонных лет, с маленькими детьми. И понимать, где их разместить. Очевидно, что эти категории не смогут несколько дней жить в стандартных местах размещения — спортзалах или клубах. Отрабатывайте с главами минсоцдема Мариной Антимоновой и минздрава Геннадием Гридасовым», — отметил Дмитрий Азаров на оперативном совещании в понедельник, 2 апреля.
По данным, озвученным на совещании, чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в регионе не прогнозируется. Однако специалисты принимают комплекс профилактических мер в 16 муниципалитетах, где существует возможность сильного разлива рек.
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