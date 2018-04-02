В регионе прорабатывают планы эвакуации на случай сильного паводка

«Мы должны пофамильно знать граждан с ограниченными возможностями здоровья, преклонных лет, с маленькими детьми. И понимать, где их разместить. Очевидно, что эти категории не смогут несколько дней жить в стандартных местах размещения — спортзалах или клубах. Отрабатывайте с главами минсоцдема Мариной Антимоновой и минздрава Геннадием Гридасовым », — отметил Дмитрий Азаров на оперативном совещании в понедельник, 2 апреля.

По данным, озвученным на совещании, чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в регионе не прогнозируется. Однако специалисты принимают комплекс профилактических мер в 16 муниципалитетах, где существует возможность сильного разлива рек.