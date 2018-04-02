Вдова Дмитрия Хворостовского поделилась трогательным семейным фото 

22 ноября прошлого года легендарный оперный певец ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком. У него осталась супруга Флоранс и дети. Смерть Дмитрия Хворостовского стала настоящим ударом для его родных и коллег. На протяжении последних нескольких месяцев вдова оперного певца публикует в соцсетях совместные с ним фотографии, с нежностью вспоминая о муже. На одном из последних снимков, появившихся на странице Флоранс в Instagram, она запечатлена с родителями Дмитрия и своими детьми. «Воссоединение семьи» — подписала женщина редкий кадр. В комментариях к публикации пользователи, вновь пожелали семье Хворостовского сил и мужества, чтобы принять столь трагическое событие и продолжать жить.
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Напомним, что в январе этого года семья артиста впервые вышла в свет после трагедии. Близкие Хворостовские посетили торжественную церемонию награждения премии «Грэмми». Награду в номинации «Лучший классический сольный вокальный альбом» получила канадская оперная певица Барбара Ханниган, исполнившая увертюру Girl Crazy Джорджа Гершвина в обработке итальянского композитора Лучано Берио. Именно в этой категории посмертно выдвигался Дмитрий Хворостовский, но почтенный приз ему так и не присудили.