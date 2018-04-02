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Л. Мартьянова переназначена на должность первого заместителя префекта ЮАО
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Л. Мартьянова переназначена на должность первого заместителя префекта ЮАО 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о переназначении Ларисы Мартьяновой на должность первого заместителя префекта Южного административного округа (ЮАО). Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.
«В связи с истечением срока действия срочного служебного контракта назначить Л. Мартьянову на должность первого заместителя префекта Южного административного округа города Москвы с заключением служебного контракта на пять лет», — говорится в сообщении.
Л. Мартьянова занимает должность первого заместителя префекта ЮАО с октября 2016 г.
Первый зампрефекта обеспечивает координацию и организацию взаимодействия префектуры с управами районов, органами местного самоуправления, расположенными на территории ЮАО, общественно-политическими организациями, движениями и средствами массовой информации, депутатами различных уровней, Общественной палатой Москвы, Общественной палатой РФ, а также координацию деятельности органов исполнительной власти и организаций в решении задач по информированию населения, организации выборов и референдумов, переписи населения, вопросов, связанных с деятельностью института общественных советников, Общественного совета, работой многофункциональных центров предоставления услуг.
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