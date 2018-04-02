Л. Мартьянова переназначена на должность первого заместителя префекта ЮАО

«В связи с истечением срока действия срочного служебного контракта назначить Л. Мартьянову на должность первого заместителя префекта Южного административного округа города Москвы с заключением служебного контракта на пять лет», — говорится в сообщении.

Л. Мартьянова занимает должность первого заместителя префекта ЮАО с октября 2016 г.