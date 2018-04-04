Московская конференция по международной безопасности

Московская конференция по международной безопасности — ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы международной безопасности.

Дискуссии на конференции позволяют не только лучше понять позиции различных стран, но и определить перспективные направления международного военного сотрудничества.

Впервые международная конференция прошла 3-4 мая 2012 года и была посвящена теме «Фактор противоракетной обороны в формировании нового пространства безопасности».

В ходе конференции участники обсудили проблематику ПРО во всех аспектах: от оценки угроз распространения ракетных технологий до определения направлений сотрудничества в сфере противоракетной обороны в целях поддержания стратегической стабильности и равноправного стратегического партнерства.

Канады. На форум были приглашены около 200 ведущих политиков, военных специалистов и экспертов из 50 стран: России , государств Европы и Азии, а также США

23-24 мая 2013 года министерство обороны Российской Федерации провело международную конференцию «Военные и политические аспекты европейской безопасности».

В рамках форума состоялся обмен мнениями по различным аспектам европейской безопасности, включая самые острые проблемы противоракетной обороны, контроля над обычными вооружениями в Европе, взаимодействия России и НАТО . Была дана оценка роли ОБСЕ в обеспечении европейской безопасности.

На конференцию прибыли руководители оборонных ведомств европейских государств, международных организаций — НАТО, ЕС , ОДКБ, ОБСЕ, а также авторитетные представители российского и европейского экспертного сообщества и академических кругов.

В 2014 году конференция получила свое нынешнее название.

Форум прошел 23-24 мая и был посвящен вопросам укрепления глобальной безопасности и возможным путям решения существующих региональных кризисов с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки, а также вокруг Афганистана . Отдельное внимание было уделено анализу феномена «цветных революций».

С 2014 года от участия в мероприятии отказались представители ряда европейских стран и США.

16-17 апреля 2015 года состоялась IV Московская конференция по международной безопасности. Ее ключевые темы — современное состояние и новые вызовы глобальной безопасности, угрозы международного терроризма и возможности военно-политических инструментов, международного военного сотрудничества по обеспечению региональной и глобальной стабильности.

В конференции приняли участие более 400 делегатов из 70 стран, 13 делегаций возглавили руководители оборонных ведомств.

V Московская конференция по международной безопасности прошла 27-28 апреля 2016 года. Ее главной темой стала борьба с терроризмом. Помимо этого, на форуме были рассмотрены вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проблемы войны и мира в Европе, глобальной безопасности и военного сотрудничества.

Отдельное внимание было уделено обсуждению ближневосточных противоречий, традиционных и новых вызовов и угроз международной безопасности, роли вооруженных сил в противодействии «цветным» революциям, обеспечения безопасности в Центральной Азии.

В конференции приняли участие более 700 делегатов из 83 стран

VI Московская конференция по международной безопасности прошла 26-27 апреля 2017 года и была посвящена наиболее острым проблемам глобальной и региональной безопасности. В центр пленарных заседаний форума были вынесены вопросы борьбы с международным терроризмом, проблемы безопасности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, роль военных ведомств в укреплении безопасности в различных регионах мира.

В ходе отдельных дискуссий были затронуты вопросы борьбы с терроризмом и радикализмом на Ближнем Востоке, безопасности информационного пространства, проблематика ПРО, обеспечение безопасности в Центральной Азии.

VII Московская конференция по международной безопасности состоится в Москве 4-5 апреля 2018 года. В этом году центральной темой конференции станет разгром террористов в Сирии . Российская сторона поделится опытом борьбы с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) и оценками дальнейшего развития ситуации в Ближневосточном регионе, включая вопросы постконфликтного восстановления.

В повестку дня форума включены вопросы безопасности в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. Специальная сессия будет посвящена обсуждению феномена «мягкой силы» как инструмента решения военно-политических задач.