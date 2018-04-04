Московская конференция по международной безопасности — ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы международной безопасности.
Дискуссии на конференции позволяют не только лучше понять позиции различных стран, но и определить перспективные направления международного военного сотрудничества.
Впервые международная конференция прошла 3-4 мая 2012 года и была посвящена теме «Фактор противоракетной обороны в формировании нового пространства безопасности».
В ходе конференции участники обсудили проблематику ПРО во всех аспектах: от оценки угроз распространения ракетных технологий до определения направлений сотрудничества в сфере противоракетной обороны в целях поддержания стратегической стабильности и равноправного стратегического партнерства.
На форум были приглашены около 200 ведущих политиков, военных специалистов и экспертов из 50 стран: России, государств Европы и Азии, а также США и Канады.
23-24 мая 2013 года министерство обороны Российской Федерации провело международную конференцию «Военные и политические аспекты европейской безопасности».
В рамках форума состоялся обмен мнениями по различным аспектам европейской безопасности, включая самые острые проблемы противоракетной обороны, контроля над обычными вооружениями в Европе, взаимодействия России и НАТО. Была дана оценка роли ОБСЕ в обеспечении европейской безопасности.
На конференцию прибыли руководители оборонных ведомств европейских государств, международных организаций — НАТО, ЕС, ОДКБ, ОБСЕ, а также авторитетные представители российского и европейского экспертного сообщества и академических кругов.
В 2014 году конференция получила свое нынешнее название.
Форум прошел 23-24 мая и был посвящен вопросам укрепления глобальной безопасности и возможным путям решения существующих региональных кризисов с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки, а также вокруг Афганистана. Отдельное внимание было уделено анализу феномена «цветных революций».
С 2014 года от участия в мероприятии отказались представители ряда европейских стран и США.
16-17 апреля 2015 года состоялась IV Московская конференция по международной безопасности. Ее ключевые темы — современное состояние и новые вызовы глобальной безопасности, угрозы международного терроризма и возможности военно-политических инструментов, международного военного сотрудничества по обеспечению региональной и глобальной стабильности.
В конференции приняли участие более 400 делегатов из 70 стран, 13 делегаций возглавили руководители оборонных ведомств.
V Московская конференция по международной безопасности прошла 27-28 апреля 2016 года. Ее главной темой стала борьба с терроризмом. Помимо этого, на форуме были рассмотрены вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проблемы войны и мира в Европе, глобальной безопасности и военного сотрудничества.
Отдельное внимание было уделено обсуждению ближневосточных противоречий, традиционных и новых вызовов и угроз международной безопасности, роли вооруженных сил в противодействии «цветным» революциям, обеспечения безопасности в Центральной Азии.
В конференции приняли участие более 700 делегатов из 83 стран
VI Московская конференция по международной безопасности прошла 26-27 апреля 2017 года и была посвящена наиболее острым проблемам глобальной и региональной безопасности. В центр пленарных заседаний форума были вынесены вопросы борьбы с международным терроризмом, проблемы безопасности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, роль военных ведомств в укреплении безопасности в различных регионах мира.
В ходе отдельных дискуссий были затронуты вопросы борьбы с терроризмом и радикализмом на Ближнем Востоке, безопасности информационного пространства, проблематика ПРО, обеспечение безопасности в Центральной Азии.
Конференцию посетило более 700 гостей. В работе форума приняли участие представители 78 иностранных государств, среди них более 20 глав оборонных ведомств, генеральные секретари Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ), заместители генеральных секретарей Организации Объединенных Наций (ООН) и Лиги арабских государств (ЛАГ), вице-президент Международного комитета Красного Креста (МККК).
VII Московская конференция по международной безопасности состоится в Москве 4-5 апреля 2018 года. В этом году центральной темой конференции станет разгром террористов в Сирии. Российская сторона поделится опытом борьбы с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) и оценками дальнейшего развития ситуации в Ближневосточном регионе, включая вопросы постконфликтного восстановления.
В повестку дня форума включены вопросы безопасности в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. Специальная сессия будет посвящена обсуждению феномена «мягкой силы» как инструмента решения военно-политических задач.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников