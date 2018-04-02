Фермеры стремятся на ярмарки выходного дня

В понедельник, 2 апреля, на портале мэра и правительства Москвы mos.ru стартовала заявочная кампания для предпринимателей, желающих торговать на ярмарках выходного дня.

В этот раз на официальном запуске в столичном Департаменте информационных технологий присутствовали и фермеры.

— Электронная подача заявок появилась с 2015 года, и иногда возникали некоторые сложности — мы не могли подать заявку вовремя, из-за чего не проходили отбор на ярмарки, — говорит заместитель руководителя Московского крестьянского союза, фермер Наталья Михайлова

Вместе со своей семьей она уже несколько лет занимается выращиванием овощей в Московской области

Увидев процесс запуска кампании, Наталья теперь сможет рассказать другим, как он устроен технически.

— Внутри нашего сообщества мы обсудим увиденное, проанализируем, как прошла подача заявок у других фермеров, — поясняет Михайлова.

Сам процесс активации формы подачи заявок был значительно усовершенствован. Так, специалисты Департамента информационных технологий запустили прием заявок за пять минут до официального старта, чтобы прошла прогрузка программных кодов. Подать заявку, несмотря на активацию электронной формы, было нельзя, — на экране у пользователей отображалась страница с окном для ввода пароля. Как пояснили специалисты департамента, код генерируется автоматически, поэтому вычислить его невозможно. После загрузки всех технических процессов, ровно в 9 утра, подача заявок стала доступна всем.

Еще одна мера защиты от мошенников, желающих быстрее других подать заявку, получить место на ярмарке, а затем продать его честным фермерам, — появление окна, в котором нужно ввести код, указанный на картинке, перед непосредственной отправкой заявки.

Кроме технических аспектов поменялся и алгоритм распределения мест на ярмарках.

Так, с этого года по новому постановлению правительства Москвы в группе товаров «овощи-фрукты» 60 процентов получают физические лица, 20 процентов — главы фермерского хозяйства, 20 процентов — индивидуальные предприниматели и физические лица. Те, кому не было выделено место, автоматически попадают в лист ожидания. Сократился период приема заявок — с 14 до 5 дней.

Всего в этой кампании фермерам выделено 2686 мест на ярмарках.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эдуард Лысенко, заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы

— Мы впервые собрали представителей фермерского сообщества и показали им запуск заявочной кампании на ярмарки выходного дня, чтобы они убедились в прозрачности этого процесса, поняли, какие механизмы мы используем для защиты от мошенников. Действительно, нам поступали жалобы. Мы значительно усовершенствовали систему, чтобы она была максимально честной. По нашим данным, на заполнение одной заявки уходит минимум 43 секунды. В этот раз за это время было подано 4 заявки, а спустя 10 минут заявок было уже 3658.