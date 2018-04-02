Среди молодых москвичей, отправляющихся служить Родине, все больше тех, кто идет в армию осознанно, с гордостью

В понедельник, 2 апреля, был дан старт весенней призывной кампании. Столичные военкоматы планируют призвать около шести тысяч человек, большинство которых будут служить рядом с домом.

С самого утра коридоры объединенного военного комиссариата Красносельского района наполнились молодыми людьми, получившими накануне повестки.

— По плану, установленному Министерством обороны , мы должны призвать 128 граждан, — рассказал начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Красносельского военкомата Григорий Косач. — Это примерно столько же, как и в предыдущие годы. В последнее время отношение к армии у молодых людей сильно изменилось. Теперь от службы практически никто не бежит. Это происходит потому, что, во-первых, отдавать долг Родине они будут только один год, во-вторых, сама служба изменилась. Теперь нет никаких нарядов по чистке картошки и хозработам. Вместо этого идут занятия по боевой подготовке, так что время проходит с интересом и пользой. Кстати, количество столичных призывников снизилось на 10 процентов по сравнению с весной прошлого года за счет увеличения набора на контрактную службу.

У призыва этого года есть одна отличительная особенность. Около трех тысяч молодых людей, которые ранее не прошли комиссию по состоянию здоровья, но ощущают в себе горячее желание отдать долг Родине, смогут пройти повторное медицинское освидетельствование и быть призванными на военную службу. Это право теперь гарантирует Федеральный закон № 444.

У призывника Владислава Абрамова проблем со здоровьем не обнаружилось.

— Эн, Ка, И, Бэ, Эм, Ша, Ы, Бэ, — уверенно называет он буквы на таблице в кабинете у офтальмолога, прикрыв один глаз.

Владислав хочет пойти на военную кафедру МГТУ имени Н. Э. Баумана, поэтому проходит медкомиссию. Его специальность — «программирование», сегодня востребована не только на «гражданке», но и в армии, поэтому после окончания вуза у него есть большой шанс попасть на службу в научную роту.

А вот житель столицы Сергей Афонин решил сменить аудитории Университета имени Пирогова на стройные армейские ряды добровольно.

— Иду служить без страха. Так получилось, что в какой-то момент понял, что медицина — это не мое, поэтому хочу пойти служить, а после вновь буду поступать в вуз, — рассказал Афонин.

По его словам, особых пожеланий или предпочтений по родам войск у него нет. Пойдет туда, куда прикажут Родина и отцы-командиры. Впрочем, со своим гренадерским ростом за 180 сантиметров Сергей Афонин имеет шанс попасть даже в комендантский Преображенский полк.

Еще один призывник, пришедший по повестке, — Артур Аловацкий. Он учится в юридическом вузе и решил подать документы на обучение, чтобы стать офицером недавно созданной военной полиции.

Всех призывников принимает лично начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Красносельского военкомата Григорий Косач. Такую открытость и доступность лет 15 назад было трудно представить.

Так, корреспондент «ВМ», становившийся в свое время на воинский учет, а потом получавший военный билет, военкома в глаза не видел.

После прохождения медкомиссии призывникам предстоит явиться на окончательный вердикт призывной комиссии, которая соберется в ближайшие дни. Отправляясь служить, каждый из новобранцев получит специальную сим-карту для связи с родителями по сотовому телефону — с льготным тарифом.

Минобороны России сегодня обеспечивает призывников всем необходимым, на протяжении последних нескольких лет проводится централизованное обеспечение военнослужащих. Каждому на сборном пункте выдается армейский несессер, специальный набор предметов, включающий шампунь, гель для душа, зубную пасту, щетку, гель для бритья, дезодорант, крем для рук, бритвенный станок, полотенце и другие компоненты.

Призывников также обмундируют и обеспечат продовольственными пайками на случай, если предстоит долгая дорога на место службы.

Для призывников действует горячая линия Московской городской военной прокуратуры: (495) 693-59-49.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Большинство призывников из столицы весной этого года будут служить на территории Западного военного округа. Военный комиссариат учитывает пожелание молодых людей о службе, в том числе на Тихоокеанском флоте, и направляет их туда, если есть комплектование в команды. Необходимо помнить, что на призывной комиссии в районе можно заявить свое желание, и мы учтем это и сообщим на сборный пункт Москвы. Наши ребята будут проходить службу во всех видах и родах Вооруженных сил.

Александр Писарев , заместитель начальника отдела надзора московской городской военной прокуратуры:

— Согласно букве российского законодательства, отсрочка от призыва на военную службу для получения образования в магистратуре предоставляется только один раз. Повторное поступление в магистратуру на другую специальность право на отсрочку от военной службы не предусматривает. Но если получилось так, что гражданин не был призван на срочную службу до 15 июля и с 1 сентября поступил в магистратуру по той же специальности в аккредитованный вуз, то ему предоставляется отсрочка. Бакалаврам отсрочка не положена.