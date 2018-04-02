Умер возродивший производство тульских пряников советский чиновник

В Туле на 100-м году жизни скончался бывший заместитель министра торговли СССР Иван Давыдов , который возродил производство тульских пряников.

«При непосредственном участии Давыдова был построен ряд предприятий пищевой, легкой и деревообрабатывающей промышленности в угледобывающих районах области. Именно по его инициативе в 1954 году после многолетнего перерыва было возобновлено производство знаменитых тульских пряников, которые являются визитной карточкой Тульского края», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Также отмечено, что жизненный и профессиональный путь Давыдова был неразрывно связан со служением Родине.