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Умер возродивший производство тульских пряников советский чиновник
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Умер возродивший производство тульских пряников советский чиновник 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В Туле на 100-м году жизни скончался бывший заместитель министра торговли СССР Иван Давыдов, который возродил производство тульских пряников.
«При непосредственном участии Давыдова был построен ряд предприятий пищевой, легкой и деревообрабатывающей промышленности в угледобывающих районах области. Именно по его инициативе в 1954 году после многолетнего перерыва было возобновлено производство знаменитых тульских пряников, которые являются визитной карточкой Тульского края», — сообщает пресс-служба городской администрации.
Также отмечено, что жизненный и профессиональный путь Давыдова был неразрывно связан со служением Родине.
«Участник Великой Отечественной войны, он принимал участие в обороне Тулы, в боях на Курской дуге и освобождении Белоруссии. В составе Белорусского и 1-го Белорусского фронтов участвовал в освобождении Польши и взятии Берлина. В дни суровых испытаний проявил стойкость характера и крепость духа, отстаивая свободу и независимость Родины», — говорится в сообщении.
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