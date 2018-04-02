Digital, тренды и прогнозы: что ждать от РИФ‑2018?

С 18 по 20 апреля более 10 тысяч человек из разных стран соберутся на самом главном IT— событии России — форуме РИФ-2018. В этом году Форум пройдет уже в 22-й раз в привычном и полюбившемся многим участникам формате выездного трехдневного мероприятия в Подмосковье . За это время будет проведено около ста «круглых столов», секций и дискуссий по самым актуальным темам интернет-индустрии. Каждый участник РИФ сможет поделиться с форумчанами своим багажом знаний, подискутировать на любимые темы, узнать для себя много нового, а также завести полезные знакомства.

Организаторы мероприятия — НО «РАЭК» — разбавили конференционные мероприятия другими познавательными и развлекательными событиями. Так, в рамках Форума пройдет крупнейшая выставка продукций лидеров российской отрасли высоких технологий, а также самый масштабный интернет-фестиваль.

Об этом и многом другом мы подробнее расскажем в нашем материале. Другую исчерпывающую информацию о мероприятии вы сможете подсмотреть на страницах спецпроекта РИФ, который запустила наша редакция совместно с РАЭК. Здесь же можно проверить свои знания в области интернет-технологий и найти массу полезных материалов.

Кому будет полезен РИФ?

Вне всяких сомнений, РИФ — профессиональное мероприятие высокого уровня и, можно сказать, универсальное. Будь вы политик, крупный бизнесмен, менеджер, продавец, блогер или даже артист — без высоких технологий вам не обойтись. Поэтому, если рассуждать глобально, то РИФ будет полезен всем. Судите сами. Если вы профессионал, то вам однозначно стоит принять участие на Форуме в качестве спикера. Таким образом вы не только поделитесь своим богатым опытом и знаниями, но и получите возможность продвинуть бренд компании и заявить на всю страну и за ее пределы о своих идеях. Главное, все это красиво оформить и интересно преподать. Слушатели и представители средств массовой информации обязательно оценят такие выступления и, скорее всего, расскажут о них на своих ресурсах.

Кроме того, РИФ дает хорошую возможность повстречаться с коллегами, завести новые полезные знакомства, найти инвесторов и партнеров и, конечно же, вдохновиться на новые проекты.

Однозначно, Форум будет очень полезен студентам и начинающим специалистам. Когда еще представится такая уникальная возможность напрямую контактировать с профессионалами отрасли, получить массу полезной информации и найти работу мечты? Выбирайте тематические секции, которые вам интересны, известных докладчиков с большим опытом и вперед за знаниями. В одном месте за три дня можно круто изменить свою жизнь.

С кем подискутировать на РИФ?

Профессиональная программа: о чем будут говорить на РИФ?

Как передают организаторы, главным акцентом 2018 года станет цифровая экономика и вопросы влияния интернет-экономики на офлайновые отрасли, на процессы госуправления, бизнес-процессы и общество. Не менее интересная тема, так сказать, изюминка года — «Мобильная Экономика России 2018, ее развитие и степени влияния на Экономику Рунета (Цифровую Экономику) и офлайновую экономику России». Форумчане смогут получить новые знания по самым актуальным темам интернет-индустрии в сфере digital, SEO, маркетинга и других. Каждый день участников РИФ будет ждать более 20 познавательных мероприятий, на которых 300 лучших спикеров поделятся своими мыслями, открытиями и знаниями.

Первый день Форума традиционно начнется с аналитической дискуссии, которую откроет директор РАЭК Сергей Плуготаренко . Все участники мероприятия соберутся в одном зале, где обсудят главные показатели развития Интернет отрасли в России и мире, а также узнают самые свежие аналитические данные по Рунету, цифровой и мобильной экономике. Всю программу можно посмотреть тут. А мы расскажем о самых актуальных темах.

Искусственный интеллект

Многие крупные компании инвестируют миллионы не на обучение своих сотрудников, а вкладывают их в разработку продуктов в области искусственного интеллекта, в создание умных машин. Уже сегодня искусственный интеллект активно используют в телекоммуникациях, автомобильной промышленности, банковском и финансовом секторе. Постепенно эти технологии внедряют розничные сети, медийный бизнес и другие. Что же дальше? В каком направлении ожидать развитие этой отрасли? И стоит ли оно таких вложений? Об этом и другом вы можете узнать 18 апреля на секции Андрея Липатцева «Умные помощники и искусственный интеллект», которая пройдет в Зале № 1 в 18.00. Тут же вам расскажут, как самостоятельно построить своего умного помощника и что необходимо ботам, чтобы захватить мир.

На секции «Технологии для повышения прибыльности интернет-магазинов» также не обойдется без этой горячей темы. 19 апреля участники мероприятия подискутируют о будущем интернет-продаж: нейросети, магазины без кассиров, чат-боты и так далее. Мероприятие пройдет в 15.30 в зале №5.

Digital-реклама и работа с блогерами

Обсудить апокалипсис социальных медиа, одного из главных инструментов многих специалистов, а также узнать как делать после него диджитал и какие технологии придут им на смену, можно будет 18 апреля на секции-хэдлайнер: «Как мы будем делать digital в 2018-2019». Советуем заранее занимать места в зале №1, организаторы обещают аншлаг. Начало в 12.30.

Не менее интересной будет секция «Digital креатив. Изменения ’17 — надежды ’18». Тут обсудят самые острые вопросы о digital driven creative, messenger marketing, будущем креатива в социальных медиа. Приходите 19 апреля в 12.30. Место проведения — зал №4.

20 апреля подискутировать можно об эффективности онлайн-видеорекламы. Агентства и площадки пофантазируют на тему технологий будущего в этой сфере, а клиенты расскажут о своих страхах в разрезе такого будущего.

Блогеры снова станут самой обсуждаемой персоной на Форуме. Спикеры и участники РИФ углубятся в психологию медийного персонажа, поговорят об их значимости для рынка и обсудят тему перспектив создания продюсерских центров для блогеров.

Развитие умных городов

Если вас интересует тема улучшения качества жизни с помощью технологии городской информатики, загляните 18 апреля на секцию «Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие экономики» в зал №2. Здесь вам презентуют предложения российских экспертов для включения в раздел «Умный город» программы «Цифровая экономика». Начало в 12.30.

19 апреля не пропустите выступление CIO «Росводоканал» Сергея Путина, который в рамках секции «Цифровая трансформация города»поделится секретами компании по применению новейших цифровых решений в своей деятельности. Мероприятие начнется в 12.30 и пройдет в зале №1.

Машинное обучение и нейросети

Утро 20 апреля начнется на Форуме с разговора о том, насколько адекватно применять машинное обучение в бизнесе для аналитики продукта или маркетинга. Оправдывает ли оно вложение денег или приносит одни разочарования? Спикеры охватят разные сферы, чтобы каждый участник секции смог в будущем использовать их опыт как прототип.

Для тех, кто еще не знаком с моделям машинного обучения, но очень хочет, подойдет лекция «Нейросети и реализация контентных проектов». Докладчики доступным языком расскажут вам о сложных (и не очень) вещах по этой теме. Лекция будет проходить 19 апреля в зале №1 с 10.00 утра.

E-Commerce

Электронная коммерция в России развивается стремительными темпами и уже опережает классическую торговлю. Если вы тоже задумались над открытием онлайн-магазина, но не знаете с чего начать, как строить работу с аутсорсерами, как выбирать подрядчиков и какие есть подводные камни, заглядывайте на секцию к Ивану Кургузову «E-commerce — 2018. А, что, кто здесь?!». Профессионалы в этом деле объяснят вам все на пальцах. Мероприятие пройдет 18 апреля в зале №6, начало в 18.00.

Послушать специалистов также будет полезно и на секции «E-commerce — 2018. Multichannel-практика». Особенно тем, у кого уже есть онлайн-бизнес. Здесь вы услышите о том, как развивать в своей компании многоканальность, как выстраивать бизнес-процессы, маркетинг и внутреннюю работу офиса. Также вы узнаете о том, какие ошибки чаще всего допускают интернет-предприниматели и каких навыков им не хватает, чтобы работать эффективно. Секция пройдет 18 апреля в том же зале №6, но чуть раньше — в 15.30.

Криптоэкономика и блокчейн технологии

Если вы занимаетесь «майнингом», инвестируете в токены или просто интересуетесь темой криптовалюты на будущее, посетите секцию «Криптореволюция — это смысл нашего исторического момента». Вас научат, как защищаться от киберпреступлений, расскажут о пяти векторах атак на ICO и поведают о самых громких взломах 2017 года. Секция пройдет 20 апреля в зале №5, начало в 10.00. Здесь же вам объяснят, что такое bitcointalk и дадут парочку советов, о том, как стать звездой нишевого индустриального форума.

В этот же день и в том же зале на секции «Женщины и блокчейн. Эпоха победившего феминизма» соберутся представительницы прекрасного пола. А именно, женщины и девушки, которые занимаются ICO, создают проекты на блокчейне и зарабатывают свою крипту. Мужчинам вход не возбраняется. Начало в 15.30.

ИT-выставка

Еще одна важная часть РИФ — это уникальная ИТ-выставка. Именно здесь сосредоточена основная активность участников. Здесь заводят новые знакомства, устанавливают бизнес-контакты, встречают друзей и ведут переговоры. Экспозиция будет располагаться в холле главного корпуса пансионата на площади 1000 кв. м, на которой свыше 80 российских и зарубежных ИТ-компаний продемонстрируют свою продукцию и достижения. Вы сможете поближе познакомиться с новинками от “ Kaspersky lab ”, Координационного центра национального домена сети, агентства «Tagline», Яндекс. Деньги , Mail.Ru Group, OZON.ru, «Медиалогии», ТранзитТелекома и многих других.

Для удобства на территории выставки будет работать Пресс и Медиа Центры, организованы зоны зарядок, отдыха и развлечений.

Внефорумные активности

Не стоит забывать, что РИФ — это не только знания и целая визитница новых контактов. Во время мероприятия будут проходить и другие активности. Для форумчан организаторы и партнеры подготовили очень насыщенную программу: конкурсы и розыгрыши, увлекательные квесты, интеллектуальные и спортивные мероприятия, концерты и вечеринки. И все это ждет участников РИФ с утра и до позднего вечера. Мы раскроем тайну и расскажем о некоторых «фестивальных» мероприятиях.

Провайдерский шашлык

Для тех, кто не в теме, поесть шашлык можно на набережной за день до начала мероприятия. Обычно на это тайное мероприятие съезжаются самые преданные участники РИФ. Возможно, и вам повезет попасть в этот «закрытый клуб». В этом году участников клуба собирает Координационный центр доменов.RU/.РФ и обещает самое вкусное мясо, неформальное общение и обсуждение последних новостей.

Утренняя зарядка

Да, да, именно с зарядки предлагают начать второй день Форума. От вас требуется самая малость — быть в 7.30 у главного корпуса «Лесные Дали». Спортивные футболки и позитивное настроение вы получите у тренера, который «отсыпет» его вам от щедрот. Под утреннее пение птиц или бодрящую музыку вы будете прыгать, шагать, приседать, отжиматься. Вообщем делать все то, что повысит ваш уровень энергии и придаст сил и бодрости на новый день. Буквально через 15-20 минут вы будете готовы «свернуть горы», а в нашем случае — посоревноваться за звание лучшего IT-бегуна.

IT-забег

Бег у IT-специалистов — дело святое. Вряд ли какая-то другая отрасль может похвастаться таким количеством участников различных мировых марафонов. В этот день у вас будет уникальная возможность повысить эти показатели. Весенний IT-забег соберет самых активных, кто не прочь пробежаться по прохладному лесу в приятной компании. А таких, как показывает опыт, много! Но победителем станет только один — тот, кто пробежит 5 километров за самое короткое время. Хотя нет, конечно их будет трое. Участники забега будут бороться за золото, серебро и бронзу РИФ.

Место встречи изменить нельзя

Традиционно РИФ проходит на территории подмосковного пансионата «Лесные Дали», который на время Форума превратится в самый настоящий интернет-городок. Для участников мероприятия строятся оборудованные конференц-залы, ставятся шатры, организуются лаунж-зоны, фудкорты и площадки для развлечений. На каждом углу «рифовцев» ждут новые технологии, разговоры про стартапы, обмен идеями, споры о главном. Все это в окружении великолепных пейзажей и ухоженной территории.

Беспокоиться о ночевке не стоит. Для того чтобы всем хватило места, форумчанам предлагается проживание не только в корпусах «Лесные Дали», но и в пансионате «Поляны». И там, и там вас ждут комфортабельные номера со всеми удобствами. Добираться из одного места до другого можно будет на бесплатных шаттлах Форума.

Форматы участия

Стать участником может каждый желающий. Для этого необходимо пройти обязательную процедуру онлайн-регистрации, далее выбрать формат участия: платное или бесплатное. Если вы хотите лично присутствовать на РИФе и посещать неограниченное количество любых секций и всевозможных мероприятий в течении всего времени проведения Форума, выбирайте платный формат — «Участник РИФ-2018». Путевка на мероприятие обойдется вам в 9000 -10000 рублей в зависимости от времени подачи заявки. Только учтите, что проживание в пансионате не входит в эту стоимость и оплачивается отдельно. Сэкономить на оплате можно, но только если вы находитесь в статусе «докладчик», «представитель СМИ», «партнер» или «экспонент». Для этой категории участников предусмотрены соответствующие льготы.

Тем, кто не может посетить РИФ очно в силу нехватки времени и возможностей, предусмотрено онлайн участие — оно бесплатное. В формате «виртуального участника» вы будете получать информационные рассылки и материалы с Форума, а также вам будет доступна онлайн-трансляция из некоторых конференционных залов в дни его проведения.

По итогам Форума мы обещаем большое количество фотографий, найти которые можно будет также на страницах нашего спецпроекта о РИФ.