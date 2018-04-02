Ещё
Власти Казани ответили противникам застройки Вахитовского холма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Предложение Трампа Путину, новая противоракета РФ и другие события дня
Предложение Трампа Путину, новая противоракета РФ и другие события дня

Власти Казани ответили противникам застройки Вахитовского холма 

Казанский репортер 52 минуты назад
Фото: Казанский репортер
Заместитель руководителя исполкома Казани Радик Шафигуллин ответил на петицию Татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК), адресованную президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Петиция была создана после публикации проекта строительства комплекса Espace на участке между улицами Бутлерова и Некрасова в столице Татарстана. Составители петиции были обеспокоены сохранностью природного и культурного ландшафта территории — как самого холма, так и здания шахматной школы, расположенной на участке. Шафигуллин в своем ответе говорит, пока принято лишь эскизное предложение строительства комплекса — это архитектурно-пластическое и цветовое решение фасадов объекта. А дальнейшая работа, связанная с застройкой, остановлена до момента, пока не будут предоставлены материалы «в соответствии с Административным регламентом предоставления Исполнительным комитетом г. Казани муниципальной услуги по согласованию архитектурно-градостроительного облика объекта». Речь идет о постановлении исполкома №4130 от 13 октября 2016 года. В исполкоме настаивают, что проект предусматривает «максимальное сохранение природного холма». А здание будет органично встроено в него. Отдельно замглавы исполкома говорит и о шахматной школе. «Учитывая размещение в непосредственной близости объекта культурного наследия местного (муниципального) значения — „Здание городского училища 1913 г., архитектор Григорьев“ по ул. Бутлерова, 7 (далее — ОКН), застройщику рекомендовано в составе проекта строительства разработать раздел по обеспечению сохранности ОКН, где указываются меры, обеспечивающие проведение работ без угрозы разрушения или порчи указанного ОКН», — отмечено в ответе. В деталях о проекте и опасениях защитников холма «Казанский репортер» писал чуть раньше.
Казанский репортер: последние новости
Пожар в «Зимней вишне» стал самой частой темой интернет-запросов в Казани Башкортостан запатентовал курай, несмотря на протесты татарской общественности ​Сергей Шаргунов в Казани: «Оставаться человеком, будучи политиком – возможно»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву заподозрили в «захвате» линий связи491
В Сочи горит пятиэтажный дом108
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки261
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
Трамп предложил Путину встретиться319
Видео
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение