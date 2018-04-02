Власти Казани ответили противникам застройки Вахитовского холма 

Заместитель руководителя исполкома Казани Радик Шафигуллин ответил на петицию Татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК), адресованную президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Петиция была создана после публикации проекта строительства комплекса Espace на участке между улицами Бутлерова и Некрасова в столице Татарстана. Составители петиции были обеспокоены сохранностью природного и культурного ландшафта территории — как самого холма, так и здания шахматной школы, расположенной на участке. Шафигуллин в своем ответе говорит, пока принято лишь эскизное предложение строительства комплекса — это архитектурно-пластическое и цветовое решение фасадов объекта. А дальнейшая работа, связанная с застройкой, остановлена до момента, пока не будут предоставлены материалы «в соответствии с Административным регламентом предоставления Исполнительным комитетом г. Казани муниципальной услуги по согласованию архитектурно-градостроительного облика объекта». Речь идет о постановлении исполкома №4130 от 13 октября 2016 года. В исполкоме настаивают, что проект предусматривает «максимальное сохранение природного холма». А здание будет органично встроено в него. Отдельно замглавы исполкома говорит и о шахматной школе. «Учитывая размещение в непосредственной близости объекта культурного наследия местного (муниципального) значения — „Здание городского училища 1913 г., архитектор Григорьев“ по ул. Бутлерова, 7 (далее — ОКН), застройщику рекомендовано в составе проекта строительства разработать раздел по обеспечению сохранности ОКН, где указываются меры, обеспечивающие проведение работ без угрозы разрушения или порчи указанного ОКН», — отмечено в ответе. В деталях о проекте и опасениях защитников холма «Казанский репортер» писал чуть раньше.