Новые правила для аварийных служб не отразятся на размере платежей

Эксперты уверены — требования существенно увеличат расходы управляющих компаний (УК). Но в минстрое заверили — к росту платежей граждан это не приведет.

Отныне все службы должны быть оснащены функциями «обратный вызов» или «автоответчик», диспетчер должен перезвонить в течение 10 минут. Ирина Генцлер , директор направления городское хозяйство Института экономики города предупреждает, что организация аварийных служб по новым стандартам будет дорого стоить УК. Проще всего эти требования выполнить крупным компаниям, но небольшим будет сложно самостоятельно справиться с созданием эффективной круглосуточной аварийной службы и придется искать нестандартные подходы. «Одним из выходов было бы создание специализированных аварийных служб, которые не привязаны к какой-то одной управляющей организации», — считает эксперт.

На локализацию аварии дается всего 30 минут. В большинстве случаев под локализацией понимается, к примеру, отключение воды, если речь идет о заливе квартир. Но уложиться в полчаса от момента поступления звонка смогут только аварийные службы тех УК, которые управляют домами в непосредственной близости от офиса компании. Сложнее придется УК в больших городах.

"Повышение качества сервиса работы управляющих организаций ни при каких обстоятельствах не должно привести к повышению стоимости их услуг, — прокомментировал изменения глава минстроя Михаил Мень . — Для этого мы ввели обязанность управляющих организаций представлять собственникам расшифровку всех затрат на управление домом".

Новое качество работы аварийных служб проще всего обеспечить крупным УК Правительство определило и сроки проверок общего имущества. Кроме текущих сезонных проверок появятся внеочередные, они будут проводиться после аварий, катастроф. Кроме того, минстрой выступил с инициативой проводить техническое обследование многоквартирных домов каждые пять лет. В том числе будет проверяться соблюдение противопожарных норм.