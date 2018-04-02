Лето на «Сплетнике»: Кайя Гербер с подругами отдыхает в Майами

В этом году католики отметили Пасху на неделю раньше православных — 1 апреля. И если еще несколько лет назад родители Кайи Гербер — Синди Кроуфорд Рэнди Гербер — устраивали для модели и ее старшего брата Пресли детские праздники с корзинками от «пасхального зайчика» с цветными яйцами и сладостями, то сегодня Пасха в звездной семье — это выходной на пляже.

Вот уже несколько дней Кайя с родными отдыхает в Майами (живут они в Лос-Анджелесе ), где их то и дело фотографируют папарацци (компанию Герберам, к слову, составляет новая девушка Пресли — модель и звезда Instagram Шарлотта Д’Алессио). Впрочем, от назойливых обладателей камер юная звезда модной индустрии и не думала скрываться, да и подписчиков в Instagram радует кадрами из личного архива.

Знаменитость постит на своей страничке в соцсети солнечные кадры, сопровождая их простыми фразами вроде «Найти свой уголок» и «Счастливые детки», а большего ее многомиллионной армии фолловеров, в общем-то, и не требуется — лайки и восторженные комментарии сыпятся один за другим.

Кайя Гербер

Хотя, конечно, без хейтеров не обходится — некоторые не упускают возможности упрекнуть Кайю в излишней худобе и приписать ей анорексию. А ведь девушка неоднократно рассказывала в интервью, что на диетах не сидит и в спортивном зале вечера не проводит — ей всего лишь 16 и пока что она может себе позволить не думать о лишних кило.

Каждые выходные нам привозят домой пончики на завтрак, а еще я не могу представить свою жизнь без пасты. Обожаю готовить пенне с каким-нибудь соусом — это то блюдо, которое вы можете съесть или приготовить сами в любой точке мира. Это легко, быстро и всем по вкусу!

— говорит Кайя.

Кайя Гербер (справа) с подругами