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Лето на «Сплетнике»: Кайя Гербер с подругами отдыхает в Майами
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Лето на «Сплетнике»: Кайя Гербер с подругами отдыхает в Майами 

Карельские вести 55 минут назад
Фото: Карельские вести
Кайя Гербер с подругами
В этом году католики отметили Пасху на неделю раньше православных — 1 апреля. И если еще несколько лет назад родители Кайи Гербер — Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер — устраивали для модели и ее старшего брата Пресли детские праздники с корзинками от «пасхального зайчика» с цветными яйцами и сладостями, то сегодня Пасха в звездной семье — это выходной на пляже.
Вот уже несколько дней Кайя с родными отдыхает в Майами (живут они в Лос-Анджелесе), где их то и дело фотографируют папарацци (компанию Герберам, к слову, составляет новая девушка Пресли — модель и звезда Instagram Шарлотта Д’Алессио). Впрочем, от назойливых обладателей камер юная звезда модной индустрии и не думала скрываться, да и подписчиков в Instagram радует кадрами из личного архива.
Знаменитость постит на своей страничке в соцсети солнечные кадры, сопровождая их простыми фразами вроде «Найти свой уголок» и «Счастливые детки», а большего ее многомиллионной армии фолловеров, в общем-то, и не требуется — лайки и восторженные комментарии сыпятся один за другим.
Кайя Гербер
Хотя, конечно, без хейтеров не обходится — некоторые не упускают возможности упрекнуть Кайю в излишней худобе и приписать ей анорексию. А ведь девушка неоднократно рассказывала в интервью, что на диетах не сидит и в спортивном зале вечера не проводит — ей всего лишь 16 и пока что она может себе позволить не думать о лишних кило.
Каждые выходные нам привозят домой пончики на завтрак, а еще я не могу представить свою жизнь без пасты. Обожаю готовить пенне с каким-нибудь соусом — это то блюдо, которое вы можете съесть или приготовить сами в любой точке мира. Это легко, быстро и всем по вкусу!
— говорит Кайя.
Кайя Гербер (справа) с подругами
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