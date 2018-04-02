Главный никелевый рудник Мурманской области обеспечен запасами до 2060 года

МУРМАНСК , 2 апреля. / ТАСС /. Рудник «Северный», который является основным поставщиком сырья Кольской ГМК (входит в "Норникель" ), будет разрабатываться до 2060 года, сообщил в понедельник ТАСС заместитель генерального директора по минерально-сырьевому комплексу Кольской ГМК Константин Нестеров

"В перспективах развития компании — дальнейшая разработка южного подземного участка и вскрытие следующего горизонта — 740 метров, что позволит продлить его деятельность ориентировочно до 2060-х годов", — сказал он.

Объемы запасов в компании не уточнили.

В ГМК отметили, что в минувшем году геологи компании выполнили уникальный проект — создание большой цифровой модели рудника «Северный». Была проведена ревизия всех горных работ, установлено новое программное обеспечение, все данные с бумажных разрезов и планов перенесены в цифровой формат. Это позволит упростить построение геологической графики и проектирование, повысить эффективность добычи.

Кольская ГМК — ведущий производственный комплекс Мурманской области и один из крупнейших в стране производителей цветных металлов, в том числе стратегических. В общих объемах «Норникеля» на долю Кольской ГМК приходится 39% никеля и 42% кобальта. Продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Европы.