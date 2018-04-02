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Главный никелевый рудник Мурманской области обеспечен запасами до 2060 года
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Главный никелевый рудник Мурманской области обеспечен запасами до 2060 года 

ТАСС 1 час назад
МУРМАНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Рудник «Северный», который является основным поставщиком сырья Кольской ГМК (входит в "Норникель"), будет разрабатываться до 2060 года, сообщил в понедельник ТАСС заместитель генерального директора по минерально-сырьевому комплексу Кольской ГМК Константин Нестеров.
"В перспективах развития компании — дальнейшая разработка южного подземного участка и вскрытие следующего горизонта — 740 метров, что позволит продлить его деятельность ориентировочно до 2060-х годов", — сказал он.
Объемы запасов в компании не уточнили.
В ГМК отметили, что в минувшем году геологи компании выполнили уникальный проект — создание большой цифровой модели рудника «Северный». Была проведена ревизия всех горных работ, установлено новое программное обеспечение, все данные с бумажных разрезов и планов перенесены в цифровой формат. Это позволит упростить построение геологической графики и проектирование, повысить эффективность добычи.
Кольская ГМК — ведущий производственный комплекс Мурманской области и один из крупнейших в стране производителей цветных металлов, в том числе стратегических. В общих объемах «Норникеля» на долю Кольской ГМК приходится 39% никеля и 42% кобальта. Продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Европы.
Никель является основой большинства суперсплавов жаропрочных материалов, применяемых в аэрокосмической промышленности для деталей силовых установок. В Мурманской области находятся одни из крупнейших в стране месторождений содержащих никель руд.
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